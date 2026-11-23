https://ukraina.ru/20261123/vykruchivanie-ruk-po-kievski-5-ya-statya-nato-i-otvetstvennost-zapada-1084668532.html

Выкручивание рук по-киевски: 5-я статья НАТО и ответственность Запада

Выкручивание рук по-киевски: 5-я статья НАТО и ответственность Запада - 23.11.2026 Украина.ру

Выкручивание рук по-киевски: 5-я статья НАТО и ответственность Запада

США якобы согласны предоставить Украине гарантии безопасности на уровне, соответствующем 5-й статье "устава НАТО" (Североатлантического договора). В Киеве должны радоваться, но нет: Зеленский сообщил, что на территории Украины должны быть размещены военные базы стран-гарантов. Первая реакция – Киев стремится затянуть переговоры, но всё сложнее

2026-11-23T13:40

2026-11-23T13:40

2026-11-23T13:40

мнения

запад

украина

сша

владимир зеленский

дональд трамп

эммануэль макрон

нато

ес

гарантии безопасности

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Начнём, пожалуй, с переговоров, чтобы два раза не вставать – да, Зеленскому невыгодно прекращение войны здесь и сейчас, на тех условиях, которые могут обсуждаться. И он переговоры затягивает. Но это тактика. А вот содержание гарантий, которые Украина рано или поздно получит, – это стратегия. И речь идёт не об отношениях с Россией, а о статусе Украины в мире.Для начала вспомним, что там написано в 5-й статье:"Вооружённое нападение на одну или нескольких из них (стран – членов НАТО – Авт.) в Европе или Северной Америке будет рассматриваться как нападение на них в целом, (…) в случае если подобное вооружённое нападение будет иметь место, каждая из них (…) окажет помощь (…) путём немедленного осуществления такого индивидуального или совместного действия, которое сочтёт необходимым, включая применение вооружённой силы".Обычно обращают внимание на последнюю часть этого текста – потому что страшно. Но на самом деле там ничего интересного как раз и нет, потому что:а) каждая страна принимает решение самостоятельно;б) делает она то, что сочтёт необходимым.То есть сочтёт необходимым сделать вид, что так и было – и будет в своём праве. А поскольку никакой коллективной дисциплины и коллективных гарантий нет, то некому даже указать на недопустимость подобного поведения с точки зрения "североатлантических ценностей" (что бы ни имелось в виду).По этой же причине иначе звучит начало текста – да, если одна страна – член НАТО подвергнется нападению, это будет нападение на всех членов НАТО в целом, но – не на каждого члена НАТО по отдельности, потому что решение об объёме необходимой помощи принимается каждой страной по отдельности.Значит ли это, что гарантии НАТО ничего не стоят? Нет, разумеется. Просто оно не в лоб работает.Прежде всего, страны – члены НАТО представляют собой ядро западного мира, объединённого общими геополитическими интересами и общей идеологией. Потому они в любом случае выступают с единых позиций.Сейчас коллективный Запад переживает кризис из-за политики Трампа, но противоречия между ЕС и США всегда были. То, что наблюдаем сейчас, – это пока что не распад Запада на два противостоящих блока, а торг за его новую конфигурацию. Если не договорятся, то Запад может действительно развалиться, но вероятность этого невелика.Второй важный момент состоит в военной структуре НАТО, которая существует относительно автономно от политической. Между тем вооружённые силы каждой страны – члена НАТО являются частью общей военной организации и находятся под общим военным командованием, которое на них, соответственно, рассчитывает и имеет свои собственные алгоритмы действия в случае внешнего нападения. Военное командование будет действовать по-своему, скорее всего – не дожидаясь соизволения политических властей той или иной страны.Почему же такая странная юридическая форма? Потому что форма эта не рассчитана на внешнюю агрессию. Это предохранитель, исключающий манипулирование общей военно-политической структурой со стороны формально равноправных малых членов. Судя по всему, именно такая история произошла с Польшей (отнюдь не малым членом НАТО) в 2022 году, когда Вашингтон наложил вето на "пакт Зеленского – Дуды" – Польше было указано, что в случае попытки вмешаться в украинский конфликт гарантии в соответствии с 5-й статьёй действовать не будут.