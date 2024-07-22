https://ukraina.ru/20240722/1056407712.html

Фарион живее всех живых. Украинские неонацисты собрались мстить русофобией

Фарион живее всех живых. Украинские неонацисты собрались мстить русофобией - 22.07.2024 Украина.ру

Фарион живее всех живых. Украинские неонацисты собрались мстить русофобией

Убитая недавно у подъезда собственного дома во Львове титульная, расово правильная и профессиональная украинка-русофобка Ирина Фарион (получала ништяки за свои идеи) нашла свой покой там же. Не во дворе, правда, а на знаменитом Лычаковском кладбище.

2024-07-22T16:41

2024-07-22T16:41

2024-07-22T16:41

украина

ирина фарион

львов

убийство

владимир зеленский

"азов"

дивизия сс "галичина"

приходько

мнения

вооруженные силы украины

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Это главный, известный еще с XVI века некрополь "украинского Пьемонта", получившем в 1991 году статус историко-мемориального музея-заповедника, который славится красивейшими надгробными памятниками, склепами, могилами известных людей.Фарион решили зарыть неподалеку от могилы Владимира Ивасюка, автора знаменитой "Червоной руты", песни, с которой, по мнению многих, начиналась, собственно, широкая и массовая советская эстрада. Украинская -- уж точно.Зачем нынешние политические и украинствующие гробовщики так посмертно унизили замечательного украинского и советского композитора, понятно – они хотят поставить их в ряд, ясное дело, патриотический – Ивасюка и Фарион. Чтобы хоть как-то поднять из жидкой и вонючей грязи политиканства фурию, которая отравляла жизнь не только тем, с кем она боролась, то есть с русскими и русскоязычными в Украине, но и тем, ради которых она типа это делала. То есть львовянам, а если шире, то и всем галичанам, придавая им облик конченых отморозков и тупорылых фанатиков с интеллектом на уровне ниже городской канализации, которая во Львове, кстати, работает из рук вон плохо.Но урбанизированным селюкам с окрестных гор и полонин (безлесных холмов в горах), заполонившим этот некогда польский и культурный город, это, правда, нипочем. Многие из них до сих по живут по принципу "та скикы там тийей зымы" (да сколько там той зимы). То есть помылся раз в квартал с мылом и успокойся: какой водопровод с горячей водой, то все "панськи вытрэбэнькы" (финтифлюшки, прихоти).Ну, а если серьезно, то прощание и похороны Фарион превратились в манифестацию. И не могли не превратиться, ибо те постулаты, которые в такой дичайшей и агрессивной форме вещала убитая, -- это часть идеологической доктрины и политической практики нынешнего украинского неонацистского режима, основанных на русофобии и разжигании межнациональной розни по принципу "Украина понад усэ" (Украина прежде всего).Просто Фарион все это вещала так, что хотелось либо блевать, либо вызвать пациентке скорую психиатрическую помощь. А вот государственные идеологи просроченного фюрера Владимира Зеленского, до сих пор сдуру мнящего себя президентом, пытаются эти человеконенавистнический догмы подать более культурно, аргументированно и псведонаучнее, что ли.Но кто же стрелял или наводил руку убийцы с пистолетом? Власть пытается потянуть время с ответом на этот вопрос, утверждая, что "стреляла русня". То есть обсасывает на все лады по-прежнему безотказный "русский след". Выгода для власти тут прямая -- сказал "убили русские", и никого искать не надо. И во всех случаях, когда в Украине в преступлениях обвиняли Россию, преступников не находили -- они же в России спрятались, а туда дотянуться у патриотов руки коротки.Но вот пособников врагов внутри Украины разыскивали и показательно шумно наказывали – повод-то был отличный: "Родина в опасности. И потому сейчас для многих во власти убийство Фарион – это лишь повод начать репрессии и еще больше закрутить гайки на свободомыслии. Точнее – на инакомыслии, ибо свободой в Украине уже и не пахнет, там можно спорить лишь о разных сортах националистических интеллектуальных биоотходов и о разности источаемых ими ароматов. Фарион, кстати, напоминаю, называла Зеленского "биологическим мусором" и "быдляком". Но ему, как вы понимаете, это как с гуся вода: оскорбления можно и переморгать, если после этого пойдут бабло, оружие, усиление власти, бесконтрольность и, значит, безответственность и т. д. и т. п.