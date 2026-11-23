https://ukraina.ru/20261123/popadut-pod-razdachu-ekspert-raskryl-kto-stoit-za-udarom-po-krymskomu-mostu-1084669072.html

"Попадут под раздачу": эксперт раскрыл, кто стоит за ударом по Крымскому мосту

"Попадут под раздачу": эксперт раскрыл, кто стоит за ударом по Крымскому мосту - 23.11.2026 Украина.ру

"Попадут под раздачу": эксперт раскрыл, кто стоит за ударом по Крымскому мосту

Технологии для ударов по Крымскому мосту противнику предоставляли европейцы, а не США: ракеты изготавливались в Нидерландах, а беспилотники, обеспечивавшие связь и целеуказание, работали не на "Старлинке". Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог-международник Юрий Баранчик

2026-11-23T05:10

2026-11-23T05:10

2026-11-23T05:10

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Ранее президент России Владимир Путин по итогам трёхстороннего саммита с лидерами Китая и США заявил, что после атак киевского режима на Крымский мост Москва не будет договариваться о прекращении огня. "Будем отвечать на эти удары", — подчеркнул Путин, отметив, что ответные действия России будут ощутимее нанесённого ущерба.Отвечая на вопрос о том, коснется ли ответ России новых объектов на Украине, эксперт отдельно объяснил, кто на самом деле стоит за атакой на Крымский мост.Баранчик подчеркнул, что в ударах по Крымскому мосту принимали непосредственное участие европейские страны. "Я действительно думаю, что США в данном случае не при чем", — отметил эксперт.Он привел данные о происхождении технологий. "Была информация, что ракеты изготавливались в Нидерландах на предприятии Destinus. Ее основал Михаил Кокорич* – бывший российский ракетчик, который уехал из страны. Беспилотники, которые обеспечивали связь и целеуказание, тоже работали не на "Старлинке". Эти технологии противнику предоставляли европейцы", — уточнил Баранчик.По его словам, цель Европы была показательной. "Европа если не пыталась сорвать переговоры в рамках саммита АТЭС, то хотела показать, что Россия пропускает болезненные удары", — подчеркнул политолог."Но теперь наша реакция будет показательная. И наши удары будут более болезненными", — продолжил он.По его словам, символизм встречи Путина, Дональда Трампа и Си Цзиньпина говорит о том, что все три сверхдержавы выступают за скорейшее урегулирование конфликта на Украине. "А против этого выступают только киевский режим и Европа. Вот они и должны попасть под раздачу", — отметил Баранчик."Против урегулирования выступают только киевский режим и Европа. Вот они и должны попасть под раздачу", — резюмировал собеседник издания.Полный текст инетрвью "Юрий Баранчик: Украина и Европа попадут под раздачу за то, что мешают России и США договориться о мире" в дзен-канале Украина.ру.Про другие важные аспекты спецоперации — в интервью "Алексей Самойлов: Россия готова нанести Украине такие удары, которые сделают невозможным ее существование" в дзен-канале Украина.ру. * Внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.

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