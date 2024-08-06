https://ukraina.ru/20240806/1056684505.html

"Люди поднимаются против вурдалаков". Украинские эксперты о том, как сограждане спасаются от ТЦК

"Люди поднимаются против вурдалаков". Украинские эксперты о том, как сограждане спасаются от ТЦК - 06.08.2024 Украина.ру

"Люди поднимаются против вурдалаков". Украинские эксперты о том, как сограждане спасаются от ТЦК

На Украине обсуждают, справляются ли ТЦК с мобилизацией, и насколько можно рассчитывать на стойкость и мотивированность нового пополнения ВСУ. И думают над тем, как долго сможет выдерживать все это экономика страны.

2024-08-06T06:33

2024-08-06T06:33

2024-08-06T06:33

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Продолжается мобилизация, которая по украинской экономике бьет достаточно больно. Украинский экономист Сергей Фурса ранее заявил в интервью The Washington Post, что мобилизация еще от 200 до 300 тысяч граждан может сократить рост экономики Украины на 0,5%. По его словам, давление на экономику только возрастет, если многие испугаются мобилизации и покинут рынок труда или уйдут в "тень".Добавим, что кадровый дефицит страна испытывает уже сейчас. По данным Минэкономики Украины, для ежегодного роста ВВП на 7% к 2030 году государству не хватает 4,5 миллиона трудоспособных граждан. Дефицит рабочей силы из-за мобилизации и миграции признает и Нацбанк Украины.The Financial Times приводит слова главы комитета Верховной Рады по вопросам экономического развития Дмитрия Наталухи о том, что около 800 тысяч украинских мужчин "залегли на дно", чтобы избежать призыва в ВСУ, сменили адрес и работают там, где платят наличными.По данным главы комитета, украинские мужчины тратят от семисот миллионов до двух миллиардов гривен в год на взятки для покупки документов об освобождении от военной службы.ТЦК часто охотятся на мужчин на промышленных производствах, где сотрудники вынуждены физически присутствовать на рабочем месте, отмечает FT. На Украине растет стихийное сопротивление практике отлова людей. Это сопротивление принимает разные формы. Так, в Ковеле после масштабного митинга протеста местные ТЦКшники вынуждены были отпустить троих парней, ранее задержанных военкомами на блокпосту. Митингующие встретили освобожденных аплодисментами, сообщает украинское издание "Страна" в своем телеграм-канале.При этом Волынский областной ТЦК обвинил в организации протестов в Ковеле Россию — якобы этот "конфликт поддерживался и направлялся в необходимом русле российскими спецслужбами через соответствующие информационные системы".Ковель - спокойный и хороший город, но он поднялся против "вурдалаков" (сотрудников ТЦК и полиции), которые начали хватать молодежь − так прокомментировал эти события экс-советник Леонида Кучмы, украинский политолог и экономист Олег Соскин в своем видеоблоге. Он отметил, что всех этих "вурдалаков" содержит украинский народ, "их прислал абсолютно какой-то клоун" (Зеленский — Ред.), и вот теперь они хватают мужчин, кормильцев, чтобы отправить их "на мясо"."А для чего? Чтобы землю "БлэкРоку" оставить, потому что Зеленский решил… или еще всяким транснациональным сельскохозяйственным корпорациям, знаете их названия, кому он земли наши отдает, чтобы их ГМОшной гадостью там травили", - пояснил эксперт, напомнив, что на Украине приняли и "закон про выращивание этих зеленых растений всяких".Он продолжил: "Какая-то кучка людей захватила Украину и хочет уничтожить всю титульную украинскую нацию славян, русов, украинцев", делая это в интересах "золотого миллиарда".По мнению Соскина, именно такой приказ дан Зеленскому Западом - "потому что, видно, его все криптокошельки там", равно как и криптокошельки всех его соратников.Экс-советник Кучмы выразил удивление по поводу того, что народ все это терпит и отметил - "наконец, один город (Ковель — Ред.) начинает подниматься". Он посоветовал украинским женщинам организовываться, создавать дружины и защищать своих мужчин от ТЦКшников."Принять решение, и все - что мы своих мужчин на эту мясорубку отдавать не будем, пусть Зеленский с депутатами воюют", - призвал Соскин. Впрочем, последовать этому призыву не так просто. В комментариях к видеозаписи читаем: "легко давать советы из-за границы…".Тем не менее, ТЦК пока действуют достаточно эффективно, если верить заявлениям Зеленского. В интервью французскому изданию "Либерасьон" он сообщил, что набрано людей на 14 новых бригад, для них нужно оружие. Комментируя это заявление, политолог и публицист Ростислав Ищенко отметил, что речь идет не обо всех бригадах, а о тех, которые главком ВСУ Александр Сырский обещал создать к концу августа."Если он не врет, то это неплохое достижение для ТЦК. Четырнадцать бригад – это порядка 100 тысяч человек. А 100 тысяч еще они через фронт прогнали точно в качестве микропополнений, которые постоянно уничтожаются. То есть, тысяч 200 они за последние 7-8 месяцев наловили", - сказал Ищенко в интервью изданию Украина.ру.Эксперт отметил, что, если верить заявлениям деятелей киевского режима, можно предположить, что "более-менее подходящий личный состав отправляют в резерв, который будет выстраивать фронт после того, как этот рухнет". Но можно ли этим заявлениям верить? По словам Ищенко, искать в них правду бессмысленно, поскольку "у них задача стоит не в том, чтобы нас проинформировать, а в том, чтобы добиться от нас, от Запада, определенной реакции".По мнению Ищенко, у Киева заканчиваются и люди, и оружие, Запад это видит, "поэтому начинаются отработки темы: давайте начнем мирные переговоры". Однако, добавил политолог, переговоры им нужны для того, чтобы стабилизировать фронт и восстанавливать ВСУ. С другой стороны, это показывает, что без переговоров сделать это Запад уже не может.Более подробно о ситуации на Украине читайте в статье Ивана Лизана "Финансово-экономический хребет Украины. Благодаря чему экономика Украины держится на плаву и когда рухнет".

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Сергей Зуев

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