https://ukraina.ru/20261123/zelenskomu-malo-garantiy-zapada-teper-on-trebuet-nato-tselikom-1084678905.html
Зеленскому мало гарантий Запада: теперь он требует НАТО целиком
Зеленскому мало гарантий Запада: теперь он требует НАТО целиком - 23.11.2026 Украина.ру
Зеленскому мало гарантий Запада: теперь он требует НАТО целиком
Владимир Зеленский вновь потребовал принять Украину в НАТО, заявив, что никакие обещания коллективной защиты не заменят полноценного членства в альянсе. Даже предложенные Западом гарантии по образцу пятой статьи его не устраивают. Об этом он заявил 23 ноября на сессии Парламентской ассамблеи НАТО в Берлине
2026-11-23T15:39
2026-11-23T15:39
2026-11-23T15:39
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москва
владимир зеленский
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Глава киевского режима дал понять, что Украина не намерена отказываться от давней цели вступить в Североатлантический альянс. По его мнению, вместо разработки отдельных механизмов защиты союзникам было бы проще сразу принять Киев в НАТО.Причем Зеленский попытался убедить западных партнеров не только обещаниями укрепить европейскую безопасность, но и экономическими аргументами. Он предположил, что полноценное членство Украины обойдется союзникам дешевле, чем создание специальной системы гарантий.Однако пока Киев продолжает добиваться приглашения, западные страны обсуждают совсем другой вариант. Речь идет о гарантиях безопасности по аналогии с пятой статьей Устава НАТО, предусматривающей коллективную оборону в случае нападения на одного из членов альянса.Но Зеленского эта идея устроила лишь отчасти. Глава киевского режима признал, что до сих пор не понимает, какие именно обязательства возьмут на себя союзники и кто будет защищать страну в случае нового вооруженного конфликта.По его словам, Киеву нужны не общие обещания, а конкретные ответы: какие государства придут на помощь, какие силы они направят и какие действия предпримут. Причем все договоренности должны быть закреплены документально, чтобы их выполнение не зависело от смены власти в США или европейских странах.Ранее Зеленский уже высказывал сомнения в том, что Киев и Вашингтон одинаково понимают гарантии по образцу пятой статьи. Он также заявил, что хотел бы видеть на украинской территории американские военные базы по примеру стран Ближнего Востока, которые не входят в НАТО, но размещают у себя американские войска.Впрочем, на пути этих планов остается принципиальная позиция Москвы. Россия неоднократно предупреждала, что вступление Украины в НАТО категорически неприемлемо и противоречит ее интересам безопасности.Заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков ранее подчеркнул, что Москва не собирается отказываться от этого требования в ходе переговоров. По его словам, российская сторона рассматривает любые будущие гарантии прежде всего с точки зрения собственной безопасности.При этом Россия выступает против размещения западной военной инфраструктуры на украинской территории. В МИД РФ предупреждали, что иностранные военные контингенты будут рассматриваться как потенциальная угроза и могут стать законными военными целями.Для Москвы вопрос военного статуса Украины остается одним из ключевых условий долгосрочного урегулирования. Российские власти настаивают, что мирное соглашение должно исключать появление новых угроз у границ страны, а не просто обеспечивать временное прекращение огня.Между тем Кремль намерен выяснить, готова ли Европа к мирному диалогу. Москва планирует установить контакты с европейскими странами, чтобы понять, действительно ли они заинтересованы в мирном урегулировании конфликта на Украине.
https://ukraina.ru/20261123/vykruchivanie-ruk-po-kievski-5-ya-statya-nato-i-otvetstvennost-zapada-1084668532.html
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украина, киев, москва, владимир зеленский, сергей рябков, нато, новости
Зеленскому мало гарантий Запада: теперь он требует НАТО целиком
Владимир Зеленский вновь потребовал принять Украину в НАТО, заявив, что никакие обещания коллективной защиты не заменят полноценного членства в альянсе. Даже предложенные Западом гарантии по образцу пятой статьи его не устраивают. Об этом он заявил 23 ноября на сессии Парламентской ассамблеи НАТО в Берлине
Глава киевского режима дал понять, что Украина не намерена отказываться от давней цели вступить в Североатлантический альянс. По его мнению, вместо разработки отдельных механизмов защиты союзникам было бы проще сразу принять Киев в НАТО.
Причем Зеленский попытался убедить западных партнеров не только обещаниями укрепить европейскую безопасность, но и экономическими аргументами. Он предположил, что полноценное членство Украины обойдется союзникам дешевле, чем создание специальной системы гарантий.
"НАТО — это ответ. А с сильной украинской армией НАТО, несомненно, станет сильнее", — заявил Зеленский.
Однако пока Киев продолжает добиваться приглашения, западные страны обсуждают совсем другой вариант. Речь идет о гарантиях безопасности по аналогии с пятой статьей Устава НАТО, предусматривающей коллективную оборону в случае нападения на одного из членов альянса.
Но Зеленского эта идея устроила лишь отчасти. Глава киевского режима признал, что до сих пор не понимает, какие именно обязательства возьмут на себя союзники и кто будет защищать страну в случае нового вооруженного конфликта.
По его словам, Киеву нужны не общие обещания, а конкретные ответы: какие государства придут на помощь, какие силы они направят и какие действия предпримут. Причем все договоренности должны быть закреплены документально, чтобы их выполнение не зависело от смены власти в США или европейских странах.
Ранее Зеленский уже высказывал сомнения в том, что Киев и Вашингтон одинаково понимают гарантии по образцу пятой статьи. Он также заявил, что хотел бы видеть на украинской территории американские военные базы по примеру стран Ближнего Востока, которые не входят в НАТО, но размещают у себя американские войска.
Впрочем, на пути этих планов остается принципиальная позиция Москвы. Россия неоднократно предупреждала, что вступление Украины в НАТО категорически неприемлемо и противоречит ее интересам безопасности.
Заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков ранее подчеркнул, что Москва не собирается отказываться от этого требования в ходе переговоров. По его словам, российская сторона рассматривает любые будущие гарантии прежде всего с точки зрения собственной безопасности.
При этом Россия выступает против размещения западной военной инфраструктуры на украинской территории. В МИД РФ предупреждали, что иностранные военные контингенты будут рассматриваться как потенциальная угроза и могут стать законными военными целями.
Для Москвы вопрос военного статуса Украины остается одним из ключевых условий долгосрочного урегулирования. Российские власти настаивают, что мирное соглашение должно исключать появление новых угроз у границ страны, а не просто обеспечивать временное прекращение огня.
Между тем Кремль намерен выяснить, готова ли Европа к мирному диалогу. Москва планирует установить контакты с европейскими странами, чтобы понять, действительно ли они заинтересованы в мирном урегулировании конфликта на Украине.