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На Украине начали проверки вузов для выявления уклонистов

На Украине начали проверки вузов для выявления уклонистов - 26.11.2026 Украина.ру

На Украине начали проверки вузов для выявления уклонистов

Во всех вузах Украины проводят проверки законности отсрочек от мобилизации у студентов старше 25 лет. Об этом 26 ноября сообщил замминистра образования страны Николай Трофименко в интервью агентству РБК-Украина

2026-11-26T11:28

2026-11-26T11:28

2026-11-26T11:28

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По его словам, проверки касаются того, соблюдает ли учреждение правила зачисления и происходит ли обучение на самом деле. "Внимание к поступлению в аспирантуру не отменяет необходимости проверять нарушения на других уровнях образования", — цитирует Трофименко СМИ. "Во время проверки нужны факты: выполняет ли студент учебный план, как оценивают его знания. Каждое решение должно быть индивидуальным и законным. Ошибки в сведениях об образовании нужно исправлять через учреждение, чтобы человек мог подтвердить своё законное право на отсрочку", — добавил замминистра. Всеобщая мобилизация на Украине идёт с февраля 2022 года и неоднократно продлевалась. Сотрудники военкоматов регулярно проводят рейды и применяют силу к гражданским — вспомним газ против ветерана с ампутацией, смертельное избиение во Львове, штурм ТЦК в Одессе и похищение людей прямо из больниц. Но даже такие меры не помогают восполнить дефицит личного состава в ВСУ. О насильственной мобилизации – в материале "Мобилизация должна быть максимально жёсткой": комбат ВСУ сделал пугающее заявление

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новости, украина, львов, одесса, вооруженные силы украины, тцк