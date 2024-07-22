Фарион живее всех живых. Украинские неонацисты собрались мстить русофобией - 22.07.2024 Украина.ру
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Фарион живее всех живых. Украинские неонацисты собрались мстить русофобией
Фарион живее всех живых. Украинские неонацисты собрались мстить русофобией - 22.07.2024 Украина.ру
Фарион живее всех живых. Украинские неонацисты собрались мстить русофобией
Убитая недавно у подъезда собственного дома во Львове титульная, расово правильная и профессиональная украинка-русофобка Ирина Фарион (получала ништяки за свои идеи) нашла свой покой там же. Не во дворе, правда, а на знаменитом Лычаковском кладбище.
2024-07-22T16:41
2024-07-22T16:41
украина
ирина фарион
львов
убийство
владимир зеленский
"азов"
дивизия сс "галичина"
приходько
мнения
вооруженные силы украины
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Это главный, известный еще с XVI века некрополь "украинского Пьемонта", получившем в 1991 году статус историко-мемориального музея-заповедника, который славится красивейшими надгробными памятниками, склепами, могилами известных людей.Фарион решили зарыть неподалеку от могилы Владимира Ивасюка, автора знаменитой "Червоной руты", песни, с которой, по мнению многих, начиналась, собственно, широкая и массовая советская эстрада. Украинская -- уж точно.Зачем нынешние политические и украинствующие гробовщики так посмертно унизили замечательного украинского и советского композитора, понятно – они хотят поставить их в ряд, ясное дело, патриотический – Ивасюка и Фарион. Чтобы хоть как-то поднять из жидкой и вонючей грязи политиканства фурию, которая отравляла жизнь не только тем, с кем она боролась, то есть с русскими и русскоязычными в Украине, но и тем, ради которых она типа это делала. То есть львовянам, а если шире, то и всем галичанам, придавая им облик конченых отморозков и тупорылых фанатиков с интеллектом на уровне ниже городской канализации, которая во Львове, кстати, работает из рук вон плохо.Но урбанизированным селюкам с окрестных гор и полонин (безлесных холмов в горах), заполонившим этот некогда польский и культурный город, это, правда, нипочем. Многие из них до сих по живут по принципу "та скикы там тийей зымы" (да сколько там той зимы). То есть помылся раз в квартал с мылом и успокойся: какой водопровод с горячей водой, то все "панськи вытрэбэнькы" (финтифлюшки, прихоти).Ну, а если серьезно, то прощание и похороны Фарион превратились в манифестацию. И не могли не превратиться, ибо те постулаты, которые в такой дичайшей и агрессивной форме вещала убитая, -- это часть идеологической доктрины и политической практики нынешнего украинского неонацистского режима, основанных на русофобии и разжигании межнациональной розни по принципу "Украина понад усэ" (Украина прежде всего).Просто Фарион все это вещала так, что хотелось либо блевать, либо вызвать пациентке скорую психиатрическую помощь. А вот государственные идеологи просроченного фюрера Владимира Зеленского, до сих пор сдуру мнящего себя президентом, пытаются эти человеконенавистнический догмы подать более культурно, аргументированно и псведонаучнее, что ли.Но кто же стрелял или наводил руку убийцы с пистолетом? Власть пытается потянуть время с ответом на этот вопрос, утверждая, что "стреляла русня". То есть обсасывает на все лады по-прежнему безотказный "русский след". Выгода для власти тут прямая -- сказал "убили русские", и никого искать не надо. И во всех случаях, когда в Украине в преступлениях обвиняли Россию, преступников не находили -- они же в России спрятались, а туда дотянуться у патриотов руки коротки.