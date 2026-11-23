https://ukraina.ru/20261123/nerv-voyny-sryv-dizelnoy-sdelki-i-neodnoznachnyy-sammit-v-shenchzhene-ukraina-na-minuvshey-nedele-1084680308.html

Нерв войны, срыв дизельной сделки и неоднозначный саммит в Шэньчжэне. Украина на минувшей неделе

Нерв войны, срыв дизельной сделки и неоднозначный саммит в Шэньчжэне. Украина на минувшей неделе - 23.11.2026 Украина.ру

Нерв войны, срыв дизельной сделки и неоднозначный саммит в Шэньчжэне. Украина на минувшей неделе

Неделя с 15 по 22 ноября 2026 года ознаменовалась обострением взаимных ударов ВС РФ и ВСУ по инфраструктуре и удаленным объектам, а также активными дипломатическими спорами вокруг мирных переговоров и финансовой поддержки Киева.

2026-11-23T15:49

2026-11-23T15:49

2026-11-23T15:49

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вооруженные силы украины

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ес

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В эти же дни в Шэньчжэне (КНР) прошел саммит лидеров трех великих государств — России, США и Китая, — который не повлиял на российско-украинский конфликт, но закрепил новую расстановку сил в мире.Прошедшая неделя не стала для Украины прорывом ни в одном из главных для нее направлений в нынешней ситуации – ни на фронте, ни в экономике и финансах, ни на уровне дипломатической поддержки.Наоборот, она показала, что Россия, являясь одним из трех великих государств в мире (великих, то есть принимающих решения и отвечающих за их последствия в мире), еще более укрепила свое положение в этом статусе. И в то же время должна учитывать в своей внешней политике европейский вектор, что представляется довольно сложным, учитывая отсутствие единства в Европе по всем основным вопросам внешней политики.Конечно, главным событием недели стал трехсторонний саммит в Шэньчжэне (КНР), на котором лидеры трех государств — Владимир Путин, Дональд Трамп и Си Цзиньпин — обсудили главные направления внешней политики и ситуацию в мире.С точки зрения разрешения российско-украинского конфликта этот саммит не выработал какого-то рецепта его завершения, но зато четко выявил, что на окончание конфликта может существенно повлиять именно позиция лидера КНР Си Цзиньпина и необходимость наличия четкой позиции, направленной на мирное урегулирование по нему, у Европы.По итогам саммита лидеры сделали заявления, которые выявили различный подход к нему у его участников.Дональд Трамп в интервью NBC оценил встречу на "12 баллов из 10". По его словам, крупным державам необходимо открыто вести диалог по вопросам, затрагивающим весь мир, и сотрудничать в сфере нераспространения ядерного оружия.Исходя из этого заявления, стало очевидно, что для президента США, постепенно входящего у себя в стране в позицию "хромой утки", важен был сам факт проведения такого саммита, где США наравне с Россией и Китаем обсуждали мировую политику. Таким образом Дональд Трамп для американского избирателя подтвердил свою личную роль в качестве важного субъекта мировой политики.Си Цзиньпин назвал саммит "позитивным, конструктивным и результативным". По оценкам экспертов, приведенным Радио Свобода*, саммит позволил Пекину укрепить переговорные позиции и представить Китай в качестве главного защитника свободной торговли в регионе.Владимир Путин отметил, что китайскому лидеру удалось создать атмосферу для свободного обмена мнениями. Но на последующей пресс-конференции президент России уделил большое внимание теме Украины.Он заявил, что по инициативе Трампа на встрече подробно обсуждался украинский конфликт, и призвал Киев пойти на предложенные ранее компромиссы.Кроме того, Путин сообщил, что США настаивают на участии Европы в переговорах по Украине, признав, что обсуждать европейскую безопасность без самой Европы "странно", но поставил под сомнение возможность восстановления полноценных отношений без "смены политических элит" в ряде стран ЕС.Также глава Кремля пригрозил "болезненным" ответом за удары по Крымскому мосту и раскритиковал решения Международного уголовного суда (МУС), которые затрудняют разрешение российско-украинского конфликта, так как МУС принимает решения в интересах только украинской стороны.Вопрос о ситуации вокруг ударов по Крымскому мосту возник по итогам трехстороннего саммита не случайно. Очевидно, эти удары носили не столько военный, сколько откровенно политический характер и были направлены на срыв переговоров по урегулированию российско-украинского конфликта.Первый удар ВСУ нанесли по Крымскому мосту в ночь на 16 ноября. Об этой атаке украинских беспилотников сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.Через сутки, в ночь на 17 ноября, ВСУ совершили повторный комбинированный удар, который привел к серьезным повреждениям и обрушению автомобильного пролета и основной балки арки.Третий удар ВСУ нанесли в ночь на 19 ноября, как раз в тот момент, когда в Шэньчжэне проходил трехсторонний саммит глав государств. В результате удара временно останавливалось движение поездов по железнодорожной части моста (позже железнодорожное сообщение восстановили, тогда как автомобильное остается закрытым).