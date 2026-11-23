https://ukraina.ru/20261123/krysinaya-tropa-vermakhta-ili-afrikanskaya-ekzotika-kiselv-raskryl-kuda-pobezhit-zelenskiy-1084676711.html

Крысиная тропа вермахта или африканская экзотика: Киселёв раскрыл, куда побежит Зеленский

Крысиная тропа вермахта или африканская экзотика: Киселёв раскрыл, куда побежит Зеленский - 23.11.2026 Украина.ру

Крысиная тропа вермахта или африканская экзотика: Киселёв раскрыл, куда побежит Зеленский

Какие варианты ждут Владимира Зеленского и важность человеческого в эру искусственного интеллекта - темы очередного выпуска авторской программы Дмитрия Киселёва на телеканале "Россия 1"

2026-11-23T14:47

2026-11-23T14:47

2026-11-23T14:47

эксклюзив

украина

россия

канада

владимир зеленский

киселев

ии (искусственный интеллект)

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"Дома такое держать нельзя"Понятно, что дело на Украине идет к развязке, а конец войны — это конец политика Зеленского, сказал Киселёв.Что ждет Зеленского? Какие варианты?Макрон, что, как видит Зеленского, бросается на него со страстными объятиями. Но за 9 лет муж Брижит довел Францию до ручки. Протестуют буквально все школяры и профсоюзы, а теперь еще и полицейские. Там и Макрону-то небезопасно, что уж говорить о его украинском друге, отметил Киселёв.По его словам, вряд ли Зеленскому стоит рассчитывать на гостеприимство тех, кто придет на смену Макрону уже весной.Больше Макрона обниматься с Зеленским любил бывший президент Польши Дуда. Они клялись друг другу в вечной дружбе.Может, Варшава могла бы приютить Зеленского, но Зеленский притащил в Киев кости Андрея Мельника, лидера УПА*, на чьих руках кровь тысяч поляков. Устроил пышную церемонию перезахоронения пособника нацистов. Для поляков — смертельная обида.Или Зеленского возьмет под крыло Мерц. Тоже вряд ли: многомиллиардная помощь Украине и безграмотная экономическая политика вывели на протесты даже терпеливых и дисциплинированных немцев.Рейтинг самого Мерца ставит отрицательные рекорды. Все говорят, что Мерца ждет досрочная и недалекая отставка. На неделе и здесь массовые протесты. А самая популярная "Альтернатива для Германии" точно не окажет Зеленскому теплый прием."Тогда, может, Лондон примет беглеца? Англичане двуличные и всеядные. И предателей-шпионов берут под опеку. И мошенников, и террористов, вроде чеченского боевика Ахмеда Закаева**. Там рады любому мусору, если его можно использовать в своих интересах против России. Но нужен ли будет британской короне совсем уж сдутый Зеленский?" - рассказал Киселёв.Отличный вариант – Канада. После Второй мировой войны там нашли приют тысячи бандеровцев. Не случайно именно в парламенте Канады три года назад бурными овациями приветствовали ветерана дивизии СС "Галичина" Ярослава Гунько. Зеленский и бывший премьер Трюдо хлопали нацисту от души.Всегда в запасе остается крысиная тропа, что протоптали военные преступники вермахта. В Аргентине у власти как раз большой друг Зеленского – Хавьер Милей.Как отметил Киселёв, американские ястребы-демократы приняли бы Зеленского с распростертыми объятиями. Он для них – икона борьбы с русской угрозой. Жене Зеленского, обожающей шопинг, брендовую одежду, дорогую ювелирку и элитные автомобили, в США было бы очень приятно. В нью-йоркском бутике Cartier надолго запомнили первую леди Украины, которая в 2023-м сопровождала мужа на Генассамблее ООН.Пока Зеленский с высокой трибуны клянчил гроши на войну, его любимая всего за час потратила больше миллиона долларов на украшения. А потом еще и скандал устроила. А сам бывший комик, если переедет в Америку, сможет с успехом торговать русофобией, выступая на американском телевидении и в университетах.Но еще есть экзотический вариант – ЮАР. Не случайно же он летал туда в апреле 2025-го и, как писали украинские СМИ, прикупил там 51% акций компании Northam Platinum, добывающей платину. Говорят, отдал более полутора миллиардов долларов.Неплохая финансовая подушка. Простым украинцам такое и не снилось.В общем, варианты есть. Но все за пределами незалежной. Дома такое держать нельзя, отметил Киселёв."Человек и человеческое все еще важно"Уже вторую неделю в топах западных новостей замелькала новая для широкой публики фигура — Дженсен Хуанг.Американец китайского происхождения, урожденный на Тайване. Информационный взрыв с энергичным седовласым мультимиллиардером вызвал напористый вброс о связи сразу с тремя женщинами. В наборе его жена со школьных лет и две любовницы с кучей вопросов вокруг них.