Но вот пособников врагов внутри Украины разыскивали и показательно шумно наказывали – повод-то был отличный: "Родина в опасности. И потому сейчас для многих во власти убийство Фарион – это лишь повод начать репрессии и еще больше закрутить гайки на свободомыслии. Точнее – на инакомыслии, ибо свободой в Украине уже и не пахнет, там можно спорить лишь о разных сортах националистических интеллектуальных биоотходов и о разности источаемых ими ароматов. Фарион, кстати, напоминаю, называла Зеленского "биологическим мусором" и "быдляком". Но ему, как вы понимаете, это как с гуся вода: оскорбления можно и переморгать, если после этого пойдут бабло, оружие, усиление власти, бесконтрольность и, значит, безответственность и т. д. и т. п.Но и неинтегрированные или очень слабо интегрированные во власть неонацисты не останутся от этого убийства в стороне. Она многих из них чмырила за недостаточную украинскость, а они ее смерть тоже используют как повод для расправы с "ворогамы нацийи" (врагами нации) и подведут под этот статус и под расправу кого угодно. И своих собственных, и тех, на кого могут указать власти. Или на которых проплатить заказ. Там, среди нациков, есть разные фрукты. Например, заказ убить меня в 2019 году поступил сначала в "Азов"*, но там отказались. А вот организация С14 небезызвестного Жеки Карася (такого высокого и костлявого верзилу с мутными глазами на подозрительно круглой голове политического гидроцефала) послала людей в балаклавах и с битами прямо под больницу, где я лежал. Жека Карась в этих "аттентатах" (убийствах со смыслом) безотказен. Именно его отморозки убили возле дома писателя и журналиста Олеся Бузину. Да и деньги Жека любит безмерно. Почти так же, как Украину-"нэньку"…Вот как-то стравить власть и неонацистов и дестабилизировать общую ситуацию – одна из первых задач убийства Фарион. Не успели еще отстучать комья земли об ее гроб на Лычаковском, а на сайт президента Украины появилась петиция, в которой предложили 3-ю штурмовую бригаду ВСУ назвать именем Ирины Фарион. А 3-я штурмовая – это все тот же бывший "Азов", с которым и рубилась убитая, называя "азовцев"* "москворотыми свинособаками", которые не знаю украинскую мову, а значит им место в Сибири.Картинка получается шикарная, а политико-психологическая развилка взрывоопасная. Если петиция соберет необходимые 25 тысяч подписей, Зеленский должен будет реагировать. И или выполнять требование петиции и наезжать на "азовцев", которые Фарион на дух не выносили. Или же не выполнять, и тогда все остальные патриоты получают отличный повод для обвинений просроченного фюрера в недостаточном патриотизме. Собственно, в том, в чем его обвиняла Фарион. И она, оказывается была прав, когда называли Зеленского "непатриотическим биоотходом".Но по-любому создается неприятная коллизия в отношениях между властью и нациками. Причем мотивированными и хорошо вооруженными, имеющими боевой опыт и желание повесить Зеленского.Во-вторых, на почве немедленной мести возбудились другие городские сумасшедшие, без ума влюбленные в "нэньку". Некто Назар Приходько, украинский нацист, патриот-бандеровец и брат нациствующей и русофобствующей певицы Анастасии Приходько, призвал украинцев нанять киллера для убийства какой-нибудь знаковой персоны в России. Он вообще позиционирует себя как блогер и с разных социальных площадок давно призывает убивать русских. А тут такой шикарный, с его точки зрения, повод подвернулся.Для начала в жертвы "аттентата" он избрал телеведущего Владимира Соловьева или замглавы Совбеза России Дмитрия Медведева. "Раньше так называемым спящим ячейкам украинских нацистов в России была поставлена задача выкрасть и привезти в Киев, а если не получится выкрасть, то просто убить кого-нибудь из знаковых украинцев, вынужденно выехавших в Россию. Все равно кого, до кого смогут дотянуться. Ну, почему нет? Да! Мы их убьем!", -- вещал этот братец, которому сестра явно не сказала заветные слова "Не пей, братец, козленочком станешь".Глава Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин поручил проверить слова неонациста Приходько. И вовсе не потому, что стало обидно за черную неблагодарность сестрички -- Анастасия в 2009 году представляла Россию на Евровидении с песней "Мамо". Украинской, но щедро платила Россия.