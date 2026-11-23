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Фёдор Терещенко: авиатор из семьи сахарных магнатов

Фёдор Терещенко: авиатор из семьи сахарных магнатов - 23.11.2026 Украина.ру

Фёдор Терещенко: авиатор из семьи сахарных магнатов

23 ноября 1888 года родился Фёдор Терещенко-младший. Он стал двенадцатым дипломированным лётчиком в Российской империи основал первое авиационное предприятие на территории нынешней Украины, где были созданы семь моделей самолётов

2026-11-23T16:00

2026-11-23T16:00

2026-11-23T16:00

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Фёдор Терещенко-младший принадлежал к одной из самых известных и богатых малороссийских семей, происходившей из глуховского казачества. Основателем семейного дела стал его дед – Артемий Терещенко. Заработав деньги на торговле скотом, он удачно вложил их в сахарное производство. Его сын, действительный статский советник Фёдор Артемиевич, был уже известным сахарозаводчиком и меценатом.Фёдор Фёдорович Терещенко, который в шестилетнем возрасте унаследовал треть состояния отца и 15 имений, избрал специальность инженера-механика. По окончании Киевской 1-й гимназии он слушал лекции в Берлинском политехникуме, а с 1907 года – в Киевском политехническом институте, от которого в 1910 году был направлен в Москву с докладом о собственном проекте аэроплана. Диплом не получил, в 1912 году написав заявление об отчислении по семейным обстоятельствам. Этим обстоятельством было увлечение авиацией.Учился летать он во Франции у самого Луи Блерио, а вернувшись в свое имение в селе Червонное Волынской губернии (ныне Житомирская область), 2 августа 1910 года сдал экзамен на пилота-авиатора.В Червонном он ещё в 1909 году создал аэродром и авиационную мастерскую, которая стала первым авиационным предприятием на территории нынешней Украины. Уже на первом этапе его существования там работало до 25 наёмных работников. В том же году на основе самолета "Блерио XI" Терещенко построил свой первый аэроплан "Терещенко №1" и издал альбом его чертежей.Получая солидный доход от производства сахара и спирта (его состояние в 1910 году оценивалось в 8,6 млн рублей – почти 200 млн современных долларов), Терещенко вкладывал большие средства в свою авиамастерскую. По состоянию на июнь 1910 года она уже была оборудована ленточной пилой, токарным и сверлильным станками. В Червонном действовало и небольшое конструкторское бюро, в котором работал Дмитрий Григорович, ставший впоследствии знаменитым авиаконструктором.В 1910 году Терещенко запатентовал приспособление для соединения деревянных конструкций аэропланов. Потом появились "Терещенко №2" и "Терещенко №3".Григоровича вскоре переманил к себе Сергей Щетинин, создавший в Санкт-Петербурге "Первое Российское Товарищество Воздухоплавания", и в Червонном его заменил инженер Cергей Зембинский. В 1912 году под его руководством построили "Терещенко №4" – одноместный расчалочный высокоплан. Аппарат готовили к показу на Московской воздухоплавательной выставке, но летчик Георгий Янковский его разбил.На смену Зембинскому пришёл французский конструктор и пилот Альфред Пишоф. По его проектам в Червонном построили несколько весьма похожих монопланов. "Терещенко №5" создавался с учётом требования военных обеспечить быструю сборку и разборку самолёта. Для него было сконструировано приспособление для запуска двигателя силами одного летчика.С "Терещенко №5 бис" началось серийное производство. Первый такой самолёт в 1913 году подготовили к участию в конкурсе военных аэропланов и стал первым, который военное ведомство приобрело у Терещенко.В Червонное приезжал выдающийся русский военный летчик Пётр Нестеров. Терещенко намеревался организовать аэродинамическую лабораторию и вёл переписку с Николаем Жуковским.В начале 1914 года мастерские Фёдора Терещенко стали именоваться "Червоннским аэропланным заводом", тогда же был построен "Терещенко №6". На этом аппарате впервые в России применили мотор "Рон" мощностью 60 л.с. Аппарат показал неплохие летные характеристики: скорость – 120 км/ч, время подъёма на 500 м – 3,5 мин. В том же году построили два самолета "Терещенко №5 бис", один из которых оснастили 60-сильным двигателем "Рон", а другой двигателем "Гном" мощностью 80 л.с.В июне 1914 года на самолете "Терещенко №5 бис" с мотором "Рон" был выполнен перелёт по маршруту: Червонное-Городище-Кагарлык-Киев-Червонное, протяженностью в общей сложности 492 версты, который занял 4 ч 29 мин полётного времени. Аппарат и мотор были в полной исправности, несмотря на то, что аппарат вынужден был находиться целую ночь на открытом воздухе под дождём. Считается, что этим полётом в России было положено начало частному туризму на аэроплане.В начале Первой Мировой войны два "Терещенко №5 бис" приобрело военное ведомство. Военные летчики отмечали сносную управляемость, однако крыло мешало обзору нижней полусферы, что усложняло их использование в качестве разведывательных.