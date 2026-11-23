https://ukraina.ru/20261123/sedokova-skryvala-aktivy-semya-timmy-nashla-na-ee-schetakh-63-milliona-rubley-1084673241.html
Седокова скрывала активы? Семья Тиммы нашла на ее счетах 63 миллиона рублей
Седокова скрывала активы? Семья Тиммы нашла на ее счетах 63 миллиона рублей - 23.11.2026 Украина.ру
Седокова скрывала активы? Семья Тиммы нашла на ее счетах 63 миллиона рублей
Скандал вокруг наследства покойного баскетболиста Яниса Тиммы набирает обороты. Родственники спортсмена, судящиеся с певицей Анной Седоковой, выяснили шокирующую деталь: в день смерти Яниса на одном из счетов артистки лежало 63 миллиона рублей. И это, по мнению семьи, далеко не все сбережения, которые могли быть скрыты
2026-11-23T10:13
2026-11-23T10:13
2026-11-23T10:13
новости
анна седокова
сергей гаврилов
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Родные Тиммы подали иск о разделе совместно нажитого имущества еще в начале года. Они претендовали на долю в квартире в ЖК "Алые Паруса", купленной в браке. Но в ходе разбирательства всплыли и другие объекты: три квартиры на Шелепихинской набережной и одно нежилое помещение.Чтобы понять масштаб, сторона истцов попросила суд отправить запросы в банки, застройщикам и Росреестр. И вот на минувшей неделе пришел первый ответ. Адвокат семьи Маргарита Гаврилова сообщила: один из банков подтвердил, что на дату смерти Тиммы на счету Седоковой находилось 63 миллиона рублей. Ответы из еще четырех банков и системы PayPal пока в пути."Наказать деньгами"Мать баскетболиста Аусма воспринимает этот процесс не как способ разбогатеть, а как единственную возможность наказать певицу. Женщина уверена, что Седокова виновна в смерти сына, и находится в крайне тяжелом emotional состоянии."С Янисом у Аусмы была кармическая связь, они жили одним сердцем. Эта женщина буквально умирает. Финансовая сатисфакция здесь ничего не решит. Но какое еще наказание можно применить к человеку, который во главу угла поставил деньги? Только наказать его деньгами", — заявила Гаврилова.Позиция СедоковойАдвокат певицы Татьяна Стукалова с таким подходом категорически не согласна. Она настаивает: вся информация об имуществе уже предоставлена суду, и искать больше нечего.Главный козырь защиты Седоковой — брачный договор. По словам Стукаловой, документ абсолютно законен, исполнялся, и по нему все активы закреплены за певицей. Более того, адвокат предъявила суду доверенности, согласно которым Тимма разрешил жене распоряжаться его имуществом в течение 20 лет, что, по мнению защиты, говорит о его полном доверии.Однако у семьи Тиммы есть серьезный контраargument: нотариус, которая якобы заверяла этот договор, заявила в суде, что никогда его не подписывала. Суд уже обязал Седокову доказать, что квартира на Авиационной покупалась на ее личные деньги, а не на общие.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, анна седокова, сергей гаврилов
Седокова скрывала активы? Семья Тиммы нашла на ее счетах 63 миллиона рублей
Скандал вокруг наследства покойного баскетболиста Яниса Тиммы набирает обороты. Родственники спортсмена, судящиеся с певицей Анной Седоковой, выяснили шокирующую деталь: в день смерти Яниса на одном из счетов артистки лежало 63 миллиона рублей. И это, по мнению семьи, далеко не все сбережения, которые могли быть скрыты
Родные Тиммы подали иск о разделе совместно нажитого имущества еще в начале года. Они претендовали на долю в квартире в ЖК "Алые Паруса", купленной в браке. Но в ходе разбирательства всплыли и другие объекты: три квартиры на Шелепихинской набережной и одно нежилое помещение.
Чтобы понять масштаб, сторона истцов попросила суд отправить запросы в банки, застройщикам и Росреестр. И вот на минувшей неделе пришел первый ответ. Адвокат семьи Маргарита Гаврилова сообщила: один из банков подтвердил, что на дату смерти Тиммы на счету Седоковой находилось 63 миллиона рублей. Ответы из еще четырех банков и системы PayPal пока в пути.
"Наказать деньгами"
Мать баскетболиста Аусма воспринимает этот процесс не как способ разбогатеть, а как единственную возможность наказать певицу. Женщина уверена, что Седокова виновна в смерти сына, и находится в крайне тяжелом emotional состоянии.
"С Янисом у Аусмы была кармическая связь, они жили одним сердцем. Эта женщина буквально умирает. Финансовая сатисфакция здесь ничего не решит. Но какое еще наказание можно применить к человеку, который во главу угла поставил деньги? Только наказать его деньгами", — заявила Гаврилова.
Позиция Седоковой
Адвокат певицы Татьяна Стукалова с таким подходом категорически не согласна. Она настаивает: вся информация об имуществе уже предоставлена суду, и искать больше нечего.
Главный козырь защиты Седоковой — брачный договор. По словам Стукаловой, документ абсолютно законен, исполнялся, и по нему все активы закреплены за певицей. Более того, адвокат предъявила суду доверенности, согласно которым Тимма разрешил жене распоряжаться его имуществом в течение 20 лет, что, по мнению защиты, говорит о его полном доверии.
Однако у семьи Тиммы есть серьезный контраargument: нотариус, которая якобы заверяла этот договор, заявила в суде, что никогда его не подписывала. Суд уже обязал Седокову доказать, что квартира на Авиационной покупалась на ее личные деньги, а не на общие.