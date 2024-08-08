https://ukraina.ru/20240808/1056761701.html

Шансы "кровавой бани" в США после президентских выборов оценили эксперты

Шансы "кровавой бани" в США после президентских выборов оценили эксперты - 08.08.2024 Украина.ру

Шансы "кровавой бани" в США после президентских выборов оценили эксперты

Президент США Джо Байден пугает американцев кровавыми последствиями, которыми обернется проигрыш Дональда Трампа исключительно в рамках борьбы за голоса избирателей. В действительности в повторение событий с захватом Капитолия верится слабо, полагают эксперты

2024-08-08T13:33

2024-08-08T13:33

2024-08-08T13:33

вашингтон

сша

дональд трамп

джо байден

камала харрис

президентские выборы

гражданская война

эксклюзив

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В интервью американскому телеканалу CBS News, Байден усомнился в мирной передаче власти в Соединенных Штатах, если республиканец Трамп проиграет президентские выборы 5 ноября.Журналисты также напомнили, как во время мартовского предвыборного выступления в Огайо Трамп делал аналогичное заявление, пугая общественность последствиями в случае его поражения, подчеркивая, что это положит "конец американской демократии". Позже на вопрос о том, что он имел в виду, его предвыборный штаб указал на пост журналиста New York Times в социальной сети X, в котором говорилось, что комментарий Трампа о "кровавой бане" прозвучал на фоне дискуссии об автомобильной промышленности и экономике США.По его словам, указанные последствия маловероятны, так как оппозиция Трампа нашла "очень правильный ход", выдвинув кандидата на пост главы государства Камалу Харрис. Накануне газета Newsweek, ссылаясь на данные опроса компании Morning Сonsult сообщала, что вице-президент увеличила свой отрыв от Трампа по поддержке избирателей на четыре пункта, получив наибольшее среди демократов преимущество над экс-главой Белого дома почти за год. Так, Харрис получила поддержку 48% по сравнению с Трампом, набравшим 44% поддержки среди зарегистрированных избирателей по всей стране.До этого опрос телеканала CBS News, проведенный совместно с исследовательской организацией YouGov, показал, что Харрис обходит бывшего американского лидера и конкурента по уровню поддержки населения.Заведующий кафедрой политического анализа, социально-психологических процессов и социологии РЭУ им. Плеханова, эксперт Ассоциации военных политологов, полковник запаса Андрей Кошкин напомнил, как после поражения Трампа в 2020 году повсюду "демонстрировали белых людей с оружием", однако гражданской войны не произошло. Так и теперь все заявления являются не более чем частью предвыборной гонки."Байден пытается комментировать и еще раз подчеркнуть несостоятельность Трампа. Это продолжение его риторики, что Трамп выведет людей на улицы и начнется гражданская война – вот суть высказывания. Байден пугает общество…Это стратегии предвыборной борьбы, такие вбросы призваны для того, чтобы удерживать внимание. Таким образом происходит борьба за голоса американских избирателей", - указал эксперт.То же делает и штаб Трампа. Например, ранее кандидат на пост американского президента указывал, что Байдена отстранили от президентской гонки в результате переворота и для того, чтобы тот уже сейчас покинул свое кресло.Читайте также какую роль сыграет выбор американцев в пользу Трампа или Харрис для Украины в материале автора издания Украина.ру Евгении Кондаковой.

https://ukraina.ru/20240716/1056287075.html

https://ukraina.ru/20240808/1056744576.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Анастасия Градинарова

вашингтон, сша, дональд трамп, джо байден, камала харрис, президентские выборы, гражданская война, эксклюзив