Опасность в том, братец Назар мог активировать всевозможных городских сумасшедших и "спящих" в России, которые действительно могут начать стрелять, закладывать взрывчатку, поджигать и травить ядами.И, наконец, в-третьих, Фарион явно искусственно и форсировано уже создают ореол мученицы, которую враги убили за веру и взгляды. Например, многие обратили внимание, сколько много людей-галичан пришло проститься с Фарион. А это все – последователи ее националистической идеологии. И теперь у них есть своя "мученица за идею". Да, корявая и похожая на городскую сумасшедшую, да нарванная, да, грубая и черноротая, но есть!Смерть, как известно, отшелушивает многое от образов умерших. А тут -- вообще убитая за мову и нэньку. Чем не новая укро-святая, флаг для мобилизации и знамя для объединения?!Плюс мостик из далекого прошлого в недавнее настоящее с воспитательным налетом жертвенности в борьбе за идею. В соцсетях уже появилась информация, что, кроме бандеровцев, из всей Украины во Львов потянулись колдуны, мольфары, мавки и прочая нечисть, чтобы вызвать дух убитой и превратить его "указания" в демоническую силу.А на месте убийства долго не смывали кровь и вокруг нее попытались создать рукотворный "алтарь", под который, помимо цветов и свечей, стали приносить странные вещи -- волосы, монеты и прочую демоническую атрибутику. Бесовщина поперла. Под стать погибшей.Кроме того, неподалеку от могилы Фарион находятся погребения и мемориал нацистским прихвостням из дивизии СС "Галичина". А по всей Украине развешены рекламные щиты с фотографиями рейхсфюрера Генриха Гиммлера перед нацистской дивизией СС "Галичина". Изображение соратника Гитлера закрыто эмблемой дивизии, и его не видно. Но сам баннер на щитах посвящен 80-летию битвы под Бродами, в время которой от дивизии после столкновения с Красной армией остались рожки да ножки: был убит каждый третий "дивизийнык" (из 14 000 солдат и офицеров дивизии погибли и пропали без вести 10 115 человек).Дальше эта дивизия существовала, как карательный отряд убийц. Но это же не важно: сегодня они – жертвы борьбы за независимость. Как, собственно, и Фарион.И лозунг на баннере – вы высшей степени по-бандеровски духоподъемный: "Вчера -- они, сегодня -- ты". Пугает параллелями, но вдохновляет жертвенностью одновременно. А что дуракам и фанатикам еще надо?* — организация признана террористической и запрещена в РоссииБольше о Фарион читайте в статье Владимира Скачко "В аду дождались. Во Львове застрелена прима-русофобка Ирина Фарион".
https://ukraina.ru/20190305/1022896521.html
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украина, ирина фарион, львов, убийство, владимир зеленский, "азов", дивизия сс "галичина", приходько, мнения, вооруженные силы украины, россия
Украина, Ирина Фарион, Львов, убийство, Владимир Зеленский, "Азов", Дивизия СС "Галичина", Приходько, Мнения, Вооруженные силы Украины, Россия

Фарион живее всех живых. Украинские неонацисты собрались мстить русофобией

16:41 22.07.2024
 
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Владимир Скачко авторы
Владимир Скачко
обозреватель издания Украина.ру
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Убитая недавно у подъезда собственного дома во Львове титульная, расово правильная и профессиональная украинка-русофобка Ирина Фарион (получала ништяки за свои идеи) нашла свой покой там же. Не во дворе, правда, а на знаменитом Лычаковском кладбище.
Это главный, известный еще с XVI века некрополь "украинского Пьемонта", получившем в 1991 году статус историко-мемориального музея-заповедника, который славится красивейшими надгробными памятниками, склепами, могилами известных людей.
Фарион решили зарыть неподалеку от могилы Владимира Ивасюка, автора знаменитой "Червоной руты", песни, с которой, по мнению многих, начиналась, собственно, широкая и массовая советская эстрада. Украинская -- уж точно.
