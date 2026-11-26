https://ukraina.ru/20261126/kinut-kiev-radi-voyny-s-rossiey-chego-zhdat-ot-evropeyskikh-pravykh-1084747292.html

"Кинут" Киев ради войны с Россией: чего ждать от "европейских правых"

"Кинут" Киев ради войны с Россией: чего ждать от "европейских правых" - 26.11.2026 Украина.ру

"Кинут" Киев ради войны с Россией: чего ждать от "европейских правых"

Европа входит в самый плотный выборный цикл со времён холодной войны. Уже 29 ноября на участки выйдут испанцы, где правоцентристская Народная партия и ультраправая "Голос" (Vox) с вероятностью под 90% соберут парламентское большинство

2026-11-26T09:56

2026-11-26T09:56

2026-11-26T09:57

эксклюзив

украина

россия

марин ле пен

роберт фицо

джорджи мелони

ес

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn.imgukraina.ru/img/07ea/0b/0e/1084498868_0:0:2047:1152_1920x0_80_0_0_17847ee3444fe130238d62ee85db5971.jpg

Весной следующего года проголосуют Эстония, Финляндия и Франция, осенью — Словакия, Польша и Италия. В Москве и Брюсселе некоторые смотрят на эти процессы с одинаковой оптической иллюзией: кажется, будто по континенту катится монолитный правый каток, который снесёт помощь Украине и откроет эпоху большой разрядки с Россией.На деле никакого единого правого фронта не существует. Европейские националисты дружно ненавидят нелегальную миграцию, "зелёный курс" и брюссельских чиновников, но при слове "Россия" разбегаются по разным углам ринга."Французская рулетка" Марин Ле ПенГлавный нерв ближайших двух лет — президентские выборы во Франции. Апелляционный суд Парижа в июле 2026-го оставил Ле Пен обвинительный приговор по делу о растрате средств Европарламента, но урезал срок поражения в правах. Кассация ещё идёт, поэтому за спиной Ле Пен дежурит её политический наследник и лидер "Национального объединения" Жордан Барделла.В первом туре по прогнозам Ле Пен уверенно держит 30–36%. На второй строчке в ноябрьских опросах закрепился лидер леворадикальной "Непокорённой Франции" Жан-Люк Меланшон (18–19%). Для Ле Пен это идеальный спарринг-партнёр: во втором туре она громит его с отрывом 65–69% против 31–35%. Реальную угрозу ей несут мэр Канн Давид Лиснар (11–12%) и бывший премьер Эдуар Филипп (9–15%). Любой из них способен собрать против "Национального объединения" классический "республиканский фронт", если раздробленный парламентский центр сумеет договориться о едином кандидате.Победа Ле Пен в ядерной державе и втором столпе ЕС станет шоком для Брюсселя, но без сценария "Фрекзит и объятия с Кремлём". В сентябре этого года Ле Пен и Барделла публично осудили "российские гибридные операции", а Барделла в 2024-м заявлял о недопустимости "поглощения Украины российским империализмом".Исследование Европейского политического центра (EPC) показало: по вопросам поддержки Украины депутаты "Нацобъединения" в Европарламенте совпадают с правоцентристским мейнстримом (Европейская народная партия) лишь в 13% голосований, регулярно голосуя в унисон с ультраправой фракцией "Европа суверенных наций". В Елисейском дворце Ле Пен урежет финансовую помощь Киеву, сведёт поставки оружия к оборонительным системам и начнёт выкручивать руки Берлину, выменивая согласие на базовые санкции против РФ на уступки по миграции и бюджетным правилам.Правый интернационал, которого нетЗа пределами Парижа картина ещё пестрее. Если сложить программы и реальные голосования правых партий за 2025–2026 годы, европейский правый фланг распадается на четыре враждующих лагеря.Первый — жёсткие атлантисты: "Братья Италии" Джорджи Мелони, "Истинные финны" Риикки Пурры и Словенская демократическая партия Янеза Янши. Они режут социальные расходы и квоты на беженцев, но исправно шлют оружие Киеву и разгоняют оборонные бюджеты. Финляндия готовится удвоить траты на армию к 2029 году выше планки в 3,5% ВВП, а вернувшийся к власти в мае 2026 года Янша пообещал дотянуть военные расходы до 5% ВВП. Мелони и вовсе в сентябре публично отвергла союзы с противниками помощи Украине, хотя из-за этого ей приходится отбиваться от вице-премьера Маттео Сальвини и новой партии отставного генерала Роберто Ванначчи.Второй лагерь — трампистские прагматики: французское "Национальное объединение", испанская Vox, британская Reform UK Найджела Фараджа и польская "Право и справедливость" вместе с президентом Каролем Навроцким. Они объявили Россию "агрессором", но требуют жёсткого аудита, закрывают Украине дорогу в ЕС и НАТО и защищают собственные бюджеты и фермеров. Фарадж назвал Владимира Путина "большей угрозой, чем когда-либо", оставил Украину единственным исключением из плана урезать зарубежную помощь Британии до 1 млрд фунтов, но тут же припечатал Киев как "одну из самых коррумпированных стран". В Польше открытый и публичный русофоб Навроцкий без колебаний лишил Владимира Зеленского ордена Белого орла из-за споров по Волыни и подписал обязательство не пускать Украину в НАТО.Третий лагерь — изоляционисты: польская "Конфедерация", "Альянс за объединение румын" Джордже Симиона (лидирующий в опросах с 34–35%), Консервативная народная партия Эстонии и итальянская "Лига". Их лозунг прост: хватит кормить чужую войну и чужих беженцев, верните деньги своим гражданам.