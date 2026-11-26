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"Ничего не выйдет": экс-глава МИД Украины похоронил переговоры

"Ничего не выйдет": экс-глава МИД Украины похоронил переговоры - 26.11.2026 Украина.ру

"Ничего не выйдет": экс-глава МИД Украины похоронил переговоры

Бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба оценил шансы на прекращение огня в 2027 году максимум в 10%. Об этом он заявил в интервью украинскому телеканалу

2026-11-26T15:17

2026-11-26T15:17

2026-11-26T15:17

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По словам Кулебы, нынешняя фаза войны не позволяет её остановить: "Шансы на прекращение огня в 2027 году — максимум 10%. Мы не в той фазе, чтобы остановить войну". При этом он отметил, что Россия полностью сняла с повестки вопрос прекращения огня, хотя весь переговорный процесс задумывался ради этого. Более того, Кулеба признал: из нынешних переговоров, по его оценке, ничего не выйдет. Кулеба возглавлял МИД Украины с 4 марта 2020 года, а 4 сентября 2024-го подал заявление об отставке — на следующий день Верховная рада уволила его 240 голосами.О мирных инициативах – в материале Трамп анонсировал прорыв в переговорах по Украине и "большое соглашение" для Европы

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новости, украина, россия, верховная рада, дмитрий кулеба