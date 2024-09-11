https://ukraina.ru/20240911/1057364224.html

"Могли дать взятку Ермаку": Ищенко о том, как украинские министры могли спровоцировать свою отставку

"Могли дать взятку Ермаку": Ищенко о том, как украинские министры могли спровоцировать свою отставку - 11.09.2024 Украина.ру

"Могли дать взятку Ермаку": Ищенко о том, как украинские министры могли спровоцировать свою отставку

Перед тем, как написать заявления об отставке украинские чиновники могли дать взятку Ермаку, чтобы тот уговорил Зеленского их уволить. Также они могли имитировать "оппозиционную" деятельность, чтобы спровоцировать свою отставку. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко

2024-09-11T04:15

2024-09-11T04:15

2024-09-11T04:15

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увольнение

информация

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Ранее целый ряд украинских министров написали заявления об отставке. Перед этим они могли дать взятку руководителю Офиса Андрею Ермаку, чтобы тот уговорил Владимира Зеленского их уволить. Они также могли просто сами написать "коллективку", рассказал эксперт. По его словам, когда происходит замена значительной части правительства по предварительному плану или даже в результате конфликта, это видно по утечкам информации (и видно, кто с кем конфликтует). "А здесь что? Что решает та же [вице-премьер-министр Украины Ирина] Верещук? Она ничего не делала, кроме заявлений космической глупости. Еще она ходила в зеленой футболке. Так после нее кто-то тоже будет ходить в зеленой футболке и делать заявления космической глупости", — подчеркнул Ищенко.У Верещук как у вице-премьера нет никаких рычагов влияния на ситуацию. Согласно украинским законам, вице-премьер может только голосовать на заседаниях правительства и собирать совещания подведомственных ему министров, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Ростислава Ищенко: Пока украинские крысы бегут с корабля, Россия решает, во что ей превратить Львов читайте на сайте Украина.руО том, что в настоящее время происходит на Курском направлении специальной военной операции - в интервью Романа Алехина: Россия под Курском наносит ВСУ тысячу порезов, сжигает авиацией и готовится зайти в Сумы

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новости, украина, львов, андрей ермак, ростислав ищенко, ирина верещук, министр, увольнение, информация, власти украины