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Кремль намерен выяснить, готова ли Европа к мирному диалогу

Кремль намерен выяснить, готова ли Европа к мирному диалогу - 23.11.2026 Украина.ру

Кремль намерен выяснить, готова ли Европа к мирному диалогу

Москва планирует установить контакты с европейскими странами, чтобы понять, действительно ли они заинтересованы в мирном урегулировании конфликта на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя позицию европейских государств

2026-11-23T15:14

2026-11-23T15:14

2026-11-23T15:14

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По его словам, российская сторона намерена выяснить, насколько страны, называющие себя "коалицией желающих", готовы выступать за мир, а не продолжать поддерживать военное противостояние.При этом он напомнил, что Россия будет преследовать по закону тех, кто будет участвовать в изъятии замороженных российских активов."Блокировку удержания наших активов и использование процентной части считаем незаконным. Мы будем использовать все меры, которые предусмотрены законом, для отстаивания своих прав", — предупредил Песков.Кроме того, Москва рассчитывает, что государства Балтии воспользуются своими возможностями влияния на Киев, чтобы не допустить расширения террористической активности в Балтийском регионе.Пресс-секретарь главы государства также сообщил, что в Москве обратили внимание на заявления Киева об атаках на российские суда вблизи побережья Ливии.Отдельно представитель Кремля затронул вопрос гуманитарной операции в Константиновке. "Изменения позиции не было, инициатива по гуманитарной миссии сохраняет свою актуальность. Какой-либо реакции от киевского режима мы не получали", — сказал Дмитрий Песков, отметив, что заявления Зеленского и других представителей Киева скорее говорят об отсутствии желания продолжать гуманитарные мероприятия.Песков также прокомментировал публикации о планах России запустить спутник с ядерным оружием. "Нет, мы не видели эти сообщения, но там такое количество "якобы", "возможно" и "по утверждению неизвестно кого" содержится, что, конечно, вряд ли их стоит воспринимать всерьез", - считает он.По версии немецких СМИ, Москва может до конца 2026 года вывести в космос спутник с ядерной боеголовкой. Возможный взрыв, по мнению европейских военных, способен нарушить работу спутниковых систем, от которых зависят связь, навигация и другие технологии. Подробнее – в материале Запад испугался российского спутника с ядерным оружием.

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новости, москва, россия, киев, дмитрий песков, владимир зеленский