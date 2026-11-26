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Взвинтят тарифы на свет и газ: украинский эксперт рассказал, чем обернется выполнение условий МВФ

Взвинтят тарифы на свет и газ: украинский эксперт рассказал, чем обернется выполнение условий МВФ - 26.11.2026 Украина.ру

Взвинтят тарифы на свет и газ: украинский эксперт рассказал, чем обернется выполнение условий МВФ

Выполнение требований Международного валютного фонда (МВФ) приведет к тому, что оплата коммунальных услуг за квартиру площадью 50 квадратных метров на Украине обойдется примерно в 11 тысяч гривен (свыше 20 тысяч рублей), предупредил глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко

2026-11-26T13:24

2026-11-26T13:24

2026-11-26T13:24

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Как пояснил эксперт, инициативы МВФ предполагают существенный пересмотр действующих расценок для населения. В частности, стоимость электроэнергии должна увеличиться с нынешних 4,32 гривны до 6–9 гривен (11–16 рублей) за киловатт-час, а цена за кубометр газа вырастет до 16–22 гривен (29–40 рублей). Кроме того, расходы на отопление жилья площадью 50 квадратных метров могут составить от 6 до 9 тысяч гривен, что эквивалентно 11–16 тысячам рублей.Попенко также напомнил, что решение о повышении коммунальных платежей было согласовано с фондом еще в 2025 году. Однако в текущем году власти воздержались от увеличения тарифов, приняв, по оценке специалиста, "очевидно, политическое решение".Еще о проблемах украинцев - в материале Социальный шок: зачем киевская власть добивает бедных в дзен-канале Украина.ру.

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новости, украина, мвф, коммунальные платежи, рубль