Зачем нынешние политические и украинствующие гробовщики так посмертно унизили замечательного украинского и советского композитора, понятно – они хотят поставить их в ряд, ясное дело, патриотический – Ивасюка и Фарион. Чтобы хоть как-то поднять из жидкой и вонючей грязи политиканства фурию, которая отравляла жизнь не только тем, с кем она боролась, то есть с русскими и русскоязычными в Украине, но и тем, ради которых она типа это делала. То есть львовянам, а если шире, то и всем галичанам, придавая им облик конченых отморозков и тупорылых фанатиков с интеллектом на уровне ниже городской канализации, которая во Львове, кстати, работает из рук вон плохо.
Но урбанизированным селюкам с окрестных гор и полонин (безлесных холмов в горах), заполонившим этот некогда польский и культурный город, это, правда, нипочем. Многие из них до сих по живут по принципу "та скикы там тийей зымы" (да сколько там той зимы). То есть помылся раз в квартал с мылом и успокойся: какой водопровод с горячей водой, то все "панськи вытрэбэнькы" (финтифлюшки, прихоти).
Ну, а если серьезно, то прощание и похороны Фарион превратились в манифестацию. И не могли не превратиться, ибо те постулаты, которые в такой дичайшей и агрессивной форме вещала убитая, -- это часть идеологической доктрины и политической практики нынешнего украинского неонацистского режима, основанных на русофобии и разжигании межнациональной розни по принципу "Украина понад усэ" (Украина прежде всего).
Владимир Скачко - РИА Новости, 1920, 05.03.2019
5 марта 2019, 15:34
Владимир Скачко: кто онИзвестный украинский журналист, публицист, политический аналитик
Просто Фарион все это вещала так, что хотелось либо блевать, либо вызвать пациентке скорую психиатрическую помощь. А вот государственные идеологи просроченного фюрера Владимира Зеленского, до сих пор сдуру мнящего себя президентом, пытаются эти человеконенавистнический догмы подать более культурно, аргументированно и псведонаучнее, что ли.
Но кто же стрелял или наводил руку убийцы с пистолетом? Власть пытается потянуть время с ответом на этот вопрос, утверждая, что "стреляла русня". То есть обсасывает на все лады по-прежнему безотказный "русский след". Выгода для власти тут прямая -- сказал "убили русские", и никого искать не надо. И во всех случаях, когда в Украине в преступлениях обвиняли Россию, преступников не находили -- они же в России спрятались, а туда дотянуться у патриотов руки коротки.
Но вот пособников врагов внутри Украины разыскивали и показательно шумно наказывали – повод-то был отличный: "Родина в опасности. И потому сейчас для многих во власти убийство Фарион – это лишь повод начать репрессии и еще больше закрутить гайки на свободомыслии. Точнее – на инакомыслии, ибо свободой в Украине уже и не пахнет, там можно спорить лишь о разных сортах националистических интеллектуальных биоотходов и о разности источаемых ими ароматов. Фарион, кстати, напоминаю, называла Зеленского "биологическим мусором" и "быдляком". Но ему, как вы понимаете, это как с гуся вода: оскорбления можно и переморгать, если после этого пойдут бабло, оружие, усиление власти, бесконтрольность и, значит, безответственность и т. д. и т. п.
Но и неинтегрированные или очень слабо интегрированные во власть неонацисты не останутся от этого убийства в стороне. Она многих из них чмырила за недостаточную украинскость, а они ее смерть тоже используют как повод для расправы с "ворогамы нацийи" (врагами нации) и подведут под этот статус и под расправу кого угодно. И своих собственных, и тех, на кого могут указать власти. Или на которых проплатить заказ.
