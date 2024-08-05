https://ukraina.ru/20240805/1056689484.html

Близкие и далёкие друзья Украины. Трамп для Киева лучше, чем Харрис?

Близкие и далёкие друзья Украины. Трамп для Киева лучше, чем Харрис? - 05.08.2024 Украина.ру

Близкие и далёкие друзья Украины. Трамп для Киева лучше, чем Харрис?

Относительно украинской повестки в американской политике сформировалось устойчивое представление, что демократы помогают Киеву, а республиканцы всячески пытается ограничить масштабы поддержки. Но в реальности не всё так категорично

2024-08-05T19:35

2024-08-05T19:35

2024-08-05T19:35

эксклюзив

сша

демократическая партия

украина

джо байден

камала харрис

дональд трамп

владимир зеленский

politico

пентагон

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Вовсе не "столько, сколько потребуется""Разногласия внутри Демократической партии, а также между администрацией Байдена и проукраинским лагерем в Вашингтоне сильнее, чем афишируется. На публике украинцы и их союзники, а также большинство демократов обычно воздают Байдену должное за создание глобальной коалиции и организацию беспрецедентной военной и экономической поддержки Киева. В частном порядке эти оценки менее щедры, а от некоторых украинских чиновников едки", — пишет издание Politico.Поддержка Киева становится всё более обременяющей для Вашингтона, и это становится сложнее скрывать.Так, серьёзные разногласия внутри партии власти вызвало решение президента США Джо Байдена вооружить Украину кассетными бомбами. Группа законодателей-демократов летом 2023 года выступила против планов Белого дома.В частности, член Палаты представителей Джеймс Макговерн отметил, что боеприпасы рассеивают сотни бомб, которые могут распространяться далеко за пределы военных целей и ранить, калечить, убивать мирных жителей даже спустя долгое время после окончания конфликта, а сенаторы Патрик Лихи и Джефф Меркли, которые долгие годы добивались прекращения применения этого типа вооружений, подчеркнули, что использование кассетных боеприпасов усугубит и без того разрушительные последствия конфликта для гражданского населения. 19 конгрессменов-демократов выразили свою позицию в специальном письменном заявлении, где напомнили об установленных Конгрессом США с 2010 финансового года жёстких ограничениях на передачу кассетных боеприпасов.Недовольство Банковой на этот счёт связано с другим – ей, наоборот, не хватает как количества поставляемого оружия, так и свободы его применения. Как бы ни складывалась ситуация на поле боя для ВСУ и как бы сильно ни упрашивал Владимир Зеленский, Вашингтон не снимает ограничения на атаки американским оружием вглубь территории РФ (разрешая, правда, наносить им ударь по приграничным регионам).И очередной отказ Байдена на встрече, проходившей на полях юбилейного саммита НАТО в Штатах, вызвал крайнее разочарование Зеленского и главы Офиса президента Украины Андрея Ермака. Украинский лидер утверждал, что без "глубоких ударов" по российской территории Киев ничего не сможет сделать для победы в конфликте. Байден же заявил: "Если бы у него была возможность нанести удар по Москве, нанести удар по Кремлю, имело бы это смысл? Нет".Вообще, поводов для негодования у Киева немало. По итогам июньской встречи с госсекретарём США Энтони Блинкеном, Зеленский остался недоволен его требованием бороться с коррупцией, хотя в разговоре, конечно же, привычно выразил признательность за военную помощь. Многие в украинском правительстве считают, что Запад должен меньше обращать внимание на коррупцию в их стране. Но не тут-то было. Американские аудиторы провели проверку и по её итогам инспектор Пентагона Роберт Сторч представил в Конгрессе доклад, в котором констатировал высокий уровень коррупции на Украине, добавив, что нынешний конфликт стал поводом для роста взяточничества и откатов, к тому же Министерство обороны получило возможность завышать траты на закупки, поскольку прозрачность процесса ограничена секретностью.У Байдена и не было стратегии по УкраинеНынешний американский лидер, в руках которого и находится внешнеполитическая сфера, в бытность вице-президентом курировал украинское направление в администрации 44-го президента США Барака Обамы. А теперь, когда он сам стал президентом, у него нет стратегии по Украине.