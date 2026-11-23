https://ukraina.ru/20261123/ni-v-odnu-notu-ne-popala-albinu-dzhanabaevu-vysmeyali-za-zhivoe-penie-s-meladze-1084673456.html
"Ни в одну ноту не попала": Альбину Джанабаеву высмеяли за живое пение с Меладзе
"Ни в одну ноту не попала": Альбину Джанабаеву высмеяли за живое пение с Меладзе - 23.11.2026 Украина.ру
"Ни в одну ноту не попала": Альбину Джанабаеву высмеяли за живое пение с Меладзе
Валерий Меладзе продолжает колесить по миру с гастролями. На этот раз артист выступает в Молдавии, а завершит год в Арабских Эмиратах. Организаторы концертов в Дубае решили подогреть интерес публики и выложили ролик, где Меладзе поет со своей женой Альбиной Джанабаевой. Подпись была многообещающей: "Тот самый хит спустя 20 лет"
2026-11-23T11:24
2026-11-23T11:24
2026-11-23T11:24
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константин меладзе
виа гра
валерия
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Вот только вместо волны ностальгии видео вызвало волну насмешекНа кадрах супруги исполняют легендарную песню "Сто шагов назад". Однако живое исполнение Джанабаевой, мягко говоря, не впечатлило слушателей. В комментариях пользователи не стали церемониться:"Почему Альбина так плохо поет?"; "Чисто я в 5 утра где-то в караоке"; "Ни в одну ноту не попала"; "Ужас! Она фальшивит".Фанаты даже начали советовать Меладзе отказаться от совместных выступлений с женой. Многие вспомнили, что солистки "ВИА Гры" (за редким исключением) никогда не блистали выдающимися вокальными данными."Она так пела всегда. В группе голосистые тянули ее, а сейчас мы слышим всю прелесть ее пения. В группе то Альбину держал не вокал, а Меладзе"; "А Валерий нервничает. Видит, что она фальшивит, как и Вера Брежнева. Вообще нет голоса у них!" — пишут злопыхатели.Некоторые и вовсе съязвили: мол, не метит ли Джанабаева на место бэк-вокалистки, раз уж вышла на сцену.История одного карьерного лифтаИрония всей ситуации в том, что Альбина Джанабаева начинала именно как бэк-вокалистка Меладзе. Однако, как пишут СМИ, девушка быстро сориентировалась. Спустя два года после знакомства она родила Валерию сына и стала полноправной участницей группы "ВИА Гра".Долгое время пара тщательно скрывала свои отношения, ведь Меладзе на тот момент был официально женат. Но, как мы знаем, история закончилась свадьбой и совместными концертами. Правда, теперь Валерию приходится на сцене не только петь, но и, судя по реакции публики, тянуть вокальную партию партнерши.Меладзе, конечно, молодец — поддерживает жену. Но фанаты, которые пришли послушать легендарный хит, явно не ожидали такого караоке.
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новости, молдавия, дубай, константин меладзе, виа гра, валерия, вера брежнева
"Ни в одну ноту не попала": Альбину Джанабаеву высмеяли за живое пение с Меладзе
Валерий Меладзе продолжает колесить по миру с гастролями. На этот раз артист выступает в Молдавии, а завершит год в Арабских Эмиратах. Организаторы концертов в Дубае решили подогреть интерес публики и выложили ролик, где Меладзе поет со своей женой Альбиной Джанабаевой. Подпись была многообещающей: "Тот самый хит спустя 20 лет"
Вот только вместо волны ностальгии видео вызвало волну насмешек
На кадрах супруги исполняют легендарную песню "Сто шагов назад". Однако живое исполнение Джанабаевой, мягко говоря, не впечатлило слушателей. В комментариях пользователи не стали церемониться:
"Почему Альбина так плохо поет?"; "Чисто я в 5 утра где-то в караоке"; "Ни в одну ноту не попала"; "Ужас! Она фальшивит".
Фанаты даже начали советовать Меладзе отказаться от совместных выступлений с женой. Многие вспомнили, что солистки "ВИА Гры" (за редким исключением) никогда не блистали выдающимися вокальными данными.
"Она так пела всегда. В группе голосистые тянули ее, а сейчас мы слышим всю прелесть ее пения. В группе то Альбину держал не вокал, а Меладзе"; "А Валерий нервничает. Видит, что она фальшивит, как и Вера Брежнева. Вообще нет голоса у них!" — пишут злопыхатели.
Некоторые и вовсе съязвили: мол, не метит ли Джанабаева на место бэк-вокалистки, раз уж вышла на сцену.
История одного карьерного лифта
Ирония всей ситуации в том, что Альбина Джанабаева начинала именно как бэк-вокалистка Меладзе. Однако, как пишут СМИ, девушка быстро сориентировалась. Спустя два года после знакомства она родила Валерию сына и стала полноправной участницей группы "ВИА Гра".
Долгое время пара тщательно скрывала свои отношения, ведь Меладзе на тот момент был официально женат. Но, как мы знаем, история закончилась свадьбой и совместными концертами. Правда, теперь Валерию приходится на сцене не только петь, но и, судя по реакции публики, тянуть вокальную партию партнерши.
Меладзе, конечно, молодец — поддерживает жену. Но фанаты, которые пришли послушать легендарный хит, явно не ожидали такого караоке.