https://ukraina.ru/20261123/neonatsizm-yunesko-vybor-dlya-kieva-ot-mendel-khronika-sobytiy-na-utro-22-noyabrya-1084674129.html

Неонацизм ЮНЕСКО, реализм от Мендель. Хроника событий на утро 22 ноября

Неонацизм ЮНЕСКО, реализм от Мендель. Хроника событий на утро 22 ноября - 23.11.2026 Украина.ру

Неонацизм ЮНЕСКО, реализм от Мендель. Хроника событий на утро 22 ноября

ЮНЕСКО явила неонацистскую сущность. Кушнер и Мендель по разному увидели будущее Киева. Россия не считает нужным направлять послов в Британию и Францию

2026-11-23T09:01

2026-11-23T09:01

2026-11-23T09:42

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Ночь с воскресенья на понедельник обычно не переполнена значимыми международными событиями и заявлениями. Это позволяет не затеряться факту, упомянуть который нас обязывает не только журналистская солидарность. Но и осознание того, насколько глубоко укоренились в современном мире идеи различных форм "исключительности", вроде бы похороненные под развалинами Берлина в мае 1945 года.Юнеско и неонацизмРечь идёт о докладе ЮНЕСКО о безопасности журналистов за 2024-2025 годы, представленном на открывшейся 19 ноября 35-й сессии Межправительственного совета Международной программы развития коммуникации (МПРК). Как оказалось, в докладе отсутствуют данные об убитых в результате террористических актов киевского режима российских корреспондентах: Семёне Ерёмине, Юлии Кузнецовой, Александре Мартемьянове и Никите Гольдине.По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, занимавшая до ноября 2025 года пост гендиректора ЮНЕСКО француженка Одри Азуле отказалась осуждать эти преступления Киева и учитывать смерти российских журналистов в статистике.Ещё 5 ноября Захарова на официальном брифинге назвала чудовищным проявлением дискриминации по национальному признаку практику учёта в статистике ЮНЕСКО только тех убитых журналистов, чью гибель осудил гендиректор организации. Она также подчеркнула, что Россия заранее передала в организацию информацию обо всех погибших сотрудниках СМИ.Как выяснилось 19 ноября, доклад действующего гендиректора ЮНЕСКО Халеда Аль-Анани полностью унаследовал порочный принцип предыдущего руководства, оказавшись недостоверным источником данных о ситуации в этой сфере.В ночь на 23 ноября Захарова опубликовала в своём телеграм-канале исчерпывающую оценку произошедшему, обвинив ЮНЕСКО в прямом подлоге, нарушении устава и межправительственного статуса организации. А также в прямом проявлении неонацизма под предлогом некой "методологии", которая является "открытой селекцией и циничной сегрегацией людей по национальному признаку", когда убитые киевским режимом российские журналисты вычёркиваются из списка жертв."Вот это и есть прямое проявление того самого неонацизма, который укоренён в вере Запада в собственную исключительность, в убеждении, что право на всё имеет лишь узкая кучка избранных с "правильной" формой носа, размером черепа, цветом кожи или родовитыми корнями, а остальные обязаны либо обслуживать их, либо не жить вовсе. И если раньше об этом говорили прямо — "они не той расы", то сегодня формулировку обновили: "мы цветущий сад, а они всего лишь дикие джунгли", — подчеркнула официальный представитель МИД РФ.Мнимое и реальное будущее УкраиныВнимания заслуживают и опубликованные в ночь на понедельник два высказывания о возможном будущем Украины (и Европы) после войны. Причём футурология от официального представителя американской администрации кажется более фантастической, чем заявление бывшей сотрудницы аппарата Владимира Зеленского, отсылающее к реальному историческому опыту.В частности, спецпосланник президента США Джаред Кушнер в соцсети X заявил о необходимости разработки более эффективных механизмов для снижения риска конфликтов (что можно только приветствовать). И одновременно описал некую гипотетическую ситуацию, которую штаты хотели бы получить в будущем."Мы стремимся к будущему, при котором Украина будет в безопасности, Европа станет сильнее, а Россия будет уверена, что НАТО не стремится к противостоянию", — написал он.Бывший пресс-секретарь главы киевского режима Юлия Мендель, в свою очередь, считает, что для Киева в реальности осталось только два варианта будущего: или принятие условий России или капитуляция. По её мнению, примером справедливого мира является договорённость, завершившая Советско-финскую войну в 1944 году, позволившая Хельсинки сохранить нацию и продолжить существование и развитие страны."Зеленский отвергает каждое реалистичное мирное соглашение и, к сожалению, ведёт Украину к капитуляции", — написала Мендель.Можно только добавить, что полученный Финляндией от СССР после войны режим максимального благоприятствования не уберёг её от скатывания к воинственной антирусской позиции. Видимо и этот исторический опыт нужно будет учесть в будущем.А зачем нам послы в Европе?Невозможность в настоящее время содержательного разговора и с Киевом, и со старой Европой подтверждает комментарий пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова об уникальном для достаточно длительной истории дипломатии факте: в Британии и Франции уже более двух месяцев нет официально назначенных послов России."А с послами, что касается Европы, то куда спешить? Отношений нет", — сказал Песков, комментируя ситуацию в беседе с "Ведомостями".Скоро пройдут новые переговоры России, США и УкраиныДелать прогнозы — дело неблагодарное, однако можно предположить, что и следующая трёхсторонняя встреча по конфликту на Украине обойдётся без присутствия представителей Европы. Она только что была анонсирована Песковым, правда, без каких-либо деталей."Встреча будет скоро, но пока по датам нет никакой определенности", — сообщил он агентству РИА Новости.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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