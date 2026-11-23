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Коллапс в Одессе: город остался без света, тепла и воды

Коллапс в Одессе: город остался без света, тепла и воды - 23.11.2026 Украина.ру

Коллапс в Одессе: город остался без света, тепла и воды

В Одессе сохраняются перебои с электроэнергией, отоплением и водоснабжением. По словам главы городской военной администрации Сергея Лысака, проблемы продолжаются вторые сутки

2026-11-23T15:42

2026-11-23T15:42

2026-11-23T15:42

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"Последние двое суток стали испытанием для Одессы. Город остался без света, тепла и воды", — заявил Лысак в Telegram. По его словам, энергетики восстанавливают электроснабжение, а коммунальные службы помогают жителям.Перебои с электричеством в Одессе и прилегающих районах отмечались 20 ноября. Как сообщала ДТЭК, отключения затронули в том числе объекты инфраструктуры. По данным СМИ, из-за проблем с электроснабжением в городе также не ходили трамваи и троллейбусы.Лысак сообщил, что ночью в Одессе объявляли воздушную тревогу. По его заявлению, она прошла "без последствий для города".Минобороны России 30 августа заявило о подготовке массированных ударов по энергетическим объектам Украины, назвав их ответом на атаки украинской стороны на гражданскую и топливно-энергетическую инфраструктуру России.Больше важных новостей в публикации: "Неонацизм ЮНЕСКО, реализм от Мендель. Хроника событий на утро 22 ноября" на сайте Украина.ру.

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