С точки зрения достижения военных результатов все три удара носят ничтожный характер, так как снабжение российских войск осуществляется по Крымскому мосту по железнодорожным путям – а их повреждения были устранены достаточно быстро.Теперь еще более очевидным стало желание украинского режима сорвать любые попытки урегулирования российско-украинского конфликта на высшем политическом, то есть мировом уровне.Очень важной по результатам саммита стала очевидная необходимость участия Европы в урегулировании российско-украинского конфликта, на что президент России Владимир Путин обратил особое внимание. Но сейчас, когда большая часть руководителей европейских стран ориентированы антироссийски, мирного урегулирования достичь невозможно, что особо подчеркнул российский лидер.Отсутствие европейского единства по украинскому конфликту стало еще более очевидным на минувшей неделе, в результате обострения противоречий из-за финансирования Украины.Так, 21 ноября глава Евросовета Антониу Кошта представил обновленный проект семилетнего бюджета ЕС, предусматривающий выделение Киеву 100 млрд евро, но без четкого механизма оплаты процентов по кредитам.А еще 15 ноября премьер Словакии Роберт Фицо и 22 ноября премьер Чехии Андрей Бабиш выступили против финансирования Украины за счет общего бюджета ЕС. При этом канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил об угрозе блокирования со стороны Германии бюджета ЕС в случае отказа стран-участниц покрывать дефицит Киева.Очевидно, что при столь различном подходе в отношении Украины (не только по вопросам ее финансирования) получить сколько-нибудь согласованную единую позицию ЕС и Европы в целом по российско-украинскому конфликту невозможно.На этом фоне еще более углубилась трещина в позиции Дональда Трампа, который у себя в США постепенно входит, как сказано выше, в позицию "хромой утки", когда лидер страны может иметь намерения и принимать важные политические решения, которые, однако, не имеет возможности реализовать из-за противоположной ему позиции Конгресса США, где у него нет поддержки большинства сенаторов и членов палаты представителей.По данным Politico и Financial Times, Демократическая партия США, получившая большинство в обеих палатах Конгресса по итогам ноябрьских выборов, начала подготовку нового крупного пакета военной и гуманитарной помощи Украине (оценивается примерно в $15 млрд) на начало 2027 года.Законодатели рассчитывают собрать двухпартийное большинство, чтобы преодолеть возможное вето Трампа и ограничить его полномочия по блокировке уже одобренных поставок.В этом плане характерна ситуация с дизельной сделкой, которую США, что стало окончательно понятно на минувшей неделе, сорвали. Ни один из четырех танкеров с российским дизелем, направленных в порты США, так и не смог стать под разгрузку. Часть дизельного топлива была перенаправлена в Латинскую Америку, прежде всего в Бразилию, другая часть – в Турцию, часть ожидает покупателей в открытом океане.Срыв дизельной сделки полностью произошел по вине американской стороны, так как порты и нефтяные терминалы, вопреки распоряжению президента США, получили категорические предупреждения с запрещением разгрузки российского топлива со стороны местных властей США – в основном на уровне отдельных штатов.При этом в целом после заключения дизельной сделки цена на дизельное топливо на мировом рынке снизилась на 10–13% и продолжает снижаться, что минимально отразилось и на снижении цен на него и в самих США. Таким образом, дизельная сделка оказала благотворное влияние на мировые цены на топливо, в том числе и за счет его поставок в другие страны, но принесла минимальный эффект в самих США из-за антироссийской позиции руководителей отдельных штатов.В этом смысле минувшая неделя еще раз подтвердила, что именно энергетика является главным нервом войны на Украине – как в мировом масштабе, так и непосредственно в самом конфликте.На минувшей неделе войска РФ усилили удары по энергетическим объектам Украины. Взрывы и атаки беспилотников затронули Киевскую область, а также Харьков, Запорожье и энергетическую инфраструктуру Днепропетровской области.В ночь на 22 ноября украинские морские беспилотники атаковали порт Бенгази в Ливии. В результате ударов пострадал российский корвет "Меркурий", а также был атакован сухогруз "Ангара". Власти Ливии в Триполи и Бенгази осудили превращение страны в арену чужого конфликта и призвали ООН к расследованию.В эти же дни украинские беспилотники нанесли массированные удары по регионам России. Украинские дроны нанесли серию ударов по российским тыловым и энергетическим объектам, включая нефтепроводную инфраструктуру в Татарстане (Альметьевский район и НПС "Калейкино"), НПЗ в Ростовской области и промышленные предприятия в Пермском крае.* СМИ, признанное в России иноагентом и нежелательной организацией

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мнения, весь виноградов, сша, украина, россия, си цзиньпин, вооруженные силы украины, международный уголовный суд (мус), ес, дональд трамп, владимир путин