Там, среди нациков, есть разные фрукты. Например, заказ убить меня в 2019 году поступил сначала в "Азов"*, но там отказались. А вот организация С14 небезызвестного Жеки Карася (такого высокого и костлявого верзилу с мутными глазами на подозрительно круглой голове политического гидроцефала) послала людей в балаклавах и с битами прямо под больницу, где я лежал. Жека Карась в этих "аттентатах" (убийствах со смыслом) безотказен. Именно его отморозки убили возле дома писателя и журналиста Олеся Бузину. Да и деньги Жека любит безмерно. Почти так же, как Украину-"нэньку"…
Вот как-то стравить власть и неонацистов и дестабилизировать общую ситуацию – одна из первых задач убийства Фарион. Не успели еще отстучать комья земли об ее гроб на Лычаковском, а на сайт президента Украины появилась петиция, в которой предложили 3-ю штурмовую бригаду ВСУ назвать именем Ирины Фарион. А 3-я штурмовая – это все тот же бывший "Азов", с которым и рубилась убитая, называя "азовцев"* "москворотыми свинособаками", которые не знаю украинскую мову, а значит им место в Сибири.
Ирина Фарион
Вчера, 12:46
Гегемония лингвонационализма. Почему Фарион победилаИрина Фарион — нацистка и людоедка, но радоваться убийству 60-летней тетки я бы не хотел. В целом наши ЛОМы заняли правильную позицию — сказали, что хотели бы, чтобы она дожила до суда. А регулярные политические убийства — это то, что нас на Украине категорические не устраивает и такого не должно быть ни у нас, ни в любом другом месте.
Картинка получается шикарная, а политико-психологическая развилка взрывоопасная. Если петиция соберет необходимые 25 тысяч подписей, Зеленский должен будет реагировать. И или выполнять требование петиции и наезжать на "азовцев", которые Фарион на дух не выносили. Или же не выполнять, и тогда все остальные патриоты получают отличный повод для обвинений просроченного фюрера в недостаточном патриотизме. Собственно, в том, в чем его обвиняла Фарион. И она, оказывается была прав, когда называли Зеленского "непатриотическим биоотходом".
Но по-любому создается неприятная коллизия в отношениях между властью и нациками. Причем мотивированными и хорошо вооруженными, имеющими боевой опыт и желание повесить Зеленского.
Во-вторых, на почве немедленной мести возбудились другие городские сумасшедшие, без ума влюбленные в "нэньку". Некто Назар Приходько, украинский нацист, патриот-бандеровец и брат нациствующей и русофобствующей певицы Анастасии Приходько, призвал украинцев нанять киллера для убийства какой-нибудь знаковой персоны в России. Он вообще позиционирует себя как блогер и с разных социальных площадок давно призывает убивать русских. А тут такой шикарный, с его точки зрения, повод подвернулся.
Для начала в жертвы "аттентата" он избрал телеведущего Владимира Соловьева или замглавы Совбеза России Дмитрия Медведева. "Раньше так называемым спящим ячейкам украинских нацистов в России была поставлена задача выкрасть и привезти в Киев, а если не получится выкрасть, то просто убить кого-нибудь из знаковых украинцев, вынужденно выехавших в Россию. Все равно кого, до кого смогут дотянуться. Ну, почему нет? Да! Мы их убьем!", -- вещал этот братец, которому сестра явно не сказала заветные слова "Не пей, братец, козленочком станешь".
Глава Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин поручил проверить слова неонациста Приходько. И вовсе не потому, что стало обидно за черную неблагодарность сестрички -- Анастасия в 2009 году представляла Россию на Евровидении с песней "Мамо". Украинской, но щедро платила Россия.
Опасность в том, братец Назар мог активировать всевозможных городских сумасшедших и "спящих" в России, которые действительно могут начать стрелять, закладывать взрывчатку, поджигать и травить ядами.
22 ноября 2023, 09:00
Ирина Фарион, биография Бывшая Народный депутат Украины
И, наконец, в-третьих, Фарион явно искусственно и форсировано уже создают ореол мученицы, которую враги убили за веру и взгляды. Например, многие обратили внимание, сколько много людей-галичан пришло проститься с Фарион. А это все – последователи ее националистической идеологии. И теперь у них есть своя "мученица за идею". Да, корявая и похожая на городскую сумасшедшую, да нарванная, да, грубая и черноротая, но есть!
