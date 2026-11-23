https://ukraina.ru/20261123/kontslager-ili-vooruzhnnyy-khaos-na-chem-pogorel-glavnyy-zaschitnik-veteranov-vsu-1084679985.html

Концлагерь или вооружённый хаос: на чем погорел главный защитник ветеранов ВСУ

Концлагерь или вооружённый хаос: на чем погорел главный защитник ветеранов ВСУ - 23.11.2026 Украина.ру

Концлагерь или вооружённый хаос: на чем погорел главный защитник ветеранов ВСУ

На Украине началась кампания за отставку министра по делам ветеранов Виталия Кима. Всего полгода назад бывший глава Николаевской области и один из лидеров условной "партии мира" занял кресло в правительстве Сергея Корецкого, а уже сегодня его выносят вместе с политической мебелью

2026-11-23T16:02

2026-11-23T16:02

2026-11-23T16:02

эксклюзив

украина

виталий ким

владимир зеленский

сергей корецкий

вооруженные силы украины

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Петиция об отставке защитника ветеранов ВСУ за каких-то пару дней набрала необходимые 25 тысяч подписей. Ее автор среди оснований для отставки указал высказывания Кима о том, что "после завершения войны рост преступности и социальной напряжённости из-за возвращения военных неизбежен", а также нерешенные проблемы ветеранов и приостановка программы "Ветеранский спорт". Спорт тут приплели для красного словца, а реальной причиной "выселения" чиновника из Кабмина стало его недальновидное интервью изданию "РБК-Украина". Там министр наговорил себе не просто на увольнение, а на реальный срок. Тем более что Кимом давно интересуются НАБУ и САП: еще до назначения в правительство у будущего министра нашли и незадекларированные активы, и шикарное жилье в Новопечерских Липках, и внушительный автопарк. Припомнили Киму и покупку гостиницы в Испании, и нескромное авто, которое его брат приобрел буквально через пару дней после появления родственника в Кабмине. Но теперь семейство бывшего николаевского главы рискует все потерять — из-за его длинного языка. Что ж такого сболтнул министр, если свергать его побежали представители фракции "Европейская солидарность" Петра Порошенко* и грантоеды-активисты? Одновременно 18 депутатов уже внесли в Раду проект постановления об отставке Кима. В общем, классическая ситуация изгнания из борделя за разврат. Похоже, что министр по делам ветеранов погорел на том, что разболтал все государственные тайны. А также попытался протянуть руку к миллиардам внешней помощи на реабилитацию и подмогу ветеранам и инвалидам ВСУ, на которые уже положили глаз и Корецкий, и Владимир Зеленский. Но самое главное — ветеранский защитник раскрыл планы власти относительно "наших хлопчиков на фронте". Во-первых, Ким сообщил, что проводить демобилизацию и открывать границы Киев не собирается даже после официального завершения войны. По словам чиновника, экономика Украины не сможет обеспечить трудоустройство сотен тысяч участников боевых действий после демобилизации, и поэтому в мирную жизнь их планируют отпускать постепенно: в качестве примера он привёл демобилизацию после Второй мировой войны, которая длилась до середины 50-х годов. Что касается границ, то министр уверен: их надо держать на замке, чтобы вояки с оружием и ПТСР не прорвались в Европу и не навели там шороху. Явно, это установка европейских союзников киевского режима, которые боятся своих же защитников. Тот же Зеленский не устает называть ВСУ щитом Евросоюза. В общем, сдал Ким западных партнеров, как стеклотару. Особенно когда рассказал, что Запад запрещает Украине вводить преференции для бизнеса, которые могли бы мотивировать их брать на работу ветеранов боевых действий. Одновременно министр настроил против себя военное сообщество, когда заявил, что ветераны после возвращения с фронта будут обладать специфическими навыками, пониженным чувством риска и обостренным чувством справедливости. По его словам, помимо роста преступности, стране угрожают социальная напряженность и даже революции, к которым государственная система пока не готовится должным образом. Кроме того, чиновник назвал лечение психологических травм бойцов обычной маркетинговой уловкой: мол, кому надо, и сами прекрасно справляются с психологическими травмами. Сказать, что его откровения произвели эффект разорвавшейся бомбы — значит ничего не сказать.