https://ukraina.ru/20261123/fts-soobschila-o-napryazhennoy-situatsii-na-granitse-s-pribaltikoy-1084680743.html
ФТС сообщила о напряженной ситуации на границе с Прибалтикой
ФТС сообщила о напряженной ситуации на границе с Прибалтикой - 23.11.2026 Украина.ру
ФТС сообщила о напряженной ситуации на границе с Прибалтикой
На пунктах пропуска в Псковской области скопилось более 300 грузовиков, ожидающих выезда из России. Федеральная таможенная служба (ФТС) России сообщает, что Латвия и Эстония принимают транспорт неритмично
2026-11-23T15:50
2026-11-23T15:50
2026-11-23T16:10
новости
россия
эстония
латвия
фтс (федеральная таможенная служба)
ес
граница
таможня
новости россии
главные новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn.imgukraina.ru/img/103430/26/1034302664_0:163:3062:1885_1920x0_80_0_0_1b811d68e2937a90e1a029296fbb1b8f.jpg
В ведомстве не исключают, что очереди могут стать длиннее.По данным ФТС на 23 ноября, перед пунктом пропуска Бурачки на границе с Латвией стоят около 180 машин, перед Убылинкой — еще примерно 110. Основной причиной задержек ведомство называет неритмичный прием грузовиков латвийской стороной.На эстонском направлении перед пунктом пропуска Шумилкино скопилось около 30 грузовых автомобилей. За 22 ноября через него в Эстонию выехали 13 машин. Через пункт Куничина Гора за тот же день проследовали шесть грузовиков.ФТС предупреждает, что ситуация может осложниться. В ведомстве обращают внимание на очереди на границе Белоруссии со странами Евросоюза, завершение внешнеторговых контрактов и планы Эстонии закрыть автомобильные пункты пропуска на границе с Россией с 1 декабря 2026 года.Эстонский премьер-министр Кристен Михал ранее сообщал, что республика закроет все автомобильные пункты пропуска на границе с Россией. На этом фоне российская таможенная служба не исключает, что грузовиков перед российскими КПП станет больше.Больше важных новостей в публикации: "Неонацизм ЮНЕСКО, реализм от Мендель. Хроника событий на утро 22 ноября" в дзен-канале Украина.ру.
россия
эстония
латвия
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn.imgukraina.ru/img/103430/26/1034302664_166:0:2897:2048_1920x0_80_0_0_e8d1d0ff74f1f6efa652c7e131b6f122.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, эстония, латвия, фтс (федеральная таможенная служба), ес, граница, таможня, новости россии, главные новости, главное
Новости, Россия, Эстония, Латвия, ФТС (Федеральная таможенная служба), ЕС, граница, таможня, новости России, Главные новости, главное
ФТС сообщила о напряженной ситуации на границе с Прибалтикой
15:50 23.11.2026 (обновлено: 16:10 23.11.2026)
На пунктах пропуска в Псковской области скопилось более 300 грузовиков, ожидающих выезда из России. Федеральная таможенная служба (ФТС) России сообщает, что Латвия и Эстония принимают транспорт неритмично
В ведомстве не исключают, что очереди могут стать длиннее.
По данным ФТС на 23 ноября, перед пунктом пропуска Бурачки на границе с Латвией стоят около 180 машин, перед Убылинкой — еще примерно 110. Основной причиной задержек ведомство называет неритмичный прием грузовиков латвийской стороной.
На эстонском направлении перед пунктом пропуска Шумилкино скопилось около 30 грузовых автомобилей. За 22 ноября через него в Эстонию выехали 13 машин. Через пункт Куничина Гора за тот же день проследовали шесть грузовиков.
ФТС предупреждает, что ситуация может осложниться. В ведомстве обращают внимание на очереди на границе Белоруссии со странами Евросоюза, завершение внешнеторговых контрактов и планы Эстонии закрыть автомобильные пункты пропуска на границе с Россией с 1 декабря 2026 года.
Эстонский премьер-министр Кристен Михал ранее сообщал, что республика закроет все автомобильные пункты пропуска на границе с Россией. На этом фоне российская таможенная служба не исключает, что грузовиков перед российскими КПП станет больше.