https://ukraina.ru/20261123/dva-zheleznodorozhnykh-paroma-postroyat-dlya-snabzheniya-kaliningradskoy-oblasti-1084679441.html

Два железнодорожных парома построят для снабжения Калининградской области

Два железнодорожных парома построят для снабжения Калининградской области - 23.11.2026 Украина.ру

Два железнодорожных парома построят для снабжения Калининградской области

Правительство России направит около 50 миллиардов рублей на строительство двух новых железнодорожных паромов для Калининградской области. Об этом на оперативном совещании с вице-премьерами сообщил премьер-министр Михаил Мишустин, передаёт РИА Новости

2026-11-23T15:36

2026-11-23T15:36

2026-11-23T15:36

новости

калининградская область

россия

балтийск

михаил мишустин

калининград

главные новости

главное

новости россии

флот

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn.imgukraina.ru/img/07e7/07/11/1048064513_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_f93c10e408c1ed9818eb9219183c0a5f.jpg

По словам главы кабинета министров, регион имеет особую географию, из-за чего нарушения логистических цепочек и попытки транспортной блокады со стороны некоторых стран затрудняют работу местных предприятий. Новые суда должны обеспечить область бесперебойными поставками товаров и сырья.Паромы создадут на отечественной верфи по российскому проекту. Они выйдут на морскую переправу между портами Балтийск и Усть-Луга, которая связывает Калининградскую и Ленинградскую области. Строительство планируется завершить к 2030 году.Стоимость проекта оценивается почти в 47 миллиардов рублей, из которых до 38,1 миллиарда планируется привлечь из Фонда национального благосостояния, остальное — из федерального бюджета. Инициатором проекта и будущим собственником судов выступает ФГУП "Росморпорт".Как отметил Мишустин, реализация проекта позволит обновить суда на стратегически важной переправе, увеличить объём морских грузовых и пассажирских перевозок и снизить зависимость региона от сухопутного транзита через сопредельные государства.Больше важных новостей в публикации: "Неонацизм ЮНЕСКО, реализм от Мендель. Хроника событий на утро 22 ноября" на сайте Украина.ру.

калининградская область

россия

балтийск

калининград

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, калининградская область, россия, балтийск, михаил мишустин, калининград, главные новости, главное, новости россии, флот