Четвёртый — открытые ревизионисты: "Альтернатива для Германии" (АдГ), партия словацкого премьера Роберта Фицо, венгерская "Фидес" и болгарское "Возрождение". Они требуют снять санкции, вернуть дешёвый российский газ и закрыть кран помощи Киеву.Лучше всего этот разлом виден по голосованиям в Страсбурге. В июле этого года Европарламент голосовал по докладу Еврокомиссии о многолетней поддержке Украины. Правая фракция ECR (Мелони, поляки, финны) дала 74% голосов "за". Соседняя правая Patriots for Europe (Ле Пен, Vox, Сальвини, Орбан) проголосовала 77% "против". Ультраправая ESN во главе с АдГ — 92% "против".Добавьте сюда двойную бухгалтерию политиков. Словацкий премьер Фицо громит санкции с трибун и отказывается участвовать в новом кредите ЕС на 45 млрд евро. При этом коммерческий экспорт словацких боеприпасов и военной продукции в 2025 году подскочил на 139% и пробил отметку в 2,1 млрд евро. Пацифизм — для избирателей, снаряды — на кассу и транзитом через Жешув в Киев. Ирония в том, что даже такая гибкость не спасает от износа: к ноябрю коалиция Фицо потеряла почти 50% поддержки, а Виктор Орбан ещё в апреле с треском проиграл выборы правоцентристской "Тисе" Петера Мадьяра.Не "дружба с Россией", а обыкновенная жадностьГлавная угроза для Киева на 2027–2028 годы — пустой кошелёк и усталость избирателей, а отнюдь не тайная симпатия новых европейских правых к Кремлю.В ноябре Еврокомиссия выкатила проект кредита Украине на 45 млрд евро на 2027 год. Участие заблокировали Словакия, Чехия, Болгария и, что особенно показательно, посторбановская проевропейская Венгрия. Мадьяр съездил к Зеленскому в Ужгород, признал Россию "угрозой нацбезопасности" и разблокировал два переговорных кластера по вступлению Украины в ЕС, но вешать на венгерский бюджет чужие долги отказался. В ответ канцлер Германии Фридрих Мерц поставил Евросовету ультиматум, привязав согласие Берлина на семилетний бюджет ЕС (2028–2034) к участию всех 27 стран в украинском пакете.Сам Мерц при этом сидит на пороховой бочке. Его правительство сделало Германию главным военным донором Киева (11,5 млрд евро в 2026-м и 11,6 млрд в плане на 2027-й), но рейтинг канцлера пробил дно: 88% немцев недовольны его работой. АдГ держит первое место по стране (26–29%) и в сентябре выиграла земельные выборы в Саксонии-Анхальт с результатом 43,8% — это вторая победа ультраправых в послевоенной истории. Однако, даже оставаясь в оппозиции, "альтернативщики" сломали общественный консенсус: по свежему опросу Berlin Pulse, 53% немцев теперь против поставок оружия Украине (среди избирателей АдГ — 88%).Однако в том же опросе 82% граждан Германии продолжают считать Россию военной угрозой, а 64% отвергают снятие санкций и возврат к российскому газу. Немцы устали платить за чужой фронт, но сближаться с Москвой никто не собирается.Почему оттепели не будетШансы на новую разрядку в европейско-российских отношениях в ближайшие годы стремятся к нулю сразу по трём причинам.Первая — у машины войны обратного хода нет. Даже убрав полугодовые вето, Брюссель ещё в декабре 2025 года Регламентом 2025/2600 бессрочно заморозил 210 млрд евро активов Банка России. Снимать заморозку или сворачивать санкционную машину никто не готов. Осенью 2026-го под ограничения одним махом ушли ещё полсотни банков.Вторая — американский фактор. После того как республиканцы проиграли промежуточные выборы в Конгресс, европейские правые дружно начали отползать от Дональда Трампа. С ним поссорилась Мелони, его раскритиковала Алис Вайдель из АдГ, от него дистанцируются Ле Пен и Фарадж. Если Белый дом попробует навязать Москве и Киеву быструю сделку через голову Европы, это лишь подстегнёт европейскую паранойю: уже 75% немцев поддерживают идею собственного франко-британского ядерного зонтика.Третья — экономика и психология национализма. Еврозону трясёт: инфляция снова лезет вверх (5,6% в Италии, 5,9% в перешедшей на евро Болгарии), промышленность Германии задыхается, молодёжная безработица в Финляндии дошла до 26,1%, бюджетные дефициты трещат по швам. В такой ситуации любому правонационалистическому правительству, дорвавшемуся до власти, жизненно необходим внешний виноватый. Брюссельские бюрократы и мигранты хороши для предвыборных митингов, но на роль экзистенциального врага, оправдывающего затянутые пояса и провалы в экономике, Россия подходит безупречно.Милитаризация и нагнетание предвоенной истерии — лучший способ списать накопленные долги, заткнуть оппозицию и перенаправить бюджетные потоки в собственный ВПК. Войны и подготовка к ним всегда работали именно так: сжигали старые обязательства и обнуляли счета за управленческую бездарность.Европейская помощь Украине в 2027–2028 годах почти наверняка просядет, рассыплется на двусторонние форматы и "коалиции желающих", увязнет в скандалах из-за кредитов и зерна. Но правый разворот Европы принесёт России не потепление, а более злой, эгоистичный и вооружённый континент, где каждый националист будет копить снаряды уже не ради Киева, а ради себя — но запускать их всё так же на восток.

