https://ukraina.ru/20261123/povestki-ne-pomogayut-eks-ministra-ukrainy-reshili-privesti-na-dopros-siloy-1084677540.html

Повестки не помогают: экс-министра Украины решили привести на допрос силой

Повестки не помогают: экс-министра Украины решили привести на допрос силой - 23.11.2026 Украина.ру

Повестки не помогают: экс-министра Украины решили привести на допрос силой

Парламентская комиссия решила принудительно доставить экс-главу Минобороны Михаила Федорова на заседание Верховной Рады, которое должно пройти 7 декабря, после трех проигнорированных вызовов

2026-11-23T14:59

2026-11-23T14:59

2026-11-23T14:59

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сбу

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Решение о принудительном приводе Федорова приняла временная следственная комиссия Верховной рады, которую возглавляет депутат Алексей Гончаренко*. Парламентарии намерены заслушать бывшего министра в рамках расследования возможных нарушений в оборонной сфере, коррупционных схем и соблюдения законодательства во время военного положения.Добровольно объясняться с депутатами Федоров, судя по всему, не торопится. Его приглашали на заседания уже трижды, однако ни одна из попыток добиться явки результата не принесла. Теперь комиссия проголосовала за применение более серьезной меры — принудительного доставления через правоохранительные органы.Еще летом парламентарии заинтересовались обстоятельствами его работы в оборонном ведомстве, а позднее — оформлением бронирования от мобилизации. По данным, которые ранее обнародовал Гончаренко*, после ухода из правительства Федоров получил бронь через фонд "Восточная Европа".Причем оформлена она была вскоре после его трудоустройства. Комиссия уже пыталась выяснить подробности этой истории, но столкнулась с проблемами при вызове самого экс-министра и представителей организации.Бывший министр между тем оказался далеко не единственным, кому не нашлось времени на парламентские разбирательства. На заседание комиссии 23 ноября не явился вообще никто из пяти приглашенных представителей украинских силовых и антикоррупционных структур.Среди вызванных были бывший глава СБУ Василий Малюк, директор Национального антикоррупционного бюро Семен Кривонос, руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Александр Клименко, а также другие действующие и бывшие чиновники.Гончаренко* ранее предупреждал, что игнорирование парламентских вызовов может закончиться принудительным приводом. По украинскому законодательству у временных следственных комиссий есть возможность инициировать такую процедуру, если приглашенные лица без уважительных причин отказываются являться.Впрочем, сами приглашенные представители ведомств настаивают, что их отсутствие связано со служебными обязанностями и заранее запланированными мероприятиями.* Внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов.

https://ukraina.ru/20261021/prodannaya-lozh-kak-na-ukraine-ozhivlyayut-politicheskikh-mertvetsov-1083952883.html

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новости, украина, россия, михаил федоров, алексей гончаренко, верховная рада, минобороны, сбу