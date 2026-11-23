https://ukraina.ru/20261123/bit-po-avrore-i-smolnomu-na-ukraine-vydali-retsept-peremogi-1084662079.html

Бить по "Авроре" и Смольному. На Украине выдали рецепт перемоги

Бить по "Авроре" и Смольному. На Украине выдали рецепт перемоги - 23.11.2026 Украина.ру

Бить по "Авроре" и Смольному. На Украине выдали рецепт перемоги

В экспертном сообществе обсуждают, сможет ли функционировать Киев в случае продолжения обстрелов, не следует ли его разделить на два города. Думают и о том, какие последствия будет иметь состоявшаяся встреча лидеров России, США и Китая

2026-11-23T06:06

2026-11-23T06:06

2026-11-23T06:06

эксклюзив

европа

украина

соскин

леонид кучма

владимир зеленский

россия

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То, что такая встреча вообще состоялась, уже можно считать серьезным поворотом в мировой политике, считает украинский политолог Сергей Удовик. Он в эфире одного из каналов предположил, что некие силы, возможно, старались эту встречу сорвать.Эксперт обратил внимание на тот факт, что лидеры трёх стран в обсуждении мировых проблем обошлись без Европы – оказалось, что ее не воспринимают как субъект. Кроме того, Европа не смогла предложить кандидатуру человека, который мог бы говорить от имени всех 27 европейских стран.А Кая Каллас, которая и должна представлять ЕС на внешней арене, "затопала ножками, начала возмущаться" и заявляла, что это она должна бы быть на встрече вместо Путина, но - не вышло, отметил Удовик.Политолог отметил, что Европа, судя по всему, не может выработать общую политику, сама себя "загнала в тупик". Экономика не растёт даже в Германии, производства уходят, евро полностью зависит от доллара, курс падает, а это говорит о росте инфляции.Эпоха евроцентризма, когда весь мир работал на Европу – эта эпоха заканчивается, и встреча трёх лидеров это ясно показала, подчеркнул Удовик.По его словам, жить за счёт расхищения богатств бывшего СССР больше не получится, потому-то Европа снова готовится воевать. Но деньги, направляемые в ВПК – "это деньги, зарытые в землю… они изымаются из развития".Удовик оптимистично полагает, что "жизнелюб" Дональд Трамп это все учитывает, что он за то, чтобы войны заканчивались, чтобы капиталы шли в другие сферы. А Илон Маск предлагает развитие в космическом пространстве (дата-центры и АЭС на окололунной орбите и пр.). Возможности развития есть, но их реализации мешает война в Европе.Войну поддерживает Лондон, заключивший с Киевом секретную ресурсную сделку (правда, и США тоже с Киевом кое-что подписывали для своей выгоды). Что именно Киев отдал Лондону и Вашингтону, пока приходится только догадываться – быть может, отдал всё.Но в целом видим расхождение интересов глобалистов-промышленников и глобалистов-финансистов, для последних только война является спасением, шансом удержаться во власти, заявил политолог.Этот конфликт интересов уже ощутим везде, чем он может закончиться – Бог весть. Но если посмотреть на происходящее на Украине, отдавшей себя всецело в услужение финансистам, то можно себе представить…А что на Украине? Удары по объектам инфраструктуры и по мостам украинской столицы привели к тому, что дальнейшее их функционирование под вопросом, заявил бывший советник Леонида Кучмы, украинский политолог и экономист Олег Соскин, сославшись на мнение глав одной и райадминистраций (ранее глава крупнейшего в Киеве Деснянского района Максим Бахматов заявил о катастрофической ситуации с водой и отоплением, предупредил о риске масштабного коммунального коллапса в столице).Эксперт с этим мнением согласился, отметив, что особенно сложное положение складывается на левобережной части столицы. Впрочем, он полагает, что левый берег - "это уже и не Киев".При этом Соскин выразил сожаление по тому поводу, что ВСУ "не добили" Крымский мост и не бьют по мостам Питера (он сказал - "Ленинграда"), по "Авроре" и по Смольному. Зеленского бывший советник Кучмы назвал "мягкотелым".Бить по Смольному? А ведь Соскин был коммунистом и делал в партии (и благодаря членству в партии) карьеру. Где же прежние идеалы? По всей видимости, советы таких советников украинским президентам (те еще "товарищи") и привели нас всех туда, где мы находимся.А сейчас Соскин предлагает смириться с разделением Киева на две части, левобережная часть, по его мнению, "это уже другой город", из этого надо исходить. Он еще раз подчеркнул, что киевскому режиму надо "масштабировать войну". А раз власть не может защитить мирных граждан, что очевидно, то надо открывать границы, чтобы люди спасались самостоятельно."Говорят – вот, все выедут. Ну, все, не все, а кто-то останется… Вводите другую модель оплаты [контрактникам]", - продолжает советовать экс-советник. По его мнению, Киеву надо дать "абсолютный приоритет штурмовикам, это золотой фонд".При этом, продолжил эксперт, "все тыловые крысы должны быть минимизированы, должно быть портфолио на каждого человека, какой он снёс вклад за эти пять лет…". Если заслуг мало – на штурм. А Зеленский этого делать "не может и не умеет", значит, ему надо уйти в отставку.Соскин добавил, что требования Москвы для Украины явно невыполнимы, если их выполнить, то - "тогда Украины не будет". И сделал вывод: надо бить по России "так, чтобы крушилась их система", и бить так 24 часа в сутки, а если кто-то во власти их не наносит, то тот - "враг украинского народа.Да уж, с такими советниками и с такими президентами Украине никаких врагов не надо.В завершение - о перспективах мира. Трамп заявил, что хотел бы завершения войны до 2027 года. Комментируя это заявление, украинский политолог Кость Бондаренко отметил, что, "есть, возможно, желание Трампа, но нет возможности". Был ведь уже Анкоридж, витал некий "дух Анкориджа" – и что?По мнению эксперта, высказанному в эфире канала журналиста Александра Шелеста*, "главная проблема сегодня - в Европе", там финансисты, транснациональные корпорации (ТНК) только начали зарабатывать на войне, и они желают продолжения кровавого банкета. И потому ставленники ТНК в ЕС намерены выставлять такие условия мира, которые заведомо неприемлемы для Москвы.*Признан в РФ СМИ-иноагентом

https://ukraina.ru/20261117/soskin-pripechatal-kievskie-vlasti-za-nekompetentnost-i-proval-pvo-1084543192.html

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Сергей Зуев

Сергей Зуев

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Сергей Зуев

эксклюзив, европа, украина, соскин, леонид кучма, владимир зеленский, россия