Эксперт о "перевороте Байдена": громкими заявлениями Трамп хочет повлиять на сознание американцев
Дональд Трамп
Весь штаб кандидата на пост президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа работает над тем, чтобы привлекать к себе больше внимания, потому его заявление о выходе Джо Байдена из гонки "в результате переворота" - формулировка, которую намереваются внедрить в сознание американцев
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру выразил заведующий кафедрой политического анализа, социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова, эксперт Ассоциации военных политологов, полковник запаса Андрей Кошкин.
"Это был переворот для свержения президента, подумайте. У него было 14 млн голосов (на предварительных выборах), он проводил кампанию год, выиграл ее, а они его выкинули. Они сказали, либо сейчас уходи, либо мы сделаем это сложным путем", - заявил политик.
30 июля, 19:30Грег Вайнер: Пока Байден развлекается с Верховным судом США, улыбка Харрис повергает Трампа в шокДональд Трамп заинтересован в прекращении военных действий на Украине и ее восстановлении, но под его полным контролем. Это тотальное вооружение и перевооружение страны и невозможность нового конфликта.
По мнению эксперта, такая тактика лежала в основе первоначального плана Трампа. Предполагалось, что если нынешний глава Белого дома не способен соревноваться за ту должность, которую он занимает сейчас, он и не имеет права больше оставаться на ней.
"Трамп находится в режиме жесткой борьбы за президентское кресло и, естественно, что он выбирает тактику и стратегию в динамично меняющейся ситуации, а именно: с начала он требовал, чтобы Байден, если сошел с дистанции, то должен и уйти как президент. То есть если он может продолжать борьбу за президентское кресло, то он и не имеет права быть главой государства", - сказал Кошкин.
Сегодня весь штаб Трампа работает над тем, чтобы привлекать к себе больше внимания и настраивать оппонентов приобщаться к нему. Все, что касается переворота, эксперт охарактеризовал как "существенную формулировку, которую Трамп хотел бы внедрить в сознание избирателей, а в особенности тех, кто еще не определился".
Комментируя слова экс-президента о том, что претендент на пост главы Белого дома Камала Харрис является провальным кандидатом, но "нечестные СМИ пытаются защитить ее, сделать из нее Маргарет Тэтчер", собеседник указал, что, атакуя ее сегодня, Трамп разыгрывает варианты, которые были бы наиболее болезненными для оппонента, а вся его риторика нацелена на одно – победу в ноябрьских выборах.