Шансы "кровавой бани" в США после президентских выборов оценили эксперты - 08.08.2024 Украина.ру
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Шансы "кровавой бани" в США после президентских выборов оценили эксперты
Шансы "кровавой бани" в США после президентских выборов оценили эксперты - 08.08.2024 Украина.ру
Шансы "кровавой бани" в США после президентских выборов оценили эксперты
Президент США Джо Байден пугает американцев кровавыми последствиями, которыми обернется проигрыш Дональда Трампа исключительно в рамках борьбы за голоса избирателей. В действительности в повторение событий с захватом Капитолия верится слабо, полагают эксперты
2024-08-08T13:33
2024-08-08T13:33
вашингтон
сша
дональд трамп
джо байден
камала харрис
президентские выборы
гражданская война
эксклюзив
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В интервью американскому телеканалу CBS News, Байден усомнился в мирной передаче власти в Соединенных Штатах, если республиканец Трамп проиграет президентские выборы 5 ноября.Журналисты также напомнили, как во время мартовского предвыборного выступления в Огайо Трамп делал аналогичное заявление, пугая общественность последствиями в случае его поражения, подчеркивая, что это положит "конец американской демократии". Позже на вопрос о том, что он имел в виду, его предвыборный штаб указал на пост журналиста New York Times в социальной сети X, в котором говорилось, что комментарий Трампа о "кровавой бане" прозвучал на фоне дискуссии об автомобильной промышленности и экономике США.По его словам, указанные последствия маловероятны, так как оппозиция Трампа нашла "очень правильный ход", выдвинув кандидата на пост главы государства Камалу Харрис. Накануне газета Newsweek, ссылаясь на данные опроса компании Morning Сonsult сообщала, что вице-президент увеличила свой отрыв от Трампа по поддержке избирателей на четыре пункта, получив наибольшее среди демократов преимущество над экс-главой Белого дома почти за год. Так, Харрис получила поддержку 48% по сравнению с Трампом, набравшим 44% поддержки среди зарегистрированных избирателей по всей стране.До этого опрос телеканала CBS News, проведенный совместно с исследовательской организацией YouGov, показал, что Харрис обходит бывшего американского лидера и конкурента по уровню поддержки населения.Заведующий кафедрой политического анализа, социально-психологических процессов и социологии РЭУ им. Плеханова, эксперт Ассоциации военных политологов, полковник запаса Андрей Кошкин напомнил, как после поражения Трампа в 2020 году повсюду "демонстрировали белых людей с оружием", однако гражданской войны не произошло. Так и теперь все заявления являются не более чем частью предвыборной гонки."Байден пытается комментировать и еще раз подчеркнуть несостоятельность Трампа. Это продолжение его риторики, что Трамп выведет людей на улицы и начнется гражданская война – вот суть высказывания. Байден пугает общество…Это стратегии предвыборной борьбы, такие вбросы призваны для того, чтобы удерживать внимание. Таким образом происходит борьба за голоса американских избирателей", - указал эксперт.То же делает и штаб Трампа. Например, ранее кандидат на пост американского президента указывал, что Байдена отстранили от президентской гонки в результате переворота и для того, чтобы тот уже сейчас покинул свое кресло.Читайте также какую роль сыграет выбор американцев в пользу Трампа или Харрис для Украины в материале автора издания Украина.ру Евгении Кондаковой.
https://ukraina.ru/20240716/1056287075.html
https://ukraina.ru/20240808/1056744576.html
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Анастасия Градинарова
Анастасия Градинарова
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96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
вашингтон, сша, дональд трамп, джо байден, камала харрис, президентские выборы, гражданская война, эксклюзив
Вашингтон, США, Дональд Трамп, Джо Байден, Камала Харрис, президентские выборы, гражданская война, Эксклюзив

Шансы "кровавой бани" в США после президентских выборов оценили эксперты

13:33 08.08.2024
 
© AP / Reba Saldanha
- РИА Новости, 1920, 08.08.2024
© AP / Reba Saldanha
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Анастасия Градинарова
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Президент США Джо Байден пугает американцев кровавыми последствиями, которыми обернется проигрыш Дональда Трампа исключительно в рамках борьбы за голоса избирателей. В действительности в повторение событий с захватом Капитолия верится слабо, полагают эксперты
В интервью американскому телеканалу CBS News, Байден усомнился в мирной передаче власти в Соединенных Штатах, если республиканец Трамп проиграет президентские выборы 5 ноября.

