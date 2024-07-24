https://ukraina.ru/20240724/1056427593.html

Мошеннический механизм власти. Украинские эксперты с тревогой о том, что не показывают по украинскому ТВ

Мошеннический механизм власти. Украинские эксперты с тревогой о том, что не показывают по украинскому ТВ - 24.07.2024 Украина.ру

Мошеннический механизм власти. Украинские эксперты с тревогой о том, что не показывают по украинскому ТВ

В украинском экспертном сообществе задумались над тем, верит ли народ по-прежнему единому телемарафону, готовы ли люди поступиться территориями ради мира и можно ли рассчитывать на скорое прекращение кровопролития.

2024-07-24T06:47

2024-07-24T06:47

2024-07-24T06:47

эксклюзив

сво

украина

всу

россия

запад

дональд трамп

вадим карасев

михаил павлив

владимир зеленский

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/07/17/1056428701_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_502af7edf40bfa0ad126f29245c130b5.jpg

Пропаганда киевского режима работает достаточно эффективно, но под давлением реалий жизни начинает давать сбои. Как отметил в эфире интернет-канала Politeka украинский военный эксперт, полковник СБУ в отставке Олег Стариков, "люди перестали смотреть моноэфир (единый телемарафон – Ред.) и начали оборачиваться кругом, что же реально происходит".Он добавил: "И уже социология другая – около 50% уже за переговоры. Ещё месяц назад было 20%". По мнению эксперта, если украинцы перестанут смотреть моноэфир, то начнут задумываться и задавать вопросы. В частности, вопросы о реальных потерях ВСУ, данные о которых скрываются властями. Но после Крынок скрывать их становится все сложнее."А если реально сейчас начнут раскрывать цифры, что дальше будет? Это стратегическая ошибка (сокрытие потерь – Ред.), этот маятник на максимуме сейчас пойдёт в другую сторону, и он может снести нынешнюю власть", - считает эксперт.О страшных цифрах потерь люди догадываются. Иначе чем объяснить тот факт, что около шести миллионов военнообязанных на Украине не обновили данные в предусмотренный срок?Комментируя этот факт в эфире одного из интернет-каналов, украинский политолог Андрей Вигиринский заявил, что в этом ничего страшного нет – во-первых, их могут встретить на улице правоохранители, спросить об обновлении и сопроводить в ТЦК. Во-вторых, раз органы госвласти на Украине знают, что есть шесть миллионов человек, не обновившие данные, то, "по логике", органы владеют информацией об их индивидуальных налоговых номерах и о том, где эти люди находятся. Соответственно, они должны каким-то образом их подтолкнуть к выполнению требования об обновлении данных, считает эксперт.Однако, продолжил он, государство мыслит немного иначе, и все усилия госаппарата будут направлены на то, чтобы как раз законопослушных граждан, вовремя обновивших данные, постараться приобщить к воинской службе в первую очередь. Ведь нужно решать задачу пополнения рядов ВСУ, а тех, кто не обновил данные, еще разыскать надо.По мнению эксперта, те, кто данные обновил, в первую очередь и получат направление на военно-лечебную комиссию, а затем и повестку - "механизм немного мошеннический", но что поделать, жизнь такая.В тылу свои проблемы – и серьезные. "В стране не будет урожая, потому что засуха, в стране вывозится сейчас зерно. Скорее всего, к зиме хлеба не будет, будет переход к карточной системе. Будет полное разрушение больших городов, поскольку ни воды, ни электричества, ни тепла не будет, канализации тоже не будет, увидите. Крупные сети работать не будут, нет света", - прогнозирует в своем блоге экс-советник Леонида Кучмы, украинский политолог и экономист Олег Соскин. По его словам, на Украине сейчас фактически уничтожается народно-хозяйственный комплекс.Эксперт предположил, что возможно, такая и ставится цель – "организовать голодомор в стране, чтобы людям не было, что есть, и они начали сдыхать". Зачем? Да затем, чтобы легче было гнать людей на фронт."А не сдыхают только те, которых отправляют на фронт – мужчин, женщин. Винтовку в руки - иди и убивай славян православных", - обрисовал перспективы экс-советник Кучмы.Сейчас винтовок больше чем солдат. Как заявил бывший заместитель начальника Генерального штаба ВСУ генерал-лейтенант Игорь Романенко, на отдельных направлениях подразделения ВСУ укомплектованы на треть, поэтому не приходится серьезно рассчитывать не то что на наступательные, но и на оборонительные мероприятия, а "мобилизация не удовлетворяет текущие потребности"."И действительно, дефицит командиров среднего и младшего звена в украинской армии приводит к увеличению потерь, особенно среди вчерашних мобилизованных, у которых нет опыта ведения боевых действий", - комментирует это заявление популярный на Украине телеграм-канал "Резидент".По данным авторов канала, беспредельная "земобилизация" приводит лишь к ухудшению ситуации, в результате "в украинской армии растёт дезертирство и отказ солдат идти в "мясные" штурмы, которые власть устраивает ради политических целей"."Во многом из-за этого сыплются серьезные укрепрайоны в Донецкой области, многие из которых готовились 8-10 лет", - констатирует "Резидент".Однако в Киеве рассчитывают, что фронт не рухнет, по крайней мере, до января будущего года, считает украинский политолог Михаил Павлив. В интервью изданию Украина.ру он сообщил, что "по абсолютно точно подтвержденной информации на январь команда Зеленского готовит референдум по вопросам мирных переговоров"."У них есть определенные основания рассчитывать, что фронт (к тому времени — Ред.) не рухнет, люди под ружьем у них еще есть. Любые провалы на фронте можно не то чтобы купировать человеческой массой, но сдерживать до определенной степени продвижение войск РФ, забрасывая трупами. Думаю, они вполне рассчитывают дожить до прихода новой администрации Трампа", — сказал Павлив.Что касается референдума, то, по словам политолога, его ключевая задача - "развязать руки Зеленскому или его окружению в плане прямых переговоров с возможностью остановки боевых действий по линии столкновения без возврата территорий… зафиксировать статус-кво, чтобы на это был якобы согласен украинский народ".О возможности уже к концу года завершить войну говорит и украинский политолог Вадим Карасёв. По его словам, "Трамп не апеллирует к ценностной повестке, у него главное — интересы". По ценностям договориться трудно, а вот по интересам — легче.И если Трамп — в том случае, если он станет президентом — сочтёт невыгодной эскалацию отношений с Россией вплоть до ядерной угрозы, то ради предотвращения худшего сценария он пойдёт на сделку - "да, за счёт Украины, да, надо к этому быть готовыми", - утверждает эксперт.Подробнее о происходящем на Украине читайте в статье Владимира Скачко "Фарион живее всех живых. Украинские неонацисты собрались мстить русофобией"

https://ukraina.ru/20240723/1056402135.html

https://ukraina.ru/20240722/1056398059.html

https://ukraina.ru/20240721/1056387250.html

украина

россия

запад

донецкая область

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Сергей Зуев

Сергей Зуев

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

эксклюзив, сво, украина, всу, россия, запад, дональд трамп, вадим карасев, михаил павлив, владимир зеленский, пропаганда, эксперты, донецкая область, леонид кучма, вооруженные силы украины, сбу, украина.ру