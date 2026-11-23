Кремль намерен выяснить, готова ли Европа к мирному диалогу
© telegram ukr_2025_ruРоссия адаптировалась к десяткам тысяч санкций против страны и научилась их обходить, будет делать это и впредь, заявил Песков
© telegram ukr_2025_ru
Москва планирует установить контакты с европейскими странами, чтобы понять, действительно ли они заинтересованы в мирном урегулировании конфликта на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя позицию европейских государств
По его словам, российская сторона намерена выяснить, насколько страны, называющие себя "коалицией желающих", готовы выступать за мир, а не продолжать поддерживать военное противостояние.
При этом он напомнил, что Россия будет преследовать по закону тех, кто будет участвовать в изъятии замороженных российских активов.
"Блокировку удержания наших активов и использование процентной части считаем незаконным. Мы будем использовать все меры, которые предусмотрены законом, для отстаивания своих прав", — предупредил Песков.
Кроме того, Москва рассчитывает, что государства Балтии воспользуются своими возможностями влияния на Киев, чтобы не допустить расширения террористической активности в Балтийском регионе.
Пресс-секретарь главы государства также сообщил, что в Москве обратили внимание на заявления Киева об атаках на российские суда вблизи побережья Ливии.
Отдельно представитель Кремля затронул вопрос гуманитарной операции в Константиновке.
"Изменения позиции не было, инициатива по гуманитарной миссии сохраняет свою актуальность. Какой-либо реакции от киевского режима мы не получали", — сказал Дмитрий Песков, отметив, что заявления Зеленского и других представителей Киева скорее говорят об отсутствии желания продолжать гуманитарные мероприятия.
Песков также прокомментировал публикации о планах России запустить спутник с ядерным оружием.
"Нет, мы не видели эти сообщения, но там такое количество "якобы", "возможно" и "по утверждению неизвестно кого" содержится, что, конечно, вряд ли их стоит воспринимать всерьез", - считает он.
По версии немецких СМИ, Москва может до конца 2026 года вывести в космос спутник с ядерной боеголовкой. Возможный взрыв, по мнению европейских военных, способен нарушить работу спутниковых систем, от которых зависят связь, навигация и другие технологии. Подробнее – в материале Запад испугался российского спутника с ядерным оружием.
"Блокировку удержания наших активов и использование процентной части считаем незаконным. Мы будем использовать все меры, которые предусмотрены законом, для отстаивания своих прав", — предупредил Песков.
Кроме того, Москва рассчитывает, что государства Балтии воспользуются своими возможностями влияния на Киев, чтобы не допустить расширения террористической активности в Балтийском регионе.
Пресс-секретарь главы государства также сообщил, что в Москве обратили внимание на заявления Киева об атаках на российские суда вблизи побережья Ливии.
Отдельно представитель Кремля затронул вопрос гуманитарной операции в Константиновке.
"Изменения позиции не было, инициатива по гуманитарной миссии сохраняет свою актуальность. Какой-либо реакции от киевского режима мы не получали", — сказал Дмитрий Песков, отметив, что заявления Зеленского и других представителей Киева скорее говорят об отсутствии желания продолжать гуманитарные мероприятия.
Песков также прокомментировал публикации о планах России запустить спутник с ядерным оружием.
"Нет, мы не видели эти сообщения, но там такое количество "якобы", "возможно" и "по утверждению неизвестно кого" содержится, что, конечно, вряд ли их стоит воспринимать всерьез", - считает он.
По версии немецких СМИ, Москва может до конца 2026 года вывести в космос спутник с ядерной боеголовкой. Возможный взрыв, по мнению европейских военных, способен нарушить работу спутниковых систем, от которых зависят связь, навигация и другие технологии. Подробнее – в материале Запад испугался российского спутника с ядерным оружием.
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