"Если Трамп проиграет, я совсем не уверен (в мирной передаче власти. - Ред.) Он имеет в виду то, что говорит. Мы не воспринимаем его всерьез. Он говорит серьезно. Вся эта чушь о том, что в случае нашего поражения начнется кровавая баня", - ответил он на соответствующий вопрос журналиста.

Журналисты также напомнили, как во время мартовского предвыборного выступления в Огайо Трамп делал аналогичное заявление, пугая общественность последствиями в случае его поражения, подчеркивая, что это положит "конец американской демократии".
Позже на вопрос о том, что он имел в виду, его предвыборный штаб указал на пост журналиста New York Times в социальной сети X, в котором говорилось, что комментарий Трампа о "кровавой бане" прозвучал на фоне дискуссии об автомобильной промышленности и экономике США.
Дмитрий Дробницкий интервью
16 июля, 15:00
Дмитрий Дробницкий: Первый выстрел гражданской войны в США сделан, но Трамп уже дал жесткий ответСША как национальное государство выйдут из гражданской войны обновленными и окрепшими. Но Pax Americana как глобальной структуре приходит конец. Этому можно порадоваться, но на самом деле это огромный вызов для других государств, потому что мы все еще живем в этом американском мире.

"Я сильно сомневаюсь в том, что Трамп способен устроить "кровавую баню". Я не думаю, что он во второй раз пойдет на такую историю, которая происходила по итогам всех выборов – захват Капитолия в Вашингтоне. Сейчас и те, и другие будут использовать различные методы манипуляции. Но у меня лично ощущение, что ничего не изменится", - поделился мнением в интервью изданию Украина.ру руководитель Отдела социальных и политических исследований Института Европы РАН Владимир Швейцер.

По его словам, указанные последствия маловероятны, так как оппозиция Трампа нашла "очень правильный ход", выдвинув кандидата на пост главы государства Камалу Харрис.
Накануне газета Newsweek, ссылаясь на данные опроса компании Morning Сonsult сообщала, что вице-президент увеличила свой отрыв от Трампа по поддержке избирателей на четыре пункта, получив наибольшее среди демократов преимущество над экс-главой Белого дома почти за год. Так, Харрис получила поддержку 48% по сравнению с Трампом, набравшим 44% поддержки среди зарегистрированных избирателей по всей стране.
До этого опрос телеканала CBS News, проведенный совместно с исследовательской организацией YouGov, показал, что Харрис обходит бывшего американского лидера и конкурента по уровню поддержки населения.
"С Харрис нашли очень правильный ход. Во-вторых, нашли вице-президента, очень уверенного такого человека, может даже, либерального, но тем не менее подходящего под определенные категории американского избирателя", - добавил эксперт.
Елена Маркосян интервью
06:56
Елена Маркосян: Харрис — это Янукович по-американски, ведущий США к судьбе УкраиныСбивать российские самолеты над территорией Украины — это мечта Зеленского, и на данный момент это очень опасная игра, в которую Европа втягиваться не торопится
Заведующий кафедрой политического анализа, социально-психологических процессов и социологии РЭУ им. Плеханова, эксперт Ассоциации военных политологов, полковник запаса Андрей Кошкин напомнил, как после поражения Трампа в 2020 году повсюду "демонстрировали белых людей с оружием", однако гражданской войны не произошло. Так и теперь все заявления являются не более чем частью предвыборной гонки.

"Байден пытается комментировать и еще раз подчеркнуть несостоятельность Трампа. Это продолжение его риторики, что Трамп выведет людей на улицы и начнется гражданская война – вот суть высказывания. Байден пугает общество…Это стратегии предвыборной борьбы, такие вбросы призваны для того, чтобы удерживать внимание. Таким образом происходит борьба за голоса американских избирателей", - указал эксперт.

То же делает и штаб Трампа. Например, ранее кандидат на пост американского президента указывал, что Байдена отстранили от президентской гонки в результате переворота и для того, чтобы тот уже сейчас покинул свое кресло.
Читайте также какую роль сыграет выбор американцев в пользу Трампа или Харрис для Украины в материале автора издания Украина.ру Евгении Кондаковой.
- РИА Новости, 1920, 02.08.2024
2 августа, 04:45
Вайнер: экс-президент США чист в своих намерениях по Украине. Трамп имеет рычаги влияния на эту войну Трамп может заставить Украину пойти на любые свои условия. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал политолог, американист Грег Вайнер
 
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