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ФТС сообщила о напряженной ситуации на границе с Прибалтикой

ФТС сообщила о напряженной ситуации на границе с Прибалтикой - 23.11.2026 Украина.ру

ФТС сообщила о напряженной ситуации на границе с Прибалтикой

На пунктах пропуска в Псковской области скопилось более 300 грузовиков, ожидающих выезда из России. Федеральная таможенная служба (ФТС) России сообщает, что Латвия и Эстония принимают транспорт неритмично

2026-11-23T15:50

2026-11-23T15:50

2026-11-23T16:10

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В ведомстве не исключают, что очереди могут стать длиннее.По данным ФТС на 23 ноября, перед пунктом пропуска Бурачки на границе с Латвией стоят около 180 машин, перед Убылинкой — еще примерно 110. Основной причиной задержек ведомство называет неритмичный прием грузовиков латвийской стороной.На эстонском направлении перед пунктом пропуска Шумилкино скопилось около 30 грузовых автомобилей. За 22 ноября через него в Эстонию выехали 13 машин. Через пункт Куничина Гора за тот же день проследовали шесть грузовиков.ФТС предупреждает, что ситуация может осложниться. В ведомстве обращают внимание на очереди на границе Белоруссии со странами Евросоюза, завершение внешнеторговых контрактов и планы Эстонии закрыть автомобильные пункты пропуска на границе с Россией с 1 декабря 2026 года.Эстонский премьер-министр Кристен Михал ранее сообщал, что республика закроет все автомобильные пункты пропуска на границе с Россией. На этом фоне российская таможенная служба не исключает, что грузовиков перед российскими КПП станет больше.Больше важных новостей в публикации: "Неонацизм ЮНЕСКО, реализм от Мендель. Хроника событий на утро 22 ноября" в дзен-канале Украина.ру.

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