Но знаете, что самое любопытное? На совершенно справедливые опасения Кима о росте преступности после войны и создании ОПГ из бывших вояк не отреагировал ни один из насильно бусифицированных вэсэушников. Зато "азовцы"**, "волки Да Винчи", "госпитальеры" и волонтеры дружно бросились сбивать министра с должности. Например, сержант 12-й бригады НГУ "Азов"** Геннадий Сухарников предостерег от распространения "советских нарративов" о бандитизме 1990-х годов, которые возникли на основе опыта войны в Афганистане. Руководитель медицинской службы "Ульф" Алина Михайлова указала на то, что профильное ведомство с июля возглавляет человек без опыта военной службы. Она подчеркнула, что ведомство Кима убивает уважение и доверие к участникам боевых действий. И вообще, "ветераны не должны оправдываться перед обществом за свой боевой опыт". Проще говоря, могут творить расправы над гражданскими, грабить и убивать их только на том основании, что "прошли войну". Все эти громкие возмущения участников парамилитарных образований только доказывают, что министр по делам ветеранов прав, озвучивая риски, связанные с возвращением из окопов украинских "героев". Ведь количество правонарушений с оружием и взрывчаткой только за год выросло в 42 раза. А что будет, когда 3 миллиона ветеранов (а вместе с семьями — 9 миллионов) начнут качать права?Кстати, рассуждения о том, что сотни тысяч людей с военным опытом не смогут вписаться в экономику и гражданскую жизнь, говорят о том, что никто не собирается оставлять Украине почти миллионную армию и уж тем более оплачивать ее содержание — как мечтает Зеленский. Виталий Ким просто озвучил реальную перспективу: или "Гуляй-поле" внутри искореженной Украины с перспективой военных переворотов, или все тот же концлагерь под открытым небом, где украинцам предстоит работать за тарелку супа без возможности покинуть "единую краину", а военным — вылезти из окопов. Явно, после таких признаний продолжать воевать за свободу и независимость Украины захотят не только лишь все…А еще Ким перешел дорогу своему прямому начальству: Кабмин как раз создал мультидонорский фонд для нужд участников и инвалидов войны.Финансирование из него предусмотрено, в частности, для программ восстановления и реабилитации ветеранов, а также для их перехода к гражданской жизни. Первым частным спонсором стала Канада, которая предоставила для "ветеранского фонда" 40,1 миллиона канадских долларов. При этом в бюджете уже существует отдельный фонд для интеграции ветеранов на 20 миллиардов гривен, а проект госбюджета на 2027 год предусматривает финансирование Министерства по делам ветеранов на уровне 20,8 миллиарда, что на 3,2 миллиарда гривен (17,8%) больше, чем в прошлом году. Есть за что бороться. Тем более что Ким прозрачно намекнул внешним партнерам, что США на одного ветерана тратят в год 40 тысяч долларов, а на Украине — 1,4 тысячи гривен. "Никогда не будет достаточно. Но базовые услуги мы должны обеспечить ветеранам. И я считаю, что надо будет увеличивать, откровенно говоря, после окончания войны в разы бюджеты. Потому что сейчас приоритет все-таки оружие и действие", — нарисовал задачу донорам министр по делам ветеранов. Можно предположить, что ЕС и США, которых и так Зеленский доит без устали, просто ошалеют от перспективы платить миллиарды евро своим бывшим "оборонителям". Уж тогда точно проще всех их стереть об Россию. Ну или перекрыть финансовые потоки Киеву.Сообразив, чего он наговорил, Ким стал срочно извиняться и уверять, что его не так поняли. Дескать, были ошибки в формулировках, но это от желания заострить проблему и привлечь ветеранов ВСУ к общей дискуссии. "Я ни в коем случае не хотел никого обидеть. Это мой стиль общения, и я его скорректирую", – выкручивается чиновник. Вряд ли эти ухищрения помогут Киму сохранить место, а вместе с ним пострадают и кураторы защитника ветеранов — глава большинства в Раде Давид Арахамия и спонсор проекта, бывший член ОПЗЖ и экс-депутат Игорь Абрамович. В политических кругах эти фигуры связывают с т.н. партией мира, для которой Ким мог стать публичным лицом. И тогда скандал приобретает более широкий смысл. Речь уже идет не просто о репутационных потерях одного чиновника, а о проблемах всей политической конструкции, которая должна была объединять протестный электорат и канализировать его активность в нужное русло. Рухнет эта конструкция или устоит до выборов — увидим в ближайшее время.*Входит в состав объединения, включенного в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга**Деятельность организации запрещена в РФ

https://ukraina.ru/20260721/start-novogo-proekta-pochemu-zelenskiy-otpravil-na-povyshenie-kima-a-ne-terekhova-1081688273.html

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Елена Кирюшкина

Елена Кирюшкина

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Елена Кирюшкина

эксклюзив, украина, виталий ким, владимир зеленский, сергей корецкий, вооруженные силы украины