https://ukraina.ru/20261123/sedokova-skryvala-aktivy-semya-timmy-nashla-na-ee-schetakh-63-milliona-rubley-1084673241.html

Седокова скрывала активы? Семья Тиммы нашла на ее счетах 63 миллиона рублей

Седокова скрывала активы? Семья Тиммы нашла на ее счетах 63 миллиона рублей - 23.11.2026 Украина.ру

Седокова скрывала активы? Семья Тиммы нашла на ее счетах 63 миллиона рублей

Скандал вокруг наследства покойного баскетболиста Яниса Тиммы набирает обороты. Родственники спортсмена, судящиеся с певицей Анной Седоковой, выяснили шокирующую деталь: в день смерти Яниса на одном из счетов артистки лежало 63 миллиона рублей. И это, по мнению семьи, далеко не все сбережения, которые могли быть скрыты

2026-11-23T10:13

2026-11-23T10:13

2026-11-23T10:13

новости

анна седокова

сергей гаврилов

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Родные Тиммы подали иск о разделе совместно нажитого имущества еще в начале года. Они претендовали на долю в квартире в ЖК "Алые Паруса", купленной в браке. Но в ходе разбирательства всплыли и другие объекты: три квартиры на Шелепихинской набережной и одно нежилое помещение.Чтобы понять масштаб, сторона истцов попросила суд отправить запросы в банки, застройщикам и Росреестр. И вот на минувшей неделе пришел первый ответ. Адвокат семьи Маргарита Гаврилова сообщила: один из банков подтвердил, что на дату смерти Тиммы на счету Седоковой находилось 63 миллиона рублей. Ответы из еще четырех банков и системы PayPal пока в пути."Наказать деньгами"Мать баскетболиста Аусма воспринимает этот процесс не как способ разбогатеть, а как единственную возможность наказать певицу. Женщина уверена, что Седокова виновна в смерти сына, и находится в крайне тяжелом emotional состоянии."С Янисом у Аусмы была кармическая связь, они жили одним сердцем. Эта женщина буквально умирает. Финансовая сатисфакция здесь ничего не решит. Но какое еще наказание можно применить к человеку, который во главу угла поставил деньги? Только наказать его деньгами", — заявила Гаврилова.Позиция СедоковойАдвокат певицы Татьяна Стукалова с таким подходом категорически не согласна. Она настаивает: вся информация об имуществе уже предоставлена суду, и искать больше нечего.Главный козырь защиты Седоковой — брачный договор. По словам Стукаловой, документ абсолютно законен, исполнялся, и по нему все активы закреплены за певицей. Более того, адвокат предъявила суду доверенности, согласно которым Тимма разрешил жене распоряжаться его имуществом в течение 20 лет, что, по мнению защиты, говорит о его полном доверии.Однако у семьи Тиммы есть серьезный контраargument: нотариус, которая якобы заверяла этот договор, заявила в суде, что никогда его не подписывала. Суд уже обязал Седокову доказать, что квартира на Авиационной покупалась на ее личные деньги, а не на общие.

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новости, анна седокова, сергей гаврилов