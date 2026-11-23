https://ukraina.ru/20261123/zelenskomu-malo-garantiy-zapada-teper-on-trebuet-nato-tselikom-1084678905.html

Зеленскому мало гарантий Запада: теперь он требует НАТО целиком

Зеленскому мало гарантий Запада: теперь он требует НАТО целиком - 23.11.2026 Украина.ру

Зеленскому мало гарантий Запада: теперь он требует НАТО целиком

Владимир Зеленский вновь потребовал принять Украину в НАТО, заявив, что никакие обещания коллективной защиты не заменят полноценного членства в альянсе. Даже предложенные Западом гарантии по образцу пятой статьи его не устраивают. Об этом он заявил 23 ноября на сессии Парламентской ассамблеи НАТО в Берлине

2026-11-23T15:39

2026-11-23T15:39

2026-11-23T15:39

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Глава киевского режима дал понять, что Украина не намерена отказываться от давней цели вступить в Североатлантический альянс. По его мнению, вместо разработки отдельных механизмов защиты союзникам было бы проще сразу принять Киев в НАТО.Причем Зеленский попытался убедить западных партнеров не только обещаниями укрепить европейскую безопасность, но и экономическими аргументами. Он предположил, что полноценное членство Украины обойдется союзникам дешевле, чем создание специальной системы гарантий.Однако пока Киев продолжает добиваться приглашения, западные страны обсуждают совсем другой вариант. Речь идет о гарантиях безопасности по аналогии с пятой статьей Устава НАТО, предусматривающей коллективную оборону в случае нападения на одного из членов альянса.Но Зеленского эта идея устроила лишь отчасти. Глава киевского режима признал, что до сих пор не понимает, какие именно обязательства возьмут на себя союзники и кто будет защищать страну в случае нового вооруженного конфликта.По его словам, Киеву нужны не общие обещания, а конкретные ответы: какие государства придут на помощь, какие силы они направят и какие действия предпримут. Причем все договоренности должны быть закреплены документально, чтобы их выполнение не зависело от смены власти в США или европейских странах.Ранее Зеленский уже высказывал сомнения в том, что Киев и Вашингтон одинаково понимают гарантии по образцу пятой статьи. Он также заявил, что хотел бы видеть на украинской территории американские военные базы по примеру стран Ближнего Востока, которые не входят в НАТО, но размещают у себя американские войска.Впрочем, на пути этих планов остается принципиальная позиция Москвы. Россия неоднократно предупреждала, что вступление Украины в НАТО категорически неприемлемо и противоречит ее интересам безопасности.Заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков ранее подчеркнул, что Москва не собирается отказываться от этого требования в ходе переговоров. По его словам, российская сторона рассматривает любые будущие гарантии прежде всего с точки зрения собственной безопасности.При этом Россия выступает против размещения западной военной инфраструктуры на украинской территории. В МИД РФ предупреждали, что иностранные военные контингенты будут рассматриваться как потенциальная угроза и могут стать законными военными целями.Для Москвы вопрос военного статуса Украины остается одним из ключевых условий долгосрочного урегулирования. Российские власти настаивают, что мирное соглашение должно исключать появление новых угроз у границ страны, а не просто обеспечивать временное прекращение огня.Между тем Кремль намерен выяснить, готова ли Европа к мирному диалогу. Москва планирует установить контакты с европейскими странами, чтобы понять, действительно ли они заинтересованы в мирном урегулировании конфликта на Украине.

https://ukraina.ru/20261123/vykruchivanie-ruk-po-kievski-5-ya-statya-nato-i-otvetstvennost-zapada-1084668532.html

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украина, киев, москва, владимир зеленский, сергей рябков, нато, новости