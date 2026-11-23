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"Ни в одну ноту не попала": Альбину Джанабаеву высмеяли за живое пение с Меладзе

"Ни в одну ноту не попала": Альбину Джанабаеву высмеяли за живое пение с Меладзе - 23.11.2026 Украина.ру

"Ни в одну ноту не попала": Альбину Джанабаеву высмеяли за живое пение с Меладзе

Валерий Меладзе продолжает колесить по миру с гастролями. На этот раз артист выступает в Молдавии, а завершит год в Арабских Эмиратах. Организаторы концертов в Дубае решили подогреть интерес публики и выложили ролик, где Меладзе поет со своей женой Альбиной Джанабаевой. Подпись была многообещающей: "Тот самый хит спустя 20 лет"

2026-11-23T11:24

2026-11-23T11:24

2026-11-23T11:24

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Вот только вместо волны ностальгии видео вызвало волну насмешекНа кадрах супруги исполняют легендарную песню "Сто шагов назад". Однако живое исполнение Джанабаевой, мягко говоря, не впечатлило слушателей. В комментариях пользователи не стали церемониться:"Почему Альбина так плохо поет?"; "Чисто я в 5 утра где-то в караоке"; "Ни в одну ноту не попала"; "Ужас! Она фальшивит".Фанаты даже начали советовать Меладзе отказаться от совместных выступлений с женой. Многие вспомнили, что солистки "ВИА Гры" (за редким исключением) никогда не блистали выдающимися вокальными данными."Она так пела всегда. В группе голосистые тянули ее, а сейчас мы слышим всю прелесть ее пения. В группе то Альбину держал не вокал, а Меладзе"; "А Валерий нервничает. Видит, что она фальшивит, как и Вера Брежнева. Вообще нет голоса у них!" — пишут злопыхатели.Некоторые и вовсе съязвили: мол, не метит ли Джанабаева на место бэк-вокалистки, раз уж вышла на сцену.История одного карьерного лифтаИрония всей ситуации в том, что Альбина Джанабаева начинала именно как бэк-вокалистка Меладзе. Однако, как пишут СМИ, девушка быстро сориентировалась. Спустя два года после знакомства она родила Валерию сына и стала полноправной участницей группы "ВИА Гра".Долгое время пара тщательно скрывала свои отношения, ведь Меладзе на тот момент был официально женат. Но, как мы знаем, история закончилась свадьбой и совместными концертами. Правда, теперь Валерию приходится на сцене не только петь, но и, судя по реакции публики, тянуть вокальную партию партнерши.Меладзе, конечно, молодец — поддерживает жену. Но фанаты, которые пришли послушать легендарный хит, явно не ожидали такого караоке.

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