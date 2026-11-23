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Владельцы смеются, а налогоплательщики плачут: во что обошлась Западу "конфискация"российских яхт

Владельцы смеются, а налогоплательщики плачут: во что обошлась Западу "конфискация"российских яхт - 23.11.2026 Украина.ру

Владельцы смеются, а налогоплательщики плачут: во что обошлась Западу "конфискация"российских яхт

Западные политики так старались "наказать" российских миллиардеров, что в итоге сами попали на огромные деньги. Арестованные яхты оказались не блестящим трофеем, а настоящим чемоданом без ручки. Европейские и американские налогоплательщики вынуждены оплачивать стоянку, экипаж и страховку чужих плавсредств

2026-11-23T13:15

2026-11-23T13:15

2026-11-23T13:15

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Общий счет уже пошел на сотни миллионов долларов11 яхт, которые стали головной больюПосле введения санкций в 2022 году под раздачу попали сотни политиков и бизнесменов. Яхты оказались самой легкой мишенью — они стояли на зимовке в маринах, до них было просто дотянуться. Часть кораблей арестовали, остальные заморозили.Всего под санкции попало 11 яхт. Большинство из них до сих пор ржавеют в тех же портах, где их и задержали. В основном это средиземноморские верфи Испании и Италии, а некоторые пришвартованы в Лондоне и Гамбурге.Владельцы замороженных судов сохраняют на них права, но не могут распоряжаться. А вот арестованные активы государство пытается побыстрее сбыть на аукционе. Вот только продать такое добро, да еще и под санкциями, — та еще задачка.Содержание яхты обходится примерно в 10% её стоимости ежегодно. Даже после ареста государствам приходится оплачивать стоянку, экипаж, техническое обслуживание и страховку. И это не считая счетов за электричество и воду.По данным СМИ, содержание всех 11 судов обошлось западным бюджетам от $285 до $325 млн.Кто сколько заплатил:А некоторые владельцы платят самиНекоторые владельцы (например, яхт Phi, Crescent и Royal Romance) до сих пор сами платят за их обслуживание. Да, санкции ЕС запрещают финансовые операции, но для базового содержания замороженного актива делают исключения.Владельцы надеются вернуть свои плавсредства и возместить эти суммы через суд. То есть, пока европейские чиновники ищут способы, как навсегда отобрать яхты, сами олигархи продолжают платить за их идеальное состояние, чтобы потом просто забрать их обратно.

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