https://ukraina.ru/20261126/yuschenko-akhmetov-gordon-i-usik-sobralis-v-londone-1084749557.html

Ющенко, Ахметов*, Гордон** и Усик собрались в Лондоне

Ющенко, Ахметов*, Гордон** и Усик собрались в Лондоне - 26.11.2026 Украина.ру

Ющенко, Ахметов*, Гордон** и Усик собрались в Лондоне

Украинская элита вновь собралась на футбольную тусовку в Лондоне поболеть за "Шахтер", но победу отпраздновать не удалось

2026-11-26T13:21

2026-11-26T13:21

2026-11-26T13:21

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виктор ющенко

новости

ринат ахметов

лига чемпионов

"шахтер"

дмитрий гордон

лондон

россия

александр усик

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Пока обычные украинцы сталкиваются с облавами военкомов, отключениями света и бесконечными призывами потерпеть, представители украинской элиты продолжают колесить по загранице. На этот раз поводом для очередной поездки стал матч "Шахтера" с турецким "Фенербахче", состоявшийся 25 ноября в рамках Лиги чемпионов.В британской столице, где свои домашние поединки в этом турнире проводит украинская команда, собралась весьма специфическая компания: третий президент Украины Виктор Ющенко, владелец футбольного клуба Ринат Ахметов*, журналист Дмитрий Гордон** с супругой Алесей Бацман, а также боксер Александр Усик, приехавший с женой Екатериной и дочерью.Футболисты тоже опубликовали совместный снимок, сопроводив его подписью "Одна команда. Одна цель". Только вот красивые лозунги и присутствие столь “влиятельной” группы поддержки украинскому клубу не помогли. "Фенербахче" одержал победу со счетом 1:0, а "Шахтер" потерпел третье подряд поражение в Лиге чемпионов.Причем подобные футбольные посиделки уже становятся для украинских “знаменитостей” и их окружения своеобразной традицией. Еще 14 октября Гордон приезжал на тот же стадион посмотреть матч "Шахтера" с греческим АЕК. Тогда в его компании оказались Ахметов*, бизнесмен Виктор Пинчук, президент футбольного клуба "Полесье" Геннадий Буткевич и супруга журналиста.В тот вечер участники встречи успели не только посмотреть футбол, но и устроить небольшую церемонию награждения. Глава Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко вручил Ахметову орден "Легенда футбола" по случаю 30-летия его руководства клубом.Подробнее о той истории — в публикации Элитный отдых: Гордон* засветился с Ахметовым** и Пинчуком в Лондоне. Позволить себе такие поездки могут, мягко говоря, далеко не все украинцы. Одни стараются лишний раз не попадаться на глаза сотрудникам ТЦК и не могут выехать из страны, а другие спокойно летают в Лондон, встречаются с друзьями на футболе и выкладывают фотографии с трибун.Особенно любопытно в этой компании выглядит Александр Усик, которому совсем недавно посоветовали отправиться не на футбол, а на передовую. Британский боксер Дерек Чисора, ранее поддерживавший с украинцем приятельские отношения, публично назвал его трусом. Поводом стали планы Усика вернуться в первый тяжелый вес и провести бой с американцем Давидом Бенавидесом."Ему нужно идти на передовую и воевать. Но он этого не сделает, ведь он трус", — заявил Чисора в разговоре с бывшим чемпионом мира Тони Беллью.Причем британец уже не впервые предъявляет украинцу подобные претензии. Ранее он возмущался тем, что Усик слишком долго не освобождал чемпионские пояса, мешая другим боксерам бороться за титулы.Сам Усик после февраля 2022 года действительно вступил в территориальную оборону Киевской области. Правда, уже в марте оставил подразделение и отправился за границу готовиться к поединку с Энтони Джошуа. Позднее боксер объяснял, что вернуться к спортивной карьере его якобы убедили раненые украинские военнослужащие. От мобилизации же он имеет законную отсрочку как отец четверых несовершеннолетних детей.Еще до 2022 года уроженец Симферополя старался не делить спортсменов по политическим взглядам, продолжал говорить по-русски, а на вопрос о принадлежности Крыма отвечал, что полуостров "Божий". Теперь его позиция изменилась. Российских спортсменов Усик видеть на международных соревнованиях не желает, зато собственную карьеру успешно продолжает делать за границей.Еще более скандальный шлейф тянется за Гордоном. Совсем недавно журналист решил обсудить политические взгляды актеров сериала "Бригада". В одном из видео он принялся выяснять, кто из исполнителей главных ролей достоин уважения.Сергею Безрукову, Дмитрию Дюжеву и Владимиру Вдовиченкову досталось за поддержку России и СВО. Единственным "молодцом" Гордон объявил Павла Майкова, выступившего против российских властей. Особенно журналиста заинтересовала фамилия Вдовиченкова, которого он почему-то записал в украинцы."Он же украинец. Не бывает фамилии Вдовиченков. Бывает Вдовиченко", — выдал тогда Гордон. Правда, актер родился в Калининградской области, но подобные детали журналиста, похоже, совершенно не беспокоили.До 2022 года Гордон охотно приглашал российских артистов на многочасовые интервью, расспрашивал об их карьере и не скупился на комплименты. Теперь те же люди превратились для него в объект постоянных нападок. Подробности того "разбора полетов" в материале Только один из них "молодец"! Гордон* набросился на актёров "Бригады". * Входит в объединение, признанное экстремистским и запрещённое на территории РФ. ** Признан в России иностранным агентом, внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

https://ukraina.ru/20261118/idi-na-front-trus-byvshiy-drug-usika-predlozhil-emu-smenit-perchatki-na-avtomat-1084577996.html

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