Так кто же он, Дженсен Хуанг? Многие называют его гением-визионером. Именно Хуанг в 1993 году при основании компании NVIDIA стал ее публичным лицом и генеральным директором. Сейчас NVIDIA обладатель уникальной в мире технологии, без которой весь искусственный интеллект на планете серьезно притормозит.Путь Дженсена Хуанга наверх был непростым, указал ведущий.Хуанг: "Я работал посудомойщиком и чистил туалеты".Представление о наставничестве для своих сотрудников:Хуанг: "Лучше мучить вас на пути к величию, потому что я верю в вас".К себе Дженсен Хуанг тоже всегда был жесток, отметил Киселёв.Хуанг: "Создать NVIDIA оказалось в миллион раз сложнее, чем я ожидал".С чего все началось? В качестве старта запустили на рынок новую видеокарту, что оказалась компактнее и эффективнее, чем у конкурентов.Видеокарта – довольно крупная деталь компьютера с чипами и напичканная блоками памяти, отвечает за обработку графики. Стоит каждая как приличный автомобиль. Поначалу карты NVIDIA использовались для видеоигр и трехмерной графики."В этом секторе маленькая некогда компания быстро превращается в корпорацию — лидера глобального рынка. Лет десять назад чудесным образом оказалось, что карты NVIDIA идеально подошли для нового тогда бизнеса майнинга криптовалют. Быстрее других они добывали монеты, делая буквально из воздуха баснословные деньги", - рассказал Киселёв.Казалось бы, куда дальше, но по-настоящему звездный час для Дженсена Хуанга, оказывается, был еще впереди. Сочетая в себе талант провидца и инженера, он уверенно инвестировал в то, о чем другие и подозревать не могли. Вот и получилось, что карты NVIDIA идеально подошли для эры искусственного интеллекта.Ими набиты все центры обработки данных, всех глобальных IT-гигантов: Anthropic и OpenAI в первую очередь.Дженсен Хуанг – любитель рок-н-ролла. В таком же агрессивном стиле ведет бизнес и рулит своей жизнью. Сейчас в центре сексуального скандала: признал, что изменяет жене. Приписывают ему еще и двух любовниц. Одна из них – Кимберли Пауэлл, вице-президент NVIDIA – не точно.Другая – китаянка Элис Хуанг. Крупный клиент NVIDIA годами закупала чипы для искусственного интеллекта на многие миллиарды.Формально они уходили в Малайзию, но потом, как подозревают, почему-то оказывались в Китае. Казалось бы, все складывается просто отлично. NVIDIA – гигантская корпорация с непререкаемой репутацией. Женщины Дженсена Хуанга вполне вписались в обыденный образ мультимиллиардеров. Подумаешь, и Илон Маск – бабник. Кому до этого дело? И какие претензии к Безосу? Откупился и пошел дальше.И вот, как так получилось, что прямо-таки полубог Дженсен Хуанг как пробка вылетает из своей же компании, отставлен своим же советом директоров? Официально – из-за адюльтера. Но главное, как все понимают, подозрение, что связь-то была с китайской шпионкой. Никаких доказательств в отношении Элис Хуанг так до сих пор и не представлено, отметил Киселёв, лишь слухи, но настойчивые. Спецслужбы США — в деле. "И вот здесь два, на мой взгляд, важных момента. Первое. Американское государство, заботясь о своих национальных интересах, жестко пресекает экспорт чипов в страну-конкурент Китай. Корпорацию NVIDIA таким образом просят вести себя патриотично. Второе. Данный случай – пример того, как искусственный интеллект в системе безопасности гигантской корпорации совершил ошибку в оценке рисков – проиграл человеку. Американские спецслужбы, движимые человеческой волей и человеческим расчетом, грубо вырвали Дженсена Хуанга с вершины его империи", - рассказал ведущий.Чем-то смахивает на похищение Мадуро из Венесуэлы, добавил он. Во всяком случае, потеря первого лица для корпорации NVIDIA – серьезный урон. Сейчас коллектив мечтает вернуть своего лидера к себе обратно.Но даже если это и будет возможно, то случится уже на других условиях. И женщины здесь ни при чем, отметил Киселёв.Дженсену Хуангу сейчас 63. Мы рассказали о нем потому, что ведь интересно, кто стоит за всем этим шквалом технического прогресса, и потому, что человек и человеческое все еще важно, подытожил он.*Деятельность организации с таким названием запрещена в РФ**Включен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга

https://ukraina.ru/20260928/sam-on-ne-ischeznet-kiselev-obyasnil-pochemu-kievskiy-rezhim-obrechen-na-razgrom-1083478039.html

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Павел Котов

эксклюзив, украина, россия, канада, владимир зеленский, киселев, ии (искусственный интеллект)