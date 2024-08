https://ukraina.ru/20240806/1056694972.html

Покушение на Путина, планы Буданова*. Главное на Украине на утро 6 августа

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков рассказал о готовившемся покушении на президента России Владимира Путина. Британские СМИ рассказали о планировавшейся начальником ГУР МОУ операции

О покушении на президента РФ Владимира Путина замглавы российского МИДа Сергей Рябков рассказал в эфире телеканала "Россия 1". Кроме того, украинские спецслужбы готовили покушение и на министра обороны РФ Андрея Белоусова. По информации Рябкова, покушение планировалось на параде ВМФ в Санкт-Петербурге во время произнесения Путиным и Белоусовым речей.По словам Рябкова, за несколько дней до парада министр обороны РФ провёл телефонный разговор с главой Пентагона Ллойдом Остином, чтобы тот убедил Украину отказаться от своих намерений.По словам замминистра иностранных дел, глава Минобороны США был "крайне удивлён этими известиями, но воспринял их достаточно серьезно. После этого Вашингтон связался с Киевом и потребовал не делать то, что было запланировано"."Москва и Вашингтон избежали эскалационного витка", — подытожил Рябков.Ранее, 27 июля, американское издание The New York Times сообщило, что в начале этого месяца министр обороны США Ллойд Остин получил звонок от главы Минобороны РФ Андрея Белоусова. Причиной звонка была тайная операция, которую готовила Украина.По информации издания, Белоусов предупреждал: Россия узнала о подготовке этой операции. При этом на неё зелёный свет дали США.Белоусов спросил Остина, известно ли Пентагону об этой операции и то, что она может привести к усилению напряженности между Москвой и Вашингтоном.Представители Пентагона были удивлены таким заявлением и не знали ни о каких подобных сговорах.По словам трёх источников The New York Times, США восприняли это достаточно серьёзно. Американцы связались с украинцами и предостерегли их от операции."Если вы думаете сделать что-то подобное, не делайте этого", — заявили американцы.Также издание сообщило, что украинские теракты в России "разочаровали" американских чиновников, которые считают, что они не только не улучшили позиции Украины на поле боя, но и рискуют оттолкнуть европейских союзников и привести к эскалации конфликта.Представители Пентагона и Белого дома отказались подробно описать разговор, но указали на необходимость диалога между сторонами."В ходе разговора министр (Остин. — Ред.) отметил важность поддержки линий связи", — рассказала журналистам пресс-секретарь Пентагона Сабрина Сингх через несколько часов после разговора 12 июля.Украинские официальные лица отказались комментировать американскому изданию этот вопрос. Также на запросы комментариев не ответили ни в Кремле, ни в Минобороны России.Примечательно, что за две недели до публикации и на следующий день после состоявшегося разговора Остина и Белоусова — 13 июля — начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов* (внесён в список экстремистов и террористов. — Ред.) признался, что украинские спецслужбы покушались на жизнь Путина."Они были, но, как видите, тоже пока неудачны", — заявил он.Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков ответил на это, что безопасность Путина обеспечивается на должном уровне. По его словам, все угрозы от киевского режима очевидны.На следующий день официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя покушение на кандидата в президенты США Дональда Трампа, вспомнила о словах начальника ГУР МОУ."Вчера один из главарей киевского режима Буданов* (внесён в список экстремистов и террористов. — Ред.) открыто признался, что украинская разведка готовила покушения на президента России. Так это покушение готовилось опять же на американские деньги, без которых никакой зловредной деятельности ГУР, СБУ и в целом Банковой и не было бы. Массированным финансированием и бесконтрольной поставкой вооружений Вашингтон на Украине создал террористическую структуру — киевский режим. Это машина убийств, подрывов, уничтожений, терактов как в отношении политических фигур, так и в отношении гражданского населения. Один только сайт "Миротворец", опекаемый американцами, чего стоит — буквально таблица ликвидации журналистов и общественных деятелей", — отметила Захарова.Примечательно также, что сотрудничающий с ГУР "волонтёр" Дмитрий Карпенко, известный также как Апостол Дмитрий, во время одного из своих эфиров призвал сотрудников ФСО выйти на связь с ним, т. к. он хочет заплатить им за некие услуги.Планы Буданова*Британское издание The Times сообщило о том, что начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Буданов* (внесён в список экстремистов и террористов. — Ред.) планировал атаку на ЧВК "Вагнер" в Мали ещё в 2023 году."Глава ГУР планировал атаку на группу "Вагнер" в Мали с прошлого года, согласно просочившимся документам агентства национальной безопасности США", — сообщило издание.Ранее газета Le Monde со ссылкой на малийский военный источник сообщала, что террористы из альянса малийских вооруженных сепаратистских группировок CSP-DPA ездили на Украину для прохождения там обучения.Вчера, 5 августа, министерство иностранных дел Украины заявило, что украинские военные непричастны к атаке джихадистов и туарегов-сепаратистов на отряд малийской армии и ЧВК "Вагнер"."Решение переходного правительства Республики Мали разорвать дипломатические отношения с Украиной является недальновидным… Украина безоговорочно придерживается норм международного права, нерушимости суверенитета и территориальной целостности других стран и решительно отвергает обвинения переходного правительства Мали в якобы поддержке Украиной международного терроризма", — говорилось в сообщении, опубликованном на сайте МИД Украины.В министерстве заявили, что Мали разорвала дипотношения, "не проведя тщательное изучение фактов и обстоятельств" и не предоставив доказательств."Украина оставляет за собой право принять все необходимые меры политико-дипломатического реагирования в ответ на недружественные действия переходного правительства Республики Мали", — добавили в украинском МИД.При этом ранее именно украинские чиновники, в частности, представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов, заявляли, что атака на отряд малийских войск и ЧВК "Вагнер" джихадистов и туарегов-сепаратистов произошла при содействии украинских специалистов. Поблагодарили за помощь украинцев и некоторые из участвовавших в атаке.Позднее украинский медиаэксперт Анатолий Шарий опубликовал фото паспорта одного из украинских военных, которых мог быть причастен к сотрудничеству с джихадистами."По имеющейся у меня информации, Киев таки занимается подготовкой туарегских боевиков и групп, аффилированных с "Аль-Каидой"** (запрещённая в РФ организация. — Ред.), а также поставками им оружия и БПЛА. Обучение террористов включает в себя тактику ведения боя. Предположительно первая из групп проходила обучение в начале года. После заявлений Юсова и посла Украины в Сенегале это секретом больше не является. Проблема была с доставкой террористам БПЛА и оружия, это заняло несколько месяцев. Сейчас, видимо, груз доехал. Ждём терактов с вооружением, переданным Киевом. Координацией этого проекта, как утверждают источники, занимается украинец Андрей Г., а также граждане одной из стран НАТО, которые бывают в регионе и прибывают через Нуакшот (Мавритания)", — написал он в своём телеграм-канале.До этого правительство Мали выпустило коммюнике, в котором заявило о разрыве дипломатических отношений с Украиной. В правительстве Мали обратили внимание на заявления Юсова, а также посла Украины в Сенегале Юрия Пивоварова, свидетельствующие не только о поддержке украинской стороной атаки на отряд армии Мали, но и о том, что украинские специалисты были причастны к атаке.О происходящем на Украине — в статье Сергея Зуева "Люди поднимаются против вурдалаков". Украинские эксперты о том, как сограждане спасаются от ТЦК.

