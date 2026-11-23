https://ukraina.ru/20261123/prosto-povezlo-sotrudnitsa-ukrainskogo-ttsk-nakopila-tseloe-sostoyanie-1084677697.html

Просто повезло? Сотрудница украинского ТЦК накопила целое состояние

Просто повезло? Сотрудница украинского ТЦК накопила целое состояние - 23.11.2026 Украина.ру

Просто повезло? Сотрудница украинского ТЦК накопила целое состояние

Член ВВК Черкасского ТЦК Оксана Глущенко задекларировала сотни тысяч долларов, две квартиры в Киеве на семью и дорогой автомобиль. При этом официальные зарплаты супругов куда скромнее. Об этом 23 ноября сообщает издание "Украинские новости"

2026-11-23T15:18

2026-11-23T15:18

2026-11-23T15:18

новости

киев

нато

сбу

тцк

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn.imgukraina.ru/img/07ea/07/16/1081734108_0:64:761:492_1920x0_80_0_0_85171dc028c50dec9890d063ff226237.jpg

Согласно обнародованной декларации, Глущенко хранит наличными 325 тысяч долларов и 33 тысячи евро, что почти 30 миллионов рублей. Причем только за последний отчетный год ее долларовые накопления выросли примерно на 300 тысяч.Но одной внушительной суммой наличных семейное благополучие не ограничивается. В 2024 году Глущенко приобрела квартиру в Киеве площадью 43 квадратных метра, указав стоимость 789 тысяч гривен. Ее супруг также стал владельцем столичной недвижимости — квартиры площадью 41 квадратный метр за 389 тысяч гривен.Нашлись деньги и на обновление семейного автопарка. В конце 2025 года муж сотрудницы военно-врачебной комиссии приобрел автомобиль стоимостью два миллиона гривен. Кроме того, супруг Глущенко задекларировал собственные сбережения — еще 30 тысяч евро и пять тысяч долларов наличными.История выглядит особенно примечательно на фоне многочисленных коррупционных скандалов вокруг украинских ТЦК и военно-врачебных комиссий. Именно через такие комиссии проходят мужчины, которым предстоит получить заключение о пригодности к военной службе.За последние годы украинские правоохранители неоднократно сообщали о разоблачении сотрудников военкоматов и медиков, подозреваемых в продаже фиктивных справок, незаконном оформлении отсрочек и получении взяток.В январе 2026 года на Днепропетровщине сотрудники СБУ задержали руководителя одной из военно-врачебных комиссий по подозрению в организации схемы уклонения от мобилизации. Во время обысков у нее обнаружили более 300 тысяч долларов наличными.Ранее украинские журналисты также обращали внимание на декларации других работников ТЦК и ВВК, в которых фигурировали дорогие автомобили, недвижимость, валютные сбережения и даже золотые слитки.Между тем буквально на прошлой неделе вэсэушница спросила украинских школьников, что такое НАТО. Ответы ее удивили. Оказалось, что подростки знают лишь ТЦК.

https://ukraina.ru/20261118/konflikty-s-ttsk-skhodyat-na-net-ukrainskiy-deputat-otritsaet-realnost-1084573105.html

киев

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, киев, нато, сбу, тцк