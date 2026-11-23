https://ukraina.ru/20261123/novoshakhtinskiy-npz-ostanovil-proizvodstvo-posle-ataki-vsu-na-rostovskuyu-oblast-1084679721.html

Новошахтинский НПЗ остановил производство после атаки ВСУ на Ростовскую область

Новошахтинский НПЗ остановил производство после атаки ВСУ на Ростовскую область - 23.11.2026 Украина.ру

Новошахтинский НПЗ остановил производство после атаки ВСУ на Ростовскую область

Новошахтинский завод нефтепродуктов временно прекратил работу после массированной атаки беспилотников и ракет на Ростовскую область, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь

2026-11-23T15:38

2026-11-23T15:38

2026-11-23T15:38

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По словам главы области, предприятие приостановило производственные процессы на фоне массированного комбинированного удара. На месте работают экстренные службы, которые занимаются устранением последствий произошедшего."В ходе массированной комбинированной атаки БПЛА и ракетами, продолжавшейся более 6 часов, АО НЗНП приостановило свою деятельность. Экстренные службы на месте происшествия ведут работы по локализации последствий ночной вражеской атаки", — написал Слюсарь.Под ударом оказались Каменск-Шахтинский и восемь районов области: Шолоховский, Красносулинский, Родионово-Несветайский, Верхнедонский, Мясниковский, Чертковский, Каменский и Усть-Донецкий.В ночь на 23 ноября российские средства противовоздушной обороны также отражали атаки в других регионах страны. По данным Минобороны, всего за ночь было перехвачено и уничтожено 192 украинских беспилотника. Росавиацией были введены временные ограничения на полёты в аэропортах Пензы, Саратова, Волгограда, Саранска, Самары, Ульяновска, Бугульмы и Чебоксар.

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новости, ростовская область, пенза, вооруженные силы украины, минобороны