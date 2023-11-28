https://ukraina.ru/20231128/1051506619.html

Михаил Павлив: кто он

Михаил Павлив: кто он - 28.11.2023 Украина.ру

Михаил Павлив: кто он

Украинский политический эксперт и политтехнолог

2023-11-28T14:51

2023-11-28T14:51

2023-11-28T15:07

новости

михаил павлив

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Павлив Михаил Ярославович родился 2 мая 1979 года.Окончил Донецкий национальный университет.В 2015 г. занимал пост директора Фонда гуманитарных стратегий в Киеве.В настоящее время выступает в качестве эксперта-политолога в прессе и на телевидении.

https://ukraina.ru/20231128/1051455694.html

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новости, михаил павлив