С самого начала российской специальной военной операции Байдена спрашивали - преимущественно республиканцы, но и часть демократов тоже – а что вообще считать победой для Киева в этом противостоянии, раз уж звучат призывы поддерживать его до победного конца.Долго продолжались торги в Конгрессе, и в конечном итоге он всё же выделил пакет финансирования Украине почти на $61 млрд, что позволило разморозить военную помощь. Но делалось это не просто так, а с условием: в течение 45 дней после даты вступления в силу закона госсекретарь и министр обороны должны представить комитетам по ассигнованиям, вооружённым силам и иностранным делам обеих палат Конгресса стратегию поддержки Украины со стороны США в период СВО (причём она должна быть долгосрочной), установить конкретные и достижимые цели, а также определить и расставить приоритеты в интересах национальной безопасности Соединённых Штатов.Прошло уже два раза по 45 дней, но никакого документа главы Госдепартамента и Пентагона законодателям не предоставили. И это, как отмечает профессор Кембриджского университета Анатоль Ливен, неизбежно наводит на подозрения, что никакой стратегии в принципе не существует.“Адаптация и корректировка не являются стратегией, а реактивная эскалация без четкой стратегии не может считаться разумной политикой. Эскалация участия США в этом конфликте, как и любом другом, должна руководствоваться представлением о том, как положить ему конец”, - верно подметили в ответ на отправку последней партии американского оружия на Украину эксперты по международным отношениям Сэмюэл Чарап и Джереми Шапиро.Демократы и Украина. Что дальше?Ну да что ж, администрация Байдена – это уже практически дело пройденное: он хоть и останется во главе государства ещё пять месяцев, но в роли "хромой утки". Он неизбежно уйдёт 20 января 2025 года, а нынешний вице-президент Камала Харрис в случае победы обещает продолжить курс своего шефа и поддерживать Украину столько, сколько потребуется. Однако не всё так однозначно.Харрис в своём подходе к конфликту почти наверняка не станет исходить из тех же основных предположений, что и Байден, и не привлечёт тех же людей, пишет Politico, добавляя, что "и то, и другое хорошо для Украины"."В разговорах, которые я вёл с близкими к Владимиру Зеленскому украинцами, мне удалось одновременно услышать две оценки. Первых: Харрис внушает доверие как член команды, которую они хорошо знают. А вторая: они хотели бы, чтобы Харрис порвала с этой командой, оказавшись в Овальном кабинете", - рассказывает автор публикации Мэтью Камински.На протяжении всего срока правления Байдена внешняя политика Соединённых Штатов формировалась под влиянием небольшой команды давних советников президента, прежде всего, советника по национальной безопасности Джейка Салливана, его заместителя Джона Файнера и госсекретаря Энтони Блинкена – все они вряд ли войдут в состав администрации Харрис.Чья администрация окажется выгоднее для Киева, сказать сложно. В последние недели в лагерях обеих кандидатов началась активная дискуссия по Украине."Эти закулисные дискуссии означают, что взгляды Трампа и Харрис, а в конечном счёте и их политический курс находятся в состоянии непрерывного изменения", - считает Камински.И он не исключает, что более благожелательный подход к Киеву, чем пытается показать, может продемонстрировать именно Трамп, хотя, казалось бы, у него есть личные счёты с Зеленским."Зеленский и его люди также видят союзников Украины в окружении Трампа и старательно обхаживают их − в частности бывшего главу Совета национальной безопасности Роберта О'Брайена, бывшего госсекретаря Майка Помпео и сенатора от Арканзаса Тома Коттона. Все трое упоминаются в обсуждениях о назначении на должности в сфере национальной безопасности во второй администрации Трампа", - добавляет Камински.Меньше недели назад Помпео описал преимущество политики по Украине своего бывшего начальника Трампа, в администрации которого работал госсекретарём, а колонке для The Wall Street Journal. В чём же оно заключается, читайте в статье Непротиворечивая противоречивость Трампа

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Евгения Кондакова

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Евгения Кондакова

эксклюзив, сша, демократическая партия, украина, джо байден, камала харрис, дональд трамп, владимир зеленский, politico, пентагон, киев