https://ukraina.ru/20250307/1061597697.html

Американская парадигма: российско-украинский общественный разлом, интересы Трампа и цена на яйца

Американская парадигма: российско-украинский общественный разлом, интересы Трампа и цена на яйца - 07.03.2025 Украина.ру

Американская парадигма: российско-украинский общественный разлом, интересы Трампа и цена на яйца

Американские политики и рядовые граждане разделились по отношению к России и Украине, причём на фоне последних событий наметились интересные тенденции

2025-03-07T06:14

2025-03-07T06:14

2025-03-07T06:14

эксклюзив

россия

сша

украина

дональд трамп

линдси грэм

владимир путин

владимир зеленский

опрос

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/03/06/1061598518_0:274:3072:2002_1920x0_80_0_0_a60405f4de65fe2fded102d252309b5e.jpg

Разные подходы Трампа к России и УкраинеЕщё в инаугурационной речи 45-й/47-й президент США Дональд Трамп заявил, что хочет войти в историю как миротворец, и сейчас изо всех сил пытается урегулировать ситуацию на Украине. С тем, что любое вооружённое противостояние – это плохо, и его нужно завершить, не спорит практически никто, вопрос только – на каких условиях.По мнению многих американцев, в украинском конфликте Трамп на стороне Москвы: так считают 46% участников опроса телеканала CBS News и компании YouGov, на стороне Киева президента США видят 11% респондентов, 43% полагают, что он относится к обеим странам одинаково.А телеканал NBC утверждает: "Чуть больше чем за месяц Трамп осуществил поразительную перестройку американской внешней политики, фактически передав поддержку США Москве и отвергнув тесный союз с Киевом, который культивировал бывший президент Джо Байден".Лучшим вариантом для Трампа было бы одновременно работать с обеими сторонами конфликта, а когда некоторые точки соприкосновения будут найдены, свести их за столом переговоров, но не всегда происходит именно так, как мы того хотим. Диалог с каждой из сторон складывается по-разному, вот и подходы американской администрации к ним отличаются друг от друга.К Украине пришлось применить жёсткие меры, вплоть до приостановки всей военной помощи (самолёты, летевшие в тот момент с грузом на борту, пришлось развернуть прямо в небе) и ограничения передаваемых разведданных до тех пор, пока Банковая не одумается и не согласится на переговоры по урегулированию конфликта.С Россией, наоборот, контакт налажен, поэтому и процесс развивается достаточно активно, причём в положительном ключе: о решении проблем с режимом работы дипломатических представительств поговорили, США наконец выдал агреман новому послу России, и вскоре он прибудет в Вашингтон после пяти месяцев отсутствия (6 марта президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении на эту должность директора департамента Северной Атлантики МИД РФ Александра Дарчиева).Белый дом даже поручил профильным ведомствам составить список антироссийских санкций, которые можно отменить в рамках мирной сделки по Украине.Впрочем, смягчение ограничительных мер сейчас стало бы не только политически показательным шагом, но и выгодным для Соединённых Штатов с экономической точки зрения на фоне введения пошлин на товары из Китая и соседних Канады и Мексики, на которые приходится более 1/3 всего импорта США, а также проблем, возникших в отдельных отраслях американской экономики. Например, в стране разгорелся серьёзный фермерский кризис: за 2024 год разорилось 140 000 хозяйств, а теперь оставшиеся на плаву рискуют лишиться субсидий из-за радикального сокращения бюджетных трат и из-за новой развязанной Трампом торговой войны, да ещё и столкнуться с перебоями в поставках удобрений.К слову, американские власти, несмотря на жёсткое санкционное противостояние с РФ, не просто не накладывали никаких ограничений на российские минеральные удобрения, а 24 марта 2022 года, спустя ровно месяц после начала спецоперации на Украине, приравняли их к продуктам первой необходимости, за счёт чего предотвратили попадание под какие-либо ограничительные меры. К тому же представители США ездили в Москву на переговоры по этому вопросу с участием ООН. По итогам и 2023, и 2024 годов РФ занимала вторую строчку среди поставщиков удобрений в США (на её долю приходилось около 17%), уступая лишь Канаде.