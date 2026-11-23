https://ukraina.ru/20261123/ot-zabegalovki-do-mechty-pravdivyy-shag-ot-proshlogo-k-buduschemu-1084675993.html

От забегаловки до мечты: правдивый шаг от прошлого к будущему

От забегаловки до мечты: правдивый шаг от прошлого к будущему - 23.11.2026 Украина.ру

От забегаловки до мечты: правдивый шаг от прошлого к будущему

Нравится мне одна брутальная история. Судят мужчинку, который без всяких причин огрел любимую половину сковородкой по голове.

2026-11-23T14:32

2026-11-23T14:32

2026-11-23T14:32

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Судья недоумевает: "Вы прожили душа в душу столько лет, и вдруг такое". Подсудимый оправдывается: "Ваша честь, мы стояли с женой на кухне, в руках у меня была сковорода, супруга повернулась спиной, сзади была открытая дверь. Я и подумал, что больше так не совпадет…"По-моему, его оправдали. Совпадения имеют сакральный смысл. А с сакральностью сложно спорить…Так вот: как-то все сложилось. Утром я позавтракал в любимом крымском кафе "Забегаловка". В обед пил духовитый заварной кофе по-армянски с директором санатория "Мрия". Во время ужина смотрел по ТВ замечательную экранизацию Владимира Владимировича Бортко "Идиот". Совпало…Начну от печки. Точнее, от ресторанной духовки, где пекут дивные чебуреки. Их вроде вкусил один из патриархов нашей церкви и тут же предложил наименовать кафе "забегаловка".Руководство заведения вздрогнуло. Новый ресторан с невероятным морским видом и высокой авторской кухней планировали назвать как-то возвышенно, типа "Седьмое небо", а тут так приземленно, буднично, даже самоуничижительно. И ведь с авторитетным посетителем не поспоришь.А иерарх просто читал великую книгу отца Сергия"Имена". Там говорилось, что имя определяет судьбу своего носителя, но и тот наполняет собственное имя адекватным его масштабу личности содержанием.Для меня этот вроде бы частный и вовсе не значительный акт стал симптомом духовного выздоровления державы. Много лет и десятилетий в нашей ойкумене вымышленные представления начальников считались главнее реальных ощущений подчиненных. Говоря казенным языком, идеология доминировала над реальностью.Помните давнюю шутку, где не было и доли шутки: "Как тебя кормят, солдат?" – "Замполит говорит – хорошо!"Иерарх и предложил в данном случае новую модель бытия. Здесь сама суровая реальность принципиально стартует с базового уровня "данного в ощущениях". И если она приведет посетителя в восторг, тот сам скажет: "Я-то думал, „забегаловка“ – это про нечто презренное, а оказалось – про самое отменное!"Это замечательная модель не только для общепита, но и для всего "русского мира": мы не доказываем, мы показываем. Пробуйте на зуб, на ощупь, разглядывайте. Всё настоящее. Вы думали, это "рашка"? Это вам – русский мир!Интересно, что первыми отвоевали свой плацдарм в этой модели именно наши военные. Это их генералы пытаются контент заменить пафосом. У них любая химера либо "Страх и трепет", либо "Эпическая ярость". А наши саму жуткую реальность вкрадчиво упаковывают в какой-нибудь "Тополь" или "Бандероль"…Потом уже с директором санатория как бы развили тему. Сошлись: если реальность уходит ввысь, она превращается не в идеологию, а в мечту.Я догадываюсь, почему наш президент избегает термина "идеология". Последняя – это всегда доминирование идей (правильных и неправильных) над реальностью. То есть это суть ограничение реальности.А мечта как салют – старт компактного заряда с земли и взрыв его целым букетом в небе. То есть это суть раскрытие безграничных возможностей реальности.Русская Мечта – то, что связывает "землю" и "небо". Потому что заряд ее невероятно силен – волшебная смесь веры, надежды и любви. С опорой на твердь достойного бытия.К слову, мне импонировала стойкость собеседника в отстаивании имени своего заведения – "Мрия". Это не засорение "великого и могучего" чужими, а теперь и вражескими нарративами. Это филологическое расширение русской мечты на пограничную смысловую территорию.Еще в советское время мрия дотачивала мечту в привлекательном земном ракурсе. То есть была той частью их общего кластера, которую можно опредметить. Хотя бы в виде конфет, магнитофонов, самолетов или пансионатов. (Сам в юности гордился магом "Мрия").Мечта же забрасывает свое альтер эго в заоблачные, космические дали. До "пыльных тропинок далеких планет"…В общем, империя живет, когда расширяется. В том числе и в словарном объеме…И вот – "Идиот". Думаю, даже фамилия князя – Мышкин – не случайна. "Забегаловка"!Подзабытые классики советовали всё подвергать "грызущей критике мышей". Князь и живет в этом алгоритме. Он каждое слово собеседников "пробует на зуб" – на соответствие их взглядов, идей, представлений реальным желаниям, мотивам, мечтаниям.Он предтеча революции. Ибо любая революция начинается как попытка сблизить слова и дела – с помощью правды. Князь сам говорит только правду и ожидает этого от других. А потому князь – "идиот".Ведь в той России говорить правду было таким же идиотизмом, как доносить правду в сегодняшней Европе… Но не будем вдаваться.Кстати, в романе есть сюжет в забегаловке. Мрачное питейное дно, где герой встречается с трагикомичным генералом-алкоголиком Иволгиным.Наша "Забегаловка" на фоне той стала бы мечтой "идиота"…Мой добрый знакомый, аналитик Скотт Риттер, проницательно заметил, что президент Трамп прилетал в Поднебесную на встречу с нашим и китайским лидером именно "пообщаться с реальностью". Добавлю: и прикоснуться к мечте. Ведь он всю жизнь мечтает услышать правду…Но об этом отдельно. И немного позже.

https://ukraina.ru/20261014/vse-glavnoe--vperedi-rossiya-razvorachivaetsya-k-mechte-1083789114.html

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мнения, россия, европа, скотт риттер, дональд трамп