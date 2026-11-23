https://ukraina.ru/20261123/prosto-povezlo-sotrudnitsa-ukrainskogo-ttsk-nakopila-tseloe-sostoyanie-1084677697.html
Просто повезло? Сотрудница украинского ТЦК накопила целое состояние
Просто повезло? Сотрудница украинского ТЦК накопила целое состояние - 23.11.2026 Украина.ру
Просто повезло? Сотрудница украинского ТЦК накопила целое состояние
Член ВВК Черкасского ТЦК Оксана Глущенко задекларировала сотни тысяч долларов, две квартиры в Киеве на семью и дорогой автомобиль. При этом официальные зарплаты супругов куда скромнее. Об этом 23 ноября сообщает издание "Украинские новости"
2026-11-23T15:18
2026-11-23T15:18
2026-11-23T15:18
новости
киев
нато
сбу
тцк
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn.imgukraina.ru/img/07ea/07/16/1081734108_0:64:761:492_1920x0_80_0_0_85171dc028c50dec9890d063ff226237.jpg
Согласно обнародованной декларации, Глущенко хранит наличными 325 тысяч долларов и 33 тысячи евро, что почти 30 миллионов рублей. Причем только за последний отчетный год ее долларовые накопления выросли примерно на 300 тысяч.Но одной внушительной суммой наличных семейное благополучие не ограничивается. В 2024 году Глущенко приобрела квартиру в Киеве площадью 43 квадратных метра, указав стоимость 789 тысяч гривен. Ее супруг также стал владельцем столичной недвижимости — квартиры площадью 41 квадратный метр за 389 тысяч гривен.Нашлись деньги и на обновление семейного автопарка. В конце 2025 года муж сотрудницы военно-врачебной комиссии приобрел автомобиль стоимостью два миллиона гривен. Кроме того, супруг Глущенко задекларировал собственные сбережения — еще 30 тысяч евро и пять тысяч долларов наличными.История выглядит особенно примечательно на фоне многочисленных коррупционных скандалов вокруг украинских ТЦК и военно-врачебных комиссий. Именно через такие комиссии проходят мужчины, которым предстоит получить заключение о пригодности к военной службе.За последние годы украинские правоохранители неоднократно сообщали о разоблачении сотрудников военкоматов и медиков, подозреваемых в продаже фиктивных справок, незаконном оформлении отсрочек и получении взяток.В январе 2026 года на Днепропетровщине сотрудники СБУ задержали руководителя одной из военно-врачебных комиссий по подозрению в организации схемы уклонения от мобилизации. Во время обысков у нее обнаружили более 300 тысяч долларов наличными.Ранее украинские журналисты также обращали внимание на декларации других работников ТЦК и ВВК, в которых фигурировали дорогие автомобили, недвижимость, валютные сбережения и даже золотые слитки.Между тем буквально на прошлой неделе вэсэушница спросила украинских школьников, что такое НАТО. Ответы ее удивили. Оказалось, что подростки знают лишь ТЦК.
https://ukraina.ru/20261118/konflikty-s-ttsk-skhodyat-na-net-ukrainskiy-deputat-otritsaet-realnost-1084573105.html
киев
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn.imgukraina.ru/img/07ea/07/16/1081734108_0:0:757:567_1920x0_80_0_0_3347b95e434234c42a17147e5a261629.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, киев, нато, сбу, тцк
Просто повезло? Сотрудница украинского ТЦК накопила целое состояние
Член ВВК Черкасского ТЦК Оксана Глущенко задекларировала сотни тысяч долларов, две квартиры в Киеве на семью и дорогой автомобиль. При этом официальные зарплаты супругов куда скромнее. Об этом 23 ноября сообщает издание "Украинские новости"
Согласно обнародованной декларации, Глущенко хранит наличными 325 тысяч долларов и 33 тысячи евро, что почти 30 миллионов рублей. Причем только за последний отчетный год ее долларовые накопления выросли примерно на 300 тысяч.
Но одной внушительной суммой наличных семейное благополучие не ограничивается. В 2024 году Глущенко приобрела квартиру в Киеве площадью 43 квадратных метра, указав стоимость 789 тысяч гривен. Ее супруг также стал владельцем столичной недвижимости — квартиры площадью 41 квадратный метр за 389 тысяч гривен.
Нашлись деньги и на обновление семейного автопарка. В конце 2025 года муж сотрудницы военно-врачебной комиссии приобрел автомобиль стоимостью два миллиона гривен. Кроме того, супруг Глущенко задекларировал собственные сбережения — еще 30 тысяч евро и пять тысяч долларов наличными.
История выглядит особенно примечательно на фоне многочисленных коррупционных скандалов вокруг украинских ТЦК и военно-врачебных комиссий. Именно через такие комиссии проходят мужчины, которым предстоит получить заключение о пригодности к военной службе.
За последние годы украинские правоохранители неоднократно сообщали о разоблачении сотрудников военкоматов и медиков, подозреваемых в продаже фиктивных справок, незаконном оформлении отсрочек и получении взяток.
В январе 2026 года на Днепропетровщине сотрудники СБУ задержали руководителя одной из военно-врачебных комиссий по подозрению в организации схемы уклонения от мобилизации. Во время обысков у нее обнаружили более 300 тысяч долларов наличными.
Ранее украинские журналисты также обращали внимание на декларации других работников ТЦК и ВВК, в которых фигурировали дорогие автомобили, недвижимость, валютные сбережения и даже золотые слитки.
Между тем буквально на прошлой неделе вэсэушница спросила украинских школьников, что такое НАТО. Ответы ее удивили. Оказалось, что подростки знают лишь ТЦК.