Смерть, как известно, отшелушивает многое от образов умерших. А тут -- вообще убитая за мову и нэньку. Чем не новая укро-святая, флаг для мобилизации и знамя для объединения?!
Плюс мостик из далекого прошлого в недавнее настоящее с воспитательным налетом жертвенности в борьбе за идею. В соцсетях уже появилась информация, что, кроме бандеровцев, из всей Украины во Львов потянулись колдуны, мольфары, мавки и прочая нечисть, чтобы вызвать дух убитой и превратить его "указания" в демоническую силу.
А на месте убийства долго не смывали кровь и вокруг нее попытались создать рукотворный "алтарь", под который, помимо цветов и свечей, стали приносить странные вещи -- волосы, монеты и прочую демоническую атрибутику. Бесовщина поперла. Под стать погибшей.
Кроме того, неподалеку от могилы Фарион находятся погребения и мемориал нацистским прихвостням из дивизии СС "Галичина". А по всей Украине развешены рекламные щиты с фотографиями рейхсфюрера Генриха Гиммлера перед нацистской дивизией СС "Галичина". Изображение соратника Гитлера закрыто эмблемой дивизии, и его не видно. Но сам баннер на щитах посвящен 80-летию битвы под Бродами, в время которой от дивизии после столкновения с Красной армией остались рожки да ножки: был убит каждый третий "дивизийнык" (из 14 000 солдат и офицеров дивизии погибли и пропали без вести 10 115 человек).
22 ноября 2023, 15:42
Экс-командир нацистского "Азова"* назвал дебильными русофобские высказывания ФарионВ украинской армии нет языкового конфликта, заявил Максим Жорин в интервью для Ютуб-канала "Бомбардир"
Дальше эта дивизия существовала, как карательный отряд убийц. Но это же не важно: сегодня они – жертвы борьбы за независимость. Как, собственно, и Фарион.
И лозунг на баннере – вы высшей степени по-бандеровски духоподъемный: "Вчера -- они, сегодня -- ты". Пугает параллелями, но вдохновляет жертвенностью одновременно. А что дуракам и фанатикам еще надо?
* — организация признана террористической и запрещена в России
Больше о Фарион читайте в статье Владимира Скачко "В аду дождались. Во Львове застрелена прима-русофобка Ирина Фарион".
 
УкраинаИрина ФарионЛьвовубийствоВладимир Зеленский"Азов"Дивизия СС "Галичина"ПриходькоМненияВооруженные силы УкраиныРоссия
 
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Заголовок открываемого материала
18:00Подготовка к последнему рывку и упор на БпЛА. Итоги 22 июля на Украине
17:28Чехия отказалась бесплатно вооружать Украину
16:41Фарион живее всех живых. Украинские неонацисты собрались мстить русофобией
16:28Или мигранты, или демобилизация: Украине не хватает 4,5 млн работников
16:10Украина отсрочила платежи по долгам
16:00"Александр Пархоменко" – фильм со Сталиным и без Сталина
15:56Как Зеленский с Джонсоном хотят опять всех обмануть
15:20Максим Бардин: Трамп может пойти на сделку по Украине с deep state, если Харрис не вмешается
15:18Мужчина подрался с бойцом ВСУ из-за свастики, главный нацист Одессы заявил в СБУ
15:02Камала Харрис уже почти кандидат в президенты США. Демократы приготовили хитрый план для её номинации
14:36Отстроят заново. Кличко собрался судиться за усадьбу Зеленских
13:57Ждем действий. Кремль ответил Зеленскому на слова о возможном диалоге
13:52Президенты войны. Как Байден вернул США в 1968 год
13:24Украина накопила газ на зиму
13:15Владимир Швейцер: кто он
13:07Венгерский связной. Или роль Орбана на мировой доске
13:00Кулеба поедет говорить о мире в Китай, несмотря на претензии Зеленского
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