Кто знает, может, в 2025-м Россия выйдет на лидирующую строчку, учитывая пошлины на канадскую продукцию. В рамках ослабления санкционного режима, если таковое всё же случится, Вашингтон может в первую очередь снять ограничения на те товары, в которых нуждаются рядовые американцы: например, яйца.К тому же Министерство сельского хозяйства США как раз рассматривает возможность временного импорта этого товара. Из-за эпидемии птичьего гриппа кур стало меньше, только за несколько месяцев на 36 млн, и, соответственно, меньше стало яиц. Их стоимость выросла в разы, сейчас за десяток придётся выложить в пересчёте на нашу валюту 371 рубль, это самый высокий показатель среди стран G20, а самый низкий – в России (115 рублей). Рестораны вынуждены увеличивать цены на блюда, в составе которых есть яйца, а американцы изучают в интернете ролики о том, чем их заменить в кулинарных рецептах и где купить пластиковые, деревянные и прочие фигурки яиц на Пасху.Казалось бы, причём тут яйца и политика? А при том, что рядовых граждан интересует не то, что происходит за тысячи километров в другой стране, а их собственное благополучие, и если Трампу не удастся усмирить инфляцию, то он рискует повторить судьбу своего предшественника Джо Байдена, чья популярность внутри страны упала в значительной степени из-за стремительного роста цен на продукты. Экономическая ситуация была ключевым фактором, которым руководствовалось большинство избирателей при голосовании на президентских выборах в ноябре.Русофобия в Америке ещё жива?Трамп, отвечая на обвинения в подыгрывании России, подчёркивает, что будет работать со всеми, кто поможет положить конец украинскому конфликту, а для его завершения нужно работать с каждой вовлечённой стороной, поэтому без общения с РФ не обойтись.Американские дипломаты на международной арене отходят от русофобских формулировок в проектах документов, которые вносятся на рассмотрение тех или иных объединений, G7 в частности, а автором первой за три года резолюции с призывом к миру на Украине, принятой Советом Безопасности ООН, стали именно США.4 марта в комитете Сената по иностранным делам на слушаниях по утверждению на должности Кристофера Ландау и Мэттью Уитакера, потенциальных первого заместителя госсекретаря и постоянного представителя США при НАТО соответственно, спросили, считают ли они Россию агрессором. На что Ландау ответил, что в настоящий момент ведутся мирные переговоры, а после череды вопросов сказал: "Украина вторглась... Россия вторглась на Украину". Тут его прервали, чтобы выслушать мнение Уитакера."Прежде всего, сегодня я здесь не для того, чтобы навешивать ярлыки, но я бы указал, что [вице-президент США] Джей Ди Вэнс в пятницу сказал, что Россия вторглась на Украину. <…> Я думаю, что всё нужно рассматривать в контексте. Как пытался сказать Ландау, всё это проходит в рамках переговоров о мире", — заявил он.Неделей ранее на аналогичных слушаниях в другом комитете кандидат на пост заместителя главы Пентагона Стивен Файнберг на вопрос о том, считает ли он Россию виновной в украинском конфликте, призвал избегать обвинений в адрес РФ в контексте украинского кризиса, чтобы обеспечить успех переговоров.А госсекретарь Марко Рубио в интервью Fox News назвал украинский конфликт прокси-войной между двумя ядерными державами — США, оказывающими помощь Украине, и Российской Федерацией. Правильно, всё назвал своими именами.Сейчас 50% американцев, согласно результатам опросов Gallup, хотят быстрого окончания войны на Украине с сохранением за Россией занятых территорий, 48% — за то, чтобы украинцы продолжили воевать. Для сравнения, в начале конфликта быстрое окончание поддерживал 31% респондентов."Количество американцев, выступающих за скорейшее окончание войны, стремительно растёт несмотря на то, что Россия оставит за собой захваченные украинские территории. Всё больше и больше американцев поддерживают компромисс несмотря на то, что Украина при этом не получит то, что она хотела получить в начале войны", — отметил известный политический обозреватель CNN Гарри Энтен, специализирующийся на анализе данных опросов.Меняется и отношение американцев к России. Если в 2023 году 64% участников опроса CBS News/YouGov считали её врагом, то сейчас таких 34%; ещё 34% — дружественной Соединённым Штатам страной/союзником, недружественной – 32%."