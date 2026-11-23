https://ukraina.ru/20261123/tseremonitsya-nikto-ne-budet-chem-rossiya-otvetit-na-udar-po-krymskomu-mostu-1084668867.html

"Церемониться никто не будет": чем Россия ответит на удар по Крымскому мосту

"Церемониться никто не будет": чем Россия ответит на удар по Крымскому мосту - 23.11.2026 Украина.ру

"Церемониться никто не будет": чем Россия ответит на удар по Крымскому мосту

Ответ России на удары ВСУ по Крымскому мосту вполне может коснуться объектов на Украине, которые до сих пор не трогали. После атаки на Крымский мост церемониться с киевским режимом уже никто не будет. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог-международник Юрий Баранчик

2026-11-23T06:20

2026-11-23T06:20

2026-11-23T06:20

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Ранее президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам трёхстороннего саммита с лидерами Китая и США заявил, что Москва отказывается от любых договорённостей о прекращении огня после атак киевского режима на Крымский мост."После ударов по Крымскому мосту договариваться не будем. Будем отвечать на эти удары", — заявил президент. Путин подчеркнул, что ответные действия России будут ощутимее ущерба, нанесённого киевским режимом.Отвечая на вопрос о том, каких объектов на Украине может коснуться ответ России, эксперт назвал конкретные цели. Баранчик заявил, что ответ вполне может коснуться важных объектов на Украине. "Есть подстанции на 750кВ. Есть подстанции, обеспечивающие работу АЭС. Есть те же мосты через Днепр", — пояснил он.По его словам, по этим объектам уже били, но это были больше показательные удары. "Да, мы по ним били, но это были не столько системные, сколько показательные. И после того, как киевский режим покусился на Крымский мост, церемониться с ними уже никто не будет", — подчеркнул политолог.Он отметил, что теперь ответ России будет другой. "Да, мы этот удар пропустили. Но теперь наша реакция будет показательная. И наши удары будут более болезненными", — уточнил Баранчик.Тем более, в этих ударах принимали непосредственное участие страны Европы, подытожил собеседник издания.Полный текст инетрвью "Юрий Баранчик: Украина и Европа попадут под раздачу за то, что мешают России и США договориться о мире" в дзен-канале Украина.ру.Про другие важные аспекты спецоперации — в интервью "Алексей Самойлов: Россия готова нанести Украине такие удары, которые сделают невозможным ее существование" в дзен-канале Украина.ру.

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