Терещенко обратился к копированию французских образцов. В 1914 году "Червоннским аэропланным заводом" был подписан первый контракт на поставку военному ведомству восьми аэропланов типа "Фарман XXII" с 80-сильными двигателями "Гном". Он был выполнен, хотя сдача самолетов затянулась до весны 1915 года.Серийные заказы способствовали дальнейшему расширению авиационного предприятия Терещенко, количество работающих на котором в 1914 году достигло 120 человек, а в сентябре 1915 году в списках на получение зарплаты одних только мастеровых значилось 186 человек. Были приобретены штамповочный пресс, несколько различных станков, 2 сварочных аппарата. Годовая производительность "Червоннского аэропланного завода" оценивалась в 50 самолётов.В Червонном продолжали вести проектные работы, за которые с 1915 года отвечал Владимир Григорьев (в советское время – главный инженер Государственного авиационного завода №9 в Запорожье, ныне – "Мотор-Сич"). Он сконструировал биплан "Терещенко №7" с расположенными рядом в одной кабине двумя сиденьями, оснащённый мотором "Гном Моносупап" мощностью 100 л.с. Уникальной особенностью самолёта была шарнирная коробка крыльев, позволявшая пилоту менять угол атаки крыла прямо в полёте – это сокращало длину разбега и пробега, а также увеличивало скорость до 155 км/ч.Осенью 1915 года, в связи с приближением линии фронта, завод пришлось эвакуировать. Позже биплан "Терещенко №7" был достроен в мастерских Киевского политехнического института. Военные к этому самолету относились положительно, и в 1917 году он успешно прошёл испытания. Однако запустить его в серийное производство не удалось.Была предпринята попытка перебазировать "Червоннский аэропланный завод" в Киев, при этом значительно расширив его – военные уведомили, что на дальнейшие заказы можно рассчитывать, лишь обеспечив выпуск около 150 самолетов в год. Однако в итоге завод был продан московской фирме "Дукс". Последнее упоминание о предприятии Tepeщенко датировано 18 января 1917 года.Главным наследием Червоннского завода стал поезд-мастерская по ремонту самолётов. Он был сформирован с использованием части оборудования предприятия и полностью за счет Фёдора Терещенко, из средств которого даже выплачивалось денежное содержание руководящему составу.Осенью 1915 года мастерская прибыла в Москву. Для её развертывания были необходимы помещения, которые подыскали далеко не сразу. Работу начали прямо под открытым небом. Личный состав освоил ремонт самолетов и моторов самых разных типов, возвратив в строй в течение года 250 аэропланов и 70 двигателей.В 1916 году поезд-мастерская "Червоннского аэропланного завода" отправилась в состав действующей армии. Действия передвижной мастерской во фронтовых условиях тоже оказались успешными. За руководство ею и другие заслуги в годы войны Федор Фёдорович Терещенко был награжден орденами Святого Владимира 4-й степени и Святой Анны 2-й степени.С большевиками Фёдор Терещенко-младший не мог сработаться даже теоретически. Он эмигрировал во Францию, где больше никогда не возвращался к авиационной теме. В производственных помещениях "Червоннского аэропланного завода" разместили коммуну юных беспризорников, после Великой отечественной войны они были разобраны.Биограф рода Терещенко, киевский писатель Виталий Ковалинский, так описал последний период жизни одного из пионеров русской авиации:"Фёдор Фёдорович жил в Париже на Монпарнасе, на улице Деламбре. У него появились отличные от авиации интересы и увлечения. Он хорошо играл на фортепьяно, был специалистом по творчеству Шопена и даже давал концерты. Терещенко разносторонне знал музыку и считал её одним из целительных средств для человека. Глубоко заинтересовавшись проблемами астрологии, оккультизма и каббалистики, в 1930-1940-х годах выпустил несколько книг на эти темы".Книга Терещенко по медицинской астрологии выдержала пять изданий и до сих пор популярна в среде франкоязычных астрологов. Считается, что Фёдор Терещенко-младший перевёл на русский язык "Тетрабиблос" Клавдия Птолемея (древнейший систематический трактат по западной астрологии). Однако рукопись, переданная в 1939 году издательству Éditions Traditionnelles, после Второй мировой войны исчезла. Сам автор перевода, похоже, воспринял это как очередной эзотерический факт.Фёдор Фёдорович Терещенко умер 30 января 1950 года в городе Ванн в Бретани. Его единственная дочь Наталья была супругой князя Александра Ширинского-Шихматова, прожила во Франции до 96 лет, и умерла в 2007-м. Попыток приехать на Украину она никогда не предпринимала.

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https://ukraina.ru/20260822/istoriya-na-radio-krylya-novorossii--o-samoltakh-zavoda-anatra-1082617789.html

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история, украина, франция, москва, волынь, авиация, авиазаводы, самолет, первая мировая война, 1910-е