Сейчас они начинают считать Россию немного более дружественной страной. Думаю, частично поэтому американцы и выступают именно сейчас за компромиссное решение конфликта", — объяснил эту тенденцию Энтен.Иным со временем стало и восприятие в Штатах Владимира Зеленского. Год назад 38% избирателей Республиканской партии, участвовавших в том же опросе, называли себя его сторонниками, а сейчас их 20%, зато количество противников украинского политика выросло с 40% до 56% (причём тех, кто относится к нему "крайне неблагоприятно", увеличилось ровно вдвое, с 16% до 32%).Возможно, на сегодняшний день показатели уже даже менее красочные для главы киевского режима. Если уж после скандальной перепалки с Трампом в Белом доме с критикой в адрес Зеленского выступили даже такой ярый сторонник Украины как сенатор Линдси Грэм* и конгрессвумен украинского происхождения Виктория Спартц ("Теперь, когда он находится в ужасной ситуации, а Россия наступает, Зеленский должен умолять президента Трампа помочь им, а не вести себя так, как он ведёт себя сейчас", сказала она), то что говорить о рядовых наблюдателях?Правильно ли Трамп понимает РоссиюВ интервью российскому изданию RTVI Томас Грэм, бывший старшим директором по делам России в Совете национальной безопасности США и специальным помощником 43-го президента США Джорджа Буша-младшего по России и Евразии, выразил сомнение в том, что Трамп понимает Россию."Он, может быть, и имел дело с Россией ещё во время карьеры в области недвижимости, бывал несколько раз в России, но глубокого понимания России, конечно, у него нет. Есть какое-то ощущение России, ощущение относительно личности Путина. По-моему, этого недостаточно, чтобы провести успешные переговоры с Россией, особенно сейчас", —сказал он.А раз так, президенту нужны помощники, которые могли бы ему объяснить, как интерпретировать то, что говорит Путин; какова мотивация у российской стороны, как ведут себя переговорщики из РФ, отметил дипломат. А таких погружённых в тему людей в команде Трампа, по мнению Грэма, мало, если они есть вообще, например, среди членов американской правительственной делегации на консультациях в Эр-Рияде никто не имел глубоких связей с Россией.По мнению Грэма, Путин и Трамп по-своему понимают друг друга, но у них разный бэкграунд, разное понимание геополитики, разное понимание мира — это не исключает сделку в конечном итоге, но всё гораздо сложнее, чем говорит американский президент. Дипломат отчасти согласен с утверждением, что Трампу важно выглядеть миротворцем и добиться экономических выгод, а будущее Украины и архитектура европейской безопасности его не интересуют."Трамп — это бизнесмен, он думает категориями прибыли, сделки, накопления богатства. А что это за такая структура безопасности, европейская или евразийская, об этом он не очень глубоко думает, и это неважно для него. Главное — экономические сделки и экономические выгоды для самих США. <…> Экономические сделки можно совершить очень быстро. Настоящие геополитические договоры потребуют гораздо больше усилий и времени, чтобы они были устойчивы", — подчеркнул Грэм.По его прогнозу, способ прекратить огонь может быть найден к осени, но не раньше — в силу всех сложностей переговорного процесса. Полностью же положить конец конфликту или заключить мирную сделку в 2025 не удастся."Типичный подход Трампа — это кнут и пряник. Он старается использовать все рычаги влияния, чтобы получить конкретный результат, поэтому я не обращаю особого внимания на каждое слово Трампа. Надо воспринимать всё это в совокупности. Это гораздо сложнее. И картина непростая", — подытожил бывший специальный помощник 43-го президента США по России и Евразии.* Внесён Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистовЧитайте также интервью Анны Черкасовой Как готовятся переговоры Путина и Трампа и почему оскандалился Зеленский — Виктор Татаринцев

https://ukraina.ru/20250304/1061531816.html

https://ukraina.ru/20221228/1042094585.html

https://ukraina.ru/20250225/1061349194.html

https://ukraina.ru/20250305/1061564603.html

россия

сша

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Евгения Кондакова

Евгения Кондакова

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Евгения Кондакова

эксклюзив, россия, сша, украина, дональд трамп, линдси грэм, владимир путин, владимир зеленский, опрос