https://ukraina.ru/20261124/ksave-moro-lyuboy-iskhod-vyborov-vo-frantsii-ustroit-rossiyu-kotoraya-pobezhdaet-v-voyne-na-ukraine-1084714863.html

https://ukraina.ru/20261125/zelenskiy-sygral-v-voleybol-s-madyarom-i-razreshil-zhitelyam-zakarpatya-plyunut-na-movu-1084734776.html

https://ukraina.ru/20261107/my-sdelali-vs-vozmozhnoe-germaniya-bolshe-ne-mozhet-peredavat-zelenskomu-rakety-1084342031.html

украина

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Никита Волкович https://cdn.imgukraina.ru/img/07ea/05/04/1078579550_361:22:853:514_100x100_80_0_0_16b0cf590fa3715aa8a6687dc8864cfb.jpg

Никита Волкович https://cdn.imgukraina.ru/img/07ea/05/04/1078579550_361:22:853:514_100x100_80_0_0_16b0cf590fa3715aa8a6687dc8864cfb.jpg

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Никита Волкович https://cdn.imgukraina.ru/img/07ea/05/04/1078579550_361:22:853:514_100x100_80_0_0_16b0cf590fa3715aa8a6687dc8864cfb.jpg

эксклюзив, украина, россия, марин ле пен, роберт фицо, джорджи мелони, ес