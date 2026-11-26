https://ukraina.ru/20261126/na-ukraine-nachali-proverki-vuzov-dlya-vyyavleniya-uklonistov-1084749189.html
На Украине начали проверки вузов для выявления уклонистов
На Украине начали проверки вузов для выявления уклонистов - 26.11.2026 Украина.ру
На Украине начали проверки вузов для выявления уклонистов
Во всех вузах Украины проводят проверки законности отсрочек от мобилизации у студентов старше 25 лет. Об этом 26 ноября сообщил замминистра образования страны Николай Трофименко в интервью агентству РБК-Украина
2026-11-26T11:28
2026-11-26T11:28
2026-11-26T11:28
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По его словам, проверки касаются того, соблюдает ли учреждение правила зачисления и происходит ли обучение на самом деле. "Внимание к поступлению в аспирантуру не отменяет необходимости проверять нарушения на других уровнях образования", — цитирует Трофименко СМИ. "Во время проверки нужны факты: выполняет ли студент учебный план, как оценивают его знания. Каждое решение должно быть индивидуальным и законным. Ошибки в сведениях об образовании нужно исправлять через учреждение, чтобы человек мог подтвердить своё законное право на отсрочку", — добавил замминистра. Всеобщая мобилизация на Украине идёт с февраля 2022 года и неоднократно продлевалась. Сотрудники военкоматов регулярно проводят рейды и применяют силу к гражданским — вспомним газ против ветерана с ампутацией, смертельное избиение во Львове, штурм ТЦК в Одессе и похищение людей прямо из больниц. Но даже такие меры не помогают восполнить дефицит личного состава в ВСУ. О насильственной мобилизации – в материале "Мобилизация должна быть максимально жёсткой": комбат ВСУ сделал пугающее заявление
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, львов, одесса, вооруженные силы украины, тцк
Новости, Украина, Львов, Одесса, Вооруженные силы Украины, ТЦК
На Украине начали проверки вузов для выявления уклонистов
Во всех вузах Украины проводят проверки законности отсрочек от мобилизации у студентов старше 25 лет. Об этом 26 ноября сообщил замминистра образования страны Николай Трофименко в интервью агентству РБК-Украина
По его словам, проверки касаются того, соблюдает ли учреждение правила зачисления и происходит ли обучение на самом деле. "Внимание к поступлению в аспирантуру не отменяет необходимости проверять нарушения на других уровнях образования", — цитирует Трофименко СМИ.
"Во время проверки нужны факты: выполняет ли студент учебный план, как оценивают его знания. Каждое решение должно быть индивидуальным и законным. Ошибки в сведениях об образовании нужно исправлять через учреждение, чтобы человек мог подтвердить своё законное право на отсрочку", — добавил замминистра.
Всеобщая мобилизация на Украине идёт с февраля 2022 года и неоднократно продлевалась. Сотрудники военкоматов регулярно проводят рейды и применяют силу к гражданским — вспомним газ против ветерана с ампутацией, смертельное избиение во Львове, штурм ТЦК в Одессе и похищение людей прямо из больниц. Но даже такие меры не помогают восполнить дефицит личного состава в ВСУ. О насильственной мобилизации – в материале "Мобилизация должна быть максимально жёсткой": комбат ВСУ сделал пугающее заявление