Всё это мы объясняем затем, чтобы понять логику действий Зеленского. А он исходит из того, что Запад уже в 2022 году поставил себя в зависимость от Украины и его стратегической задачей является, соответственно, укрепление этой зависимости.Чисто теоретически страны НАТО в 2022 году могли на СВО и не реагировать. Но это в теории. На практике дело даже не в том, что речь идёт о событиях в Европе, и не о том, что "жертва агрессии" объявила целью своего существования вступление в ЕС и НАТО, и даже не о том, что "агрессор" – Россия. Просто цинично, посредь бела дня нарушается монополия Запада на применение силы в международных отношениях.Однако тогда же, в 2022 году, Запад продемонстрировал, что он готов это спустить на тормозах. Если бы киевский режим сразу рухнул, если бы он сразу пошёл на переговоры, Запад поступил бы в соответствии с 5-й статьёй – ну, раз вы говорите, что ничего не было… Внеся, разумеется, в "личное дело" России запись о "неспровоцированной агрессии", чтобы потом предъявить.А вот когда стало понятно, что конфликт уже не завершился, то страны Запада, опять же – в полном соответствии с 5-й статьёй, осуществили "такие индивидуальные или совместные действия, которые сочли необходимыми", исключая применение вооружённой силы.Отметим – пока исключая. Тут важна позиция Франции, которая первой заявила о поставках танков, после чего на Украину отправились "абрамсы" и "леопарды". Сейчас французы заявили, что их войска уже на Украине, послезавтра – что французские военные уже принимают участие в боях… Заложенный в 5-ю статью ограничитель тут, кажется, не работает (скорее всего, именно кажется – мы полагаем, что, пока Трамп изображает для публики "Ялту-2", Макрон играет свою роль в партитуре поэтапной эскалации – этакого enfant terrible).С точки зрения Киева это всё хорошо – Запад создал прецедент отношения к Украине как к стране – члену НАТО. Более того, Запад подтверждает, что он готов это всё зафиксировать юридически… Так вот именно это Зеленского не устраивает.Потому что гарантируется только то, что:а) Запад будет помогать;б) Запад не будет воевать (или, во всяком случае, сам будет определять, воевать ли ему);в) если Запад сочтёт, что Украина не интересна, он её кинет – к чему был совершенно готов весной 2022-го.Такие "гарантии" Зеленскому не нужны – он их уже имеет и выдать за "перемогу", которая оправдала бы его сохранение на посту президента (а на выборы его дожмут – он это понимает), не получится.Размещение войск НАТО на территории Украины создаёт обходную схему включения страны в военную организацию НАТО. Более того, создаёт даже определённый элемент выделенности – общего правила относительно размещения войск одних стран – членов альянса на территории других никогда не было: баз НАТО на территории США нет, и вообще непонятно, зачем бы они там завелись, а Британская Рейнская армия – оккупационные войска, и все это знали.Такая же схема реализована в Южной Корее, о которой прямо говорят, что она имеет гарантии, аналогичные 5-й статье НАТО. Важный аспект – эти гарантии реализуют только США в соответствии с Договором о совместной обороне. Зато организовано там всё как у взрослых – не просто размещение американских войск, а наличие общего военного командования.Т сочтёт необходимым сделать вид, что так и было – и будет в своём праве. А поскольку никакой коллективной дисциплины и коллективных гарантий нет, то некому даже указать на недопустимость подобного поведения с точки зрения "североатлантических ценностей" (что бы ни имелось в виду).ветка в рамках которого придётся по натовским войскам (кстати, участие "агрессора" тут совершенно излишнее – ГУР само справится).

https://ukraina.ru/20260410/amerikanskie-bazy-na-territorii-ukrainy-zelenskiy-poshel-va-bank-s-garantiyami-bezopasnosti-1077745013.html

https://ukraina.ru/20261117/vstupit-v-nato-v-obmen-na-donbass-zachem-zelenskiy-vzbudorazhil-ukraintsev-1084539960.html

https://ukraina.ru/20261118/vualya--frantsuzy-na-ukraine-makron-provodit-taynuyu-voennuyu-operatsiyu-1084562809.html

https://ukraina.ru/20250821/garantii-kidka-1067377532.html

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мнения, запад, украина, сша, владимир зеленский, дональд трамп, эммануэль макрон, нато, ес, гарантии безопасности, южная корея, франция, базы