Запад испугался российского спутника с ядерным оружием
© Фото : Fotolia / Elenartsкосмос, Земля
© Фото : Fotolia / Elenarts
Западные страны обеспокоены возможностью появления российского ядерного оружия на орбите, однако пока речь идёт лишь о предположениях разведывательных служб. По версии немецких СМИ, Москва может до конца 2026 года вывести в космос спутник с ядерной боеголовкой. Эти сведения уже вызвали тревогу среди военных и политиков НАТО
Как сообщают телеканалы WDR и NDR совместно с газетой Süddeutsche Zeitung, предупреждения о предполагаемых планах России получили несколько стран альянса. В Германии военные доложили о возможной угрозе министру обороны Борису Писториусу и другим представителям правительства.
Западные разведчики предполагают, что речь может идти об аппарате под названием "Спутник-С". По их версии, спутник уже готов и находится на хранении в Московском регионе. При этом никаких независимых подтверждений его назначения и готовности к запуску в публикациях не приводится.
Особую тревогу на Западе вызывает сценарий возможного применения ядерного оружия в космосе. Военные опасаются, что подобный взрыв способен нарушить работу спутниковых систем, от которых зависят связь, навигация и другие технологии. Командующий Космическими силами США Стивен Уайтинг утверждает, что в первые часы или дни после взрыва может выйти из строя около трети спутников на низкой околоземной орбите. В дальнейшем последствия, по его оценке, могут распространиться и на остальные аппараты.
Немецкий генерал-майор Армин Фляйшманн также предупредил о возможных масштабных сбоях в работе инфраструктуры. Среди предполагаемых последствий он назвал отключения электричества, проблемы со связью и навигацией.
При этом пока все сообщения о подготовке Россией такого вооружения остаются на уровне разведывательных оценок и публикаций СМИ. Российское посольство в Германии заявило, что не располагает информацией о подобных планах, и отвергло обвинения в адрес российской космической деятельности, назвав их частью пропагандистской кампании.
Ответ России на удары ВСУ по Крымскому мосту вполне может коснуться объектов на Украине, которые до сих пор не трогали, рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог-международник Юрий Баранчик, который специализируется на конфликте вокруг Украины и проблемах современной безопасности в Евразии. О том, что теперь церемониться с киевским режимом уже никто не будет — в материале Украина и Европа попадут под раздачу за то, что мешают России и США договориться о мире.
Западные разведчики предполагают, что речь может идти об аппарате под названием "Спутник-С". По их версии, спутник уже готов и находится на хранении в Московском регионе. При этом никаких независимых подтверждений его назначения и готовности к запуску в публикациях не приводится.
Особую тревогу на Западе вызывает сценарий возможного применения ядерного оружия в космосе. Военные опасаются, что подобный взрыв способен нарушить работу спутниковых систем, от которых зависят связь, навигация и другие технологии. Командующий Космическими силами США Стивен Уайтинг утверждает, что в первые часы или дни после взрыва может выйти из строя около трети спутников на низкой околоземной орбите. В дальнейшем последствия, по его оценке, могут распространиться и на остальные аппараты.
Немецкий генерал-майор Армин Фляйшманн также предупредил о возможных масштабных сбоях в работе инфраструктуры. Среди предполагаемых последствий он назвал отключения электричества, проблемы со связью и навигацией.
При этом пока все сообщения о подготовке Россией такого вооружения остаются на уровне разведывательных оценок и публикаций СМИ. Российское посольство в Германии заявило, что не располагает информацией о подобных планах, и отвергло обвинения в адрес российской космической деятельности, назвав их частью пропагандистской кампании.
Ответ России на удары ВСУ по Крымскому мосту вполне может коснуться объектов на Украине, которые до сих пор не трогали, рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог-международник Юрий Баранчик, который специализируется на конфликте вокруг Украины и проблемах современной безопасности в Евразии. О том, что теперь церемониться с киевским режимом уже никто не будет — в материале Украина и Европа попадут под раздачу за то, что мешают России и США договориться о мире.
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