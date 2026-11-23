https://ukraina.ru/20261123/zaborom-ne-otdelalis-finlyandiya-reshila-vykopat-rvy-na-puti-rossiyskikh-tankov-1084680982.html

Забором не отделались: Финляндия решила выкопать рвы на "пути российских танков"

Забором не отделались: Финляндия решила выкопать рвы на "пути российских танков" - 23.11.2026 Украина.ру

Забором не отделались: Финляндия решила выкопать рвы на "пути российских танков"

Финляндия продолжает отгораживаться от России. После строительства пограничного забора в Хельсинки задумались о противотанковых рвах, укреплениях и других заграждениях по украинскому образцу. Причем готовиться к возможной войне финские депутаты предлагают уже сейчас, хотя никакого конфликта между странами нет. Об этом 23 ноября сообщает Bloomberg

2026-11-23T15:59

2026-11-23T15:59

2026-11-23T15:59

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Идею поддержал председатель парламентского комитета по обороне Хейкки Аутто. По его словам, финская армия внимательно изучает боевые действия на Украине и пытается понять, какие оборонительные сооружения могут пригодиться на собственной территории. Особенно парламентариев заинтересовали противотанковые рвы и заграждения, которые, как считают в Хельсинки, способны затруднить продвижение бронетехники.Финский депутат объяснил свою позицию тем, что вернуть потерянные территории после начала боевых действий гораздо сложнее, чем заранее подготовиться к их обороне. Поэтому ждать возникновения реальной военной угрозы он не предлагает.При этом речь идет не о небольшом участке границы. Финляндия имеет с Россией общую границу протяженностью около 1340 километров, значительная часть которой проходит через леса, болота, озера и труднодоступную местность.Впрочем, у идеи перенести украинский опыт на финскую землю уже обнаружилась одна проблема — сама финская природа. Ранее командующий сухопутными войсками страны генерал-лейтенант Паси Вялимяки признал, что противотанковые рвы в местных климатических условиях могут быстро превратиться в обычные водоемы.Военное руководство теперь пытается выяснить, насколько подобные сооружения вообще будут эффективны в условиях суровых зим, обильных осадков и сложного рельефа.Получается, прежде чем начинать масштабные земляные работы, финским военным придется разобраться, не станут ли дорогостоящие оборонительные рубежи еще одной системой искусственных прудов.Между тем Хельсинки уже потратил немало средств на укрепление границы с Россией. В сентябре 2026 года финские власти объявили о завершении строительства примерно 200 километров пограничного забора. Стоимость проекта оценивалась в 356 миллионов евро.Отношения Москвы и Хельсинки заметно ухудшились после вступления Финляндии в НАТО в 2023 году. Финские власти закрыли сухопутные погранпереходы с Россией и продолжают объяснять усиление обороны опасениями возможного военного столкновения.В Москве подобные заявления неоднократно называли необоснованными. Российские власти подчеркивали, что не собираются нападать на страны НАТО, а вступление Финляндии в альянс лишь привело к появлению новых военных рисков в регионе.Между тем Владимиру Зеленскому мало гарантий Запада: теперь он требует НАТО целиком. Он вновь потребовал принять Украину в НАТО, заявив, что никакие обещания коллективной защиты не заменят полноценного членства в альянсе.

https://ukraina.ru/20261123/kapitulyatsiya-ili-finlyandiya-1944-goda-mendel-zayavila-o-vybore-dlya-zelenskogo-1084671781.html

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