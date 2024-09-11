"Могли дать взятку Ермаку": Ищенко о том, как украинские министры могли спровоцировать свою отставку
Перед тем, как написать заявления об отставке украинские чиновники могли дать взятку Ермаку, чтобы тот уговорил Зеленского их уволить. Также они могли имитировать "оппозиционную" деятельность, чтобы спровоцировать свою отставку. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
Ранее целый ряд украинских министров написали заявления об отставке. Перед этим они могли дать взятку руководителю Офиса Андрею Ермаку, чтобы тот уговорил Владимира Зеленского их уволить. Они также могли просто сами написать "коллективку", рассказал эксперт.
"Еще они могли начать бурную псевдооппозиционную деятельность против того же Ермака, чтобы спровоцировать свою отставку. Мне все равно, каким образом они этот вопрос решили. Повторюсь, это бегство крыс с корабля", — указал он.
По его словам, когда происходит замена значительной части правительства по предварительному плану или даже в результате конфликта, это видно по утечкам информации (и видно, кто с кем конфликтует).
"А здесь что? Что решает та же [вице-премьер-министр Украины Ирина] Верещук? Она ничего не делала, кроме заявлений космической глупости. Еще она ходила в зеленой футболке. Так после нее кто-то тоже будет ходить в зеленой футболке и делать заявления космической глупости", — подчеркнул Ищенко.
У Верещук как у вице-премьера нет никаких рычагов влияния на ситуацию. Согласно украинским законам, вице-премьер может только голосовать на заседаниях правительства и собирать совещания подведомственных ему министров, заключил собеседник издания.
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