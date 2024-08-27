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Президентские выборы в США: Харрис наслаждается "медовым месяцем", а Трамп нашёл неожиданных союзников

Президентские выборы в США: Харрис наслаждается "медовым месяцем", а Трамп нашёл неожиданных союзников - 27.08.2024 Украина.ру

Президентские выборы в США: Харрис наслаждается "медовым месяцем", а Трамп нашёл неожиданных союзников

Президентские выборы в США 2024 года претендуют на звание самого интригующего политического сериала: ситуация меняется практически с каждым днём, причём порой кардинально

2024-08-27T20:33

2024-08-27T20:33

2024-08-27T20:33

эксклюзив

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украина

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"Медовый месяц" КамалыЧуть больше месяца назад демократы были в отчаянии и практически смирились с неминуемым проигрышем в ноябре, а сейчас они на коне – вице-президент США Камала Харрис, ставшая кандидатом партии вместо действующего главы государства Джо Байдена, опережает борющегося за второй срок 45-го президента страны республиканца Дональда Трампа, по оценкам разных агрегаторов общественного мнения, то ли на 1,5%, то ли на все 3,4%. Для сравнения, на этом же этапе избирательной кампании в 2016 году бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон имела преимущество над Трампом в 6%, а Байден в августе 2020-го – 7%. В итоге оба заручились поддержкой большинства граждан, но из-за недостаточного количества голосов выборщиков бывшая первая леди не смогла занять Белый дом семь лет назад."Медовый месяц" Харрис продолжается: изначально всплеск уровня её поддержки был обусловлен облегчением демократов по поводу того, что Байдена удалось вывести из игры и больше не придётся краснеть за своего кандидата, хотя сама Камала как вице-президент имела один из самых низких рейтингов, и спустя месяц её показатели по-прежнему идут вверх. В частности этому способствовало выступление новоиспечённого кандидата на национальном съезде Демократической партии.К такому сценарию республиканцы были готовы, о росте рейтинга Харрис ещё на 2-3% после съезда своих однопартийцев предупредили социологи предвыборного штаба республиканцев Тони Фабрицио и Трэвис Тунис в служебной записке, разосланной по региональным отделениям 24 августа, и связали это прежде всего с благоприятным освещением деятельности вице-президента в СМИ. Вместе с тем они призвали сосредоточить внимание не на показателях общенациональных опросов, а на целевых штатах, чтобы в конечном итоге набрать 270 голосов выборщиков, необходимых для победы на президентских выборах.Источники телеканала CNN рассказали, что в ответ на растущую популярность Харрис команда Трампа разрабатывает новую стратегию, связанную со штатами, где проводится досрочное голосование, а также собирается сделать график 45-го президента значительно насыщеннее, увеличить количество публичных выступлений, чтобы оттачивать навыки ведения дебатов."Новый подход сам по себе – это признание того, что кампания Трампа с трудом адаптировалась к быстро меняющемуся политическому ландшафту после того, как президент Джо Байден завершил свою кампанию менее чем за четыре месяца до дня выборов", - отмечает CNN.Новые союзники Трампа - демократыПрежде Трамп специально к дебатам не готовился, не устраивал тренировочные поединки, как делал Байден. Однако сейчас, по информации телеканала, он привлёк к подготовке к предстоящим дебатам одну из бывших соперниц Харрис по праймериз демократов 2020 года – бывшую конгрессвумен Тулси Габбард, покинувшую партию в частности из-за несогласия с позицией по Украине. Четыре года назад на предварительных дебатах Камала пыталась позиционировать себя как успешного прокурора (на протяжении семи лет была окружным прокурором Сан-Франциско а затем – шесть лет генеральным прокурором Калифорнии), но Габбард уличила её в лицемерии, заявив, что она сполна пользовалась своей властью над людьми и сажала в тюрьму невиновных. Этот эпизод нанёс удар по президентской кампании Харрис.В общем Трамп удачно выбрал себе союзницу, к тому же она давно выражала солидарность с ним. Габбард была единственным членом Палаты представителей, кто воздержался при голосовании по импичменту 45-му президенту в декабре 2019 года.Они успели уже провести совместные мероприятия. 26 августа Габбард была с Трампом на Арлингтонском кладбище, где тот почтил память 13 американских военных, погибших во время вывода войск из Афганистана. А затем бывший глава государства представил её на конференции Ассоциации национальной гвардии США. В своём выступлении Габбард, подполковник, отслужившая два года в Ираке, выразила уверенность, что Трамп понимает серьёзную ответственность, которую несёт президент и главнокомандующий за жизнь каждого, чего нельзя сказать о Харрис, и тут же обвинила нынешнюю администрацию в том, что "США сейчас сталкиваются с многими войнами на многих фронтах по всему миру и люди как никогда близки к ядерной войне".