"Ничего не выйдет": экс-глава МИД Украины похоронил переговоры
© AP / Johanna Geron
© AP / Johanna Geron
Бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба оценил шансы на прекращение огня в 2027 году максимум в 10%. Об этом он заявил в интервью украинскому телеканалу
По словам Кулебы, нынешняя фаза войны не позволяет её остановить:
"Шансы на прекращение огня в 2027 году — максимум 10%. Мы не в той фазе, чтобы остановить войну".
При этом он отметил, что Россия полностью сняла с повестки вопрос прекращения огня, хотя весь переговорный процесс задумывался ради этого. Более того, Кулеба признал: из нынешних переговоров, по его оценке, ничего не выйдет.
Кулеба возглавлял МИД Украины с 4 марта 2020 года, а 4 сентября 2024-го подал заявление об отставке — на следующий день Верховная рада уволила его 240 голосами.
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