https://ukraina.ru/20261123/novoshakhtinskiy-npz-ostanovil-proizvodstvo-posle-ataki-vsu-na-rostovskuyu-oblast-1084679721.html
Новошахтинский НПЗ остановил производство после атаки ВСУ на Ростовскую область
Новошахтинский НПЗ остановил производство после атаки ВСУ на Ростовскую область - 23.11.2026 Украина.ру
Новошахтинский НПЗ остановил производство после атаки ВСУ на Ростовскую область
Новошахтинский завод нефтепродуктов временно прекратил работу после массированной атаки беспилотников и ракет на Ростовскую область, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь
2026-11-23T15:38
2026-11-23T15:38
2026-11-23T15:38
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ростовская область
пенза
вооруженные силы украины
минобороны
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По словам главы области, предприятие приостановило производственные процессы на фоне массированного комбинированного удара. На месте работают экстренные службы, которые занимаются устранением последствий произошедшего."В ходе массированной комбинированной атаки БПЛА и ракетами, продолжавшейся более 6 часов, АО НЗНП приостановило свою деятельность. Экстренные службы на месте происшествия ведут работы по локализации последствий ночной вражеской атаки", — написал Слюсарь.Под ударом оказались Каменск-Шахтинский и восемь районов области: Шолоховский, Красносулинский, Родионово-Несветайский, Верхнедонский, Мясниковский, Чертковский, Каменский и Усть-Донецкий.В ночь на 23 ноября российские средства противовоздушной обороны также отражали атаки в других регионах страны. По данным Минобороны, всего за ночь было перехвачено и уничтожено 192 украинских беспилотника. Росавиацией были введены временные ограничения на полёты в аэропортах Пензы, Саратова, Волгограда, Саранска, Самары, Ульяновска, Бугульмы и Чебоксар.
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новости, ростовская область, пенза, вооруженные силы украины, минобороны
Новошахтинский НПЗ остановил производство после атаки ВСУ на Ростовскую область
Новошахтинский завод нефтепродуктов временно прекратил работу после массированной атаки беспилотников и ракет на Ростовскую область, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь
По словам главы области, предприятие приостановило производственные процессы на фоне массированного комбинированного удара. На месте работают экстренные службы, которые занимаются устранением последствий произошедшего.
"В ходе массированной комбинированной атаки БПЛА и ракетами, продолжавшейся более 6 часов, АО НЗНП приостановило свою деятельность. Экстренные службы на месте происшествия ведут работы по локализации последствий ночной вражеской атаки", — написал Слюсарь.
Под ударом оказались Каменск-Шахтинский и восемь районов области: Шолоховский, Красносулинский, Родионово-Несветайский, Верхнедонский, Мясниковский, Чертковский, Каменский и Усть-Донецкий.
В ночь на 23 ноября российские средства противовоздушной обороны также отражали атаки в других регионах страны. По данным Минобороны, всего за ночь было перехвачено и уничтожено 192 украинских беспилотника. Росавиацией были введены временные ограничения на полёты в аэропортах
Пензы, Саратова, Волгограда, Саранска, Самары, Ульяновска, Бугульмы и Чебоксар.