Трамп "имел мужество встречаться с противниками, диктаторами, равно как и с союзниками, в стремлении к миру, рассматривая войну как последнюю и крайнюю меру", добавила она. Однако справедливости ради стоит отметить, что в период правления 45-го президента США система глобальной безопасности не стала крепче, и позиционировать его как миротворца было бы опрометчиво.Несколькими днями ранее Трамп заручился поддержкой ещё одного бывшего демократа, более того, самого успешного за последние 30 лет независимого кандидата в президенты США – юриста Роберта Кеннеди-младшего, изначально баллотировавшегося от Демократической партии, но позже покинувшей её ряды. 23 августа он объявил о приостановке своей избирательной кампании в колеблющихся штатах (в продемократических штатах его имя в бюллетенях останется) в пользу республиканца."Президент Трамп заявил, что возобновит переговоры с президентом Путиным и прекратит войну в одночасье, как только станет президентом. Одно это оправдывает мою поддержку его кампании", – заявил Кеннеди-младший в обращении к нации.А также уличил американскую администрацию в лицемерии в отношении России: "Байден высмеял внушительную победу в 88% Владимира Путина на российских выборах [обвинив его в якобы недопущении оппонентов]. Но здесь, в Америке, Национальный комитет Демократической партии также не позволил оппонентам появиться в бюллетене".В интервью телеканалу Fox News политик сказал, что ввиду отсутствия шансов на победу решил поддержать кандидата, разделяющего его приоритеты, прежде всего речь о стремлении завершения украинского конфликта, желании положить конец цензуре и позаботиться о здоровье подрастающего поколения, и в этом у них с Трампом есть точки соприкосновения.По словам Кеннеди-младшего, если бы он продолжил кампанию в колеблющихся штатах, то это помогло бы Харрис. На сегодняшний день вице-президент обходит своего конкурента в двух таких штатах (Мичигане с +2% и Висконсине с +1%), за Трампом остаются остальные пять, но тоже с минимальным перевесом (Пенсильвания +0,2%, Северная Каролина +0,9%, Невада +1,4%, Джорджия +1%, Аризона +0,2%).Поможет ли такой благородный шаг потомка известной политической династии республиканцу? Среди экспертов нет однозначного мнения. Одни осторожно предполагают, что Кеннеди-младший может привлечь на сторону Трампа избирателей, не поддерживающих ни одну, ни вторую партию, другие считают высокой вероятность переход электората независимого кандидата к бывшему президенту, не исключая, что в этом числе будут представители Кремниевой долины, традиционно поддерживающие демократов.Как показал опрос исследовательской компании J.L. Partners, предпочтения избирателей Кеннеди-младшего распределятся примерно таким образом: 51% - за Трампа, 26% - за Харрис, 23% не определились.Трамп обещает в долгу не остаться и помочь своему новому союзнику ответить на вопрос, который имеет для него принципиальное значение, - "кто убил его отца и дядю?". Он обещает в случае возвращения к власти рассекреть материалы о покушениях на Роберта и Джона Кеннеди. Сам Роберт II уже заявил, что не против возглавить ЦРУ при второй администрации Трампа.У демократов не всё гладкоРейтинг Камалы, конечно, вверх идёт, но проблем у демократов тоже хватает. Как признались стратеги предвыборного штаба вице-президента в кулуарах съезда корреспонденту Politico, результаты внутренних опросов не столь радужны, как демонстрируют широкой общественности, а, говоря о том, кто из кандидатов - сильный лидер с правильным видением действительности, большинство избирателей называет Трампа.К тому же Харрис не представила полноценно свою предвыборную программу, она не даёт больших интервью, не выступает на пресс-конференциях."Нет сомнения в том, что они (команда – ред.) не доверяют Камале Харрис в достаточной степени для регулярного общения. В ходе её кампании не позволяют ей путешествовать в одиночку или выступать перед представителями СМИ", - заявила ведущая Fox News.Даже напарник Камалы, кандидат в вице-президенты Тим Уолц на съезде попытался умерить пыл однопартийцев, чтобы те проявляли энтузиазм посдержаннее.Можно сказать, что сейчас претенденты на Овальный кабинет идут вровень. Определить фаворита, вероятно, помогут дебаты, которые состоятся уже вот-вот, первый раунд новых конкурентов назначен на 10 сентября, как и должны были дискутировать Трамп с Байденом. Однако дебаты оказались под угрозой срыва из-за разногласий по поводу микрофонов: опасаясь, что республиканец будет сбивать с толку и перекрикивать Байдена, демократы постояли, чтобы микрофон оппонента отключали, пока говорит другой, теперь демократы же просят не выключать его на протяжении всей трансляции. Но вроде бы стороны пришли к согласию.Трамп всегда с гордостью говорил, что в дебатах он хорош и одерживал победу над своими конкурентами, за словом он, действительно, в карман не полезет, и, как показала словесная дуэль с Байденом в этом году, может даже сдерживать эмоции, когда нужно, и не переходить на личности. Сможет ли Камала перещеголять бывшего президента и ещё сильнее укрепить свои позиции, увидим уже очень скоро.О том, как на ход избирательной кампании повлияет смена позиции вице-президента США по ряду вопросов, читайте в материале Шансы Трампа падают: Бавырин о том, почему Харрис "переобулась в воздухе" и стала "меньше хихикать"

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