https://ukraina.ru/20261123/satanizatsiya-russkikh--postrashnee-satanizatsii-serbov-v-chm-skhodstvo-tragediy-ukrainy-i-balkan-1084671004.html

"Сатанизация русских" — пострашнее "сатанизации сербов". В чём сходство трагедий Украины и Балкан

"Сатанизация русских" — пострашнее "сатанизации сербов". В чём сходство трагедий Украины и Балкан - 23.11.2026 Украина.ру

"Сатанизация русских" — пострашнее "сатанизации сербов". В чём сходство трагедий Украины и Балкан

Между Сербией, где 21–22 ноября прошёл международный фестиваль документального кино "RT.Док: Время наших героев", и Донбассом, которому посвящено большинство фильмов программы, гораздо больше общего, чем можно подумать. Подробнее об этом — в репортаже корреспондента издания "Украина.ру" из этнодеревни Эмира Кустурицы.

2026-11-23T15:31

2026-11-23T15:31

2026-11-23T15:31

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владимир зеленский

эмир кустурица

кино

пропаганда

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В частности, несоответствие государственных границ языковым и культурным особенностям регионов привело к трагическим последствиям и страданиям тысяч человек.Фильм шефа бюро ВГТРК в Белграде Дарьи Григоровой "Исход", который увидели гости фестиваля, рассказывает об исходе в конце января 1996 года 150 тысяч сербов из своих домов в Сараево, переходившего по Дейтонским соглашениям боснийским мусульманам. Прочерченная по карте и баллончиком с краской по земле граница разделила надвое дома, улицы и судьбы людей.Бывший президент Республики Сербской Милорад Додик видит сходства между распадом Югославии и нынешними событиями на Украине."Это в интересах Украины был мир с Россией, но не в интересах Европейского союза, это не было их целью. Они хотели узнать, кто такие русские. Ну узнали, и что теперь? Нет, это не Россия нападала и оккупировала территории, это Зеленский и его свита. Это они оккупировали русских в том регионе Украины, где люди хотели жить в братстве. Как мы, сербы, в своё время заблуждались, что хорваты — братья, как и словенцы, и македонцы, и черногорцы. Русским тут нельзя обманываться", — заявил политик в документальном фильме.А ещё — в обоих случаях Запад вёл информационные войны с целью искажения происходящих событий и распространения дезинформации по всему миру.На панельной дискуссии, состоявшейся на площадке фестиваля, председатель Союза журналистов России Владимир Соловьёв, который в 1990-е годы в качестве корреспондента освещал все войны на Балканах, заявил: "Наши враги уже давно поняли, что ни русский, ни сербский народ нельзя победить военной силой, поэтому они пытаются победить нас идеологической пропагандой. И каждый раз перед нападением на наши народы они проводят мощнейшую информационную кампанию, которая в то время называлась "Сатанизация сербов", а сейчас происходит "Сатанизация русских".И тяжелее, по его словам, сейчас, поскольку против России идёт небывалая в истории информационная война, о которой в будущем, наверное, напишут книги и научные работы."Лучшие специалисты по военной спецпропаганде работают для того, чтобы ударить по нашему обществу именно с этой точки зрения. Поэтому сейчас и журналисты, и документалисты находятся на первой линии этого важнейшего идеологического фронта", — подчеркнул Соловьёв.И привёл пример, от которого "передёрнуло даже его". В Сербии доступно больше 600 телеканалов, включая несколько российских и украинских, поскольку она, как сказал председатель Союза журналистов России, всегда открыта всему миру, всем точкам зрения. И вот Соловьёв, уже находясь в этнодеревне Дрвенград, основанной режиссёром Эмиром Кустурицей, где и проходил фестиваль, увидел передачу на одном из украинских каналов, где "коллеги" сделали почти научное исследование о том, как президент РФ Владимир Путин "похож на Гитлера и как Россия стала фашистской страной"."То есть та страна, где обожествляют Бандеру, фашистских преступников хоронят с почестями, которая, по сути, стала фашистским террористическим государством, рассказывает про Россию, что в России "воспитывают детей в фашизме", как мы становимся именно такой "фашистской страной", и поэтому, конечно, надо с нами воевать. Причём там выступали какие-то деятели науки, психологи. И вот это всё объясняли с научной точки зрения, с серьёзным лицом", — рассказал он.В фильме об исходе сербов открывается до сих пор неизвестная для мировой аудитории страница. В 1993 году рано утром на православное Рождество боснийские боевики напали на село Кравица и убили десятки жителей. Вот только до установленного там мемориала убитым сербам западные деятели не доезжают, предпочитая делать вид, что этой страшной страницы не было вовсе. Зато они регулярно посещают мемориал в память о боснийских мусульманах, погибших в Сребренице в июле 1995 года.Примерно такая же картина сейчас на Украине: западные деятели демонстративно посещают только те места, которые вписываются в нарратив об "агрессии России", при этом замалчивая преступления самого Киева."Гораздо легче заплатить какой-нибудь западной голливудской звезде, которая за колоссальный гонорар приедет во Львов или в Киев, показательно повздыхает, общаясь с Зеленским, с ним пообнимается и уедет в другую сторону, ни разу не всплакнув о детях, которые были убиты подразделениями, которые получают указания этого же Зеленского. <...> Самое страшное в том, что наши оппоненты, которые с украинской стороны, и Запад, который стоит за украинской стороной, смерти детей воспринимают не как ужас, они воспринимают это как средство политического давления", — заявил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.Самый яркий пример — это трагедия в Старобельске, где в результате удара ВСУ по педагогическому колледжу в ночь с 21 на 22 мая погиб 21 человек."Кино как средство пропаганды уже анонсировало то, что сегодня происходит: что определённые люди располагают большой мощью, большой силой и что они могут убивать других людей в других краях планеты. <...> Крупным оборонным предприятиям внушают, чтобы они выпускали оружие, способное убивать большое количество людей. Мы живём в такое время, когда искусство больше не имеет своей роли в обществе", — сказал Эмир Кустурица, также участвовавший в дискуссии.Режиссёр отмечает, что сейчас жанры художественного и документального фильмов всё больше сближаются. Он не знает, в какой степени это решение политическое, но с точки зрения искусства, по его мнению, оно довольно оправданное."Я предлагаю продвигать в российскую кинематографию такие фильмы, которые снимаются на фронте, которые показывают силу, правду и которые помогают зрителю раскрывать такие светлые чувства. Если российский зритель увидит в форме художественного кино то, что мы смотрели [в рамках фестиваля документальных фильмов], я думаю, в нём могут пробудиться такие эмоции, благодаря которым он станет гордиться тем, что он русский, тем, что он россиянин, всё больше и больше", — заявил Кустурица.При этом он считает, что найти путь к сердцам западного зрителя через российское кино, у которого, в отличие от голливудского, есть душа, очень сложно, пока идёт война на Украине.

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Евгения Кондакова

эксклюзив, россия, украина, сербия, владимир зеленский, эмир кустурица, кино, пропаганда