https://ukraina.ru/20240802/1056650785.html

Эксперт о "перевороте Байдена": громкими заявлениями Трамп хочет повлиять на сознание американцев

Эксперт о "перевороте Байдена": громкими заявлениями Трамп хочет повлиять на сознание американцев - 02.08.2024 Украина.ру

Эксперт о "перевороте Байдена": громкими заявлениями Трамп хочет повлиять на сознание американцев

Весь штаб кандидата на пост президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа работает над тем, чтобы привлекать к себе больше внимания, потому его заявление о выходе Джо Байдена из гонки "в результате переворота" - формулировка, которую намереваются внедрить в сознание американцев

2024-08-02T18:08

2024-08-02T18:08

2024-08-02T18:08

дональд трамп

джо байден

андрей кошкин

fox news

президентские выборы

сша

запад

новости

эксклюзив

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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру выразил заведующий кафедрой политического анализа, социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова, эксперт Ассоциации военных политологов, полковник запаса Андрей Кошкин.Сегодня в эфире телеканала Fox News Трамп указал, что Байдена отстранили от президентской гонки в результате переворота и для того, чтобы тот уже сейчас покинул свое кресло. "Это был переворот для свержения президента, подумайте. У него было 14 млн голосов (на предварительных выборах), он проводил кампанию год, выиграл ее, а они его выкинули. Они сказали, либо сейчас уходи, либо мы сделаем это сложным путем", - заявил политик.По мнению эксперта, такая тактика лежала в основе первоначального плана Трампа. Предполагалось, что если нынешний глава Белого дома не способен соревноваться за ту должность, которую он занимает сейчас, он и не имеет права больше оставаться на ней.Сегодня весь штаб Трампа работает над тем, чтобы привлекать к себе больше внимания и настраивать оппонентов приобщаться к нему. Все, что касается переворота, эксперт охарактеризовал как "существенную формулировку, которую Трамп хотел бы внедрить в сознание избирателей, а в особенности тех, кто еще не определился".Комментируя слова экс-президента о том, что претендент на пост главы Белого дома Камала Харрис является провальным кандидатом, но "нечестные СМИ пытаются защитить ее, сделать из нее Маргарет Тэтчер", собеседник указал, что, атакуя ее сегодня, Трамп разыгрывает варианты, которые были бы наиболее болезненными для оппонента, а вся его риторика нацелена на одно – победу в ноябрьских выборах.Подробнее о том, что Трамп грядущий нам готовит читайте в материале автора издания Украина.ру Сюй Цзицзюнь.

https://ukraina.ru/20240730/1056570167.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Анастасия Градинарова

дональд трамп, джо байден, андрей кошкин, fox news, президентские выборы, сша, запад, новости, эксклюзив