Но и неинтегрированные или очень слабо интегрированные во власть неонацисты не останутся от этого убийства в стороне. Она многих из них чмырила за недостаточную украинскость, а они ее смерть тоже используют как повод для расправы с "ворогамы нацийи" (врагами нации) и подведут под этот статус и под расправу кого угодно. И своих собственных, и тех, на кого могут указать власти. Или на которых проплатить заказ. Там, среди нациков, есть разные фрукты. Например, заказ убить меня в 2019 году поступил сначала в "Азов"*, но там отказались. А вот организация С14 небезызвестного Жеки Карася (такого высокого и костлявого верзилу с мутными глазами на подозрительно круглой голове политического гидроцефала) послала людей в балаклавах и с битами прямо под больницу, где я лежал. Жека Карась в этих "аттентатах" (убийствах со смыслом) безотказен. Именно его отморозки убили возле дома писателя и журналиста Олеся Бузину. Да и деньги Жека любит безмерно. Почти так же, как Украину-"нэньку"…Вот как-то стравить власть и неонацистов и дестабилизировать общую ситуацию – одна из первых задач убийства Фарион. Не успели еще отстучать комья земли об ее гроб на Лычаковском, а на сайт президента Украины появилась петиция, в которой предложили 3-ю штурмовую бригаду ВСУ назвать именем Ирины Фарион. А 3-я штурмовая – это все тот же бывший "Азов", с которым и рубилась убитая, называя "азовцев"* "москворотыми свинособаками", которые не знаю украинскую мову, а значит им место в Сибири.Картинка получается шикарная, а политико-психологическая развилка взрывоопасная. Если петиция соберет необходимые 25 тысяч подписей, Зеленский должен будет реагировать. И или выполнять требование петиции и наезжать на "азовцев", которые Фарион на дух не выносили. Или же не выполнять, и тогда все остальные патриоты получают отличный повод для обвинений просроченного фюрера в недостаточном патриотизме. Собственно, в том, в чем его обвиняла Фарион. И она, оказывается была прав, когда называли Зеленского "непатриотическим биоотходом".Но по-любому создается неприятная коллизия в отношениях между властью и нациками. Причем мотивированными и хорошо вооруженными, имеющими боевой опыт и желание повесить Зеленского.Во-вторых, на почве немедленной мести возбудились другие городские сумасшедшие, без ума влюбленные в "нэньку". Некто Назар Приходько, украинский нацист, патриот-бандеровец и брат нациствующей и русофобствующей певицы Анастасии Приходько, призвал украинцев нанять киллера для убийства какой-нибудь знаковой персоны в России. Он вообще позиционирует себя как блогер и с разных социальных площадок давно призывает убивать русских. А тут такой шикарный, с его точки зрения, повод подвернулся.Для начала в жертвы "аттентата" он избрал телеведущего Владимира Соловьева или замглавы Совбеза России Дмитрия Медведева. "Раньше так называемым спящим ячейкам украинских нацистов в России была поставлена задача выкрасть и привезти в Киев, а если не получится выкрасть, то просто убить кого-нибудь из знаковых украинцев, вынужденно выехавших в Россию. Все равно кого, до кого смогут дотянуться. Ну, почему нет? Да! Мы их убьем!", -- вещал этот братец, которому сестра явно не сказала заветные слова "Не пей, братец, козленочком станешь".Глава Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин поручил проверить слова неонациста Приходько. И вовсе не потому, что стало обидно за черную неблагодарность сестрички -- Анастасия в 2009 году представляла Россию на Евровидении с песней "Мамо". Украинской, но щедро платила Россия.Опасность в том, братец Назар мог активировать всевозможных городских сумасшедших и "спящих" в России, которые действительно могут начать стрелять, закладывать взрывчатку, поджигать и травить ядами.И, наконец, в-третьих, Фарион явно искусственно и форсировано уже создают ореол мученицы, которую враги убили за веру и взгляды. Например, многие обратили внимание, сколько много людей-галичан пришло проститься с Фарион. А это все – последователи ее националистической идеологии. И теперь у них есть своя "мученица за идею". Да, корявая и похожая на городскую сумасшедшую, да нарванная, да, грубая и черноротая, но есть!Смерть, как известно, отшелушивает многое от образов умерших. А тут -- вообще убитая за мову и нэньку. Чем не новая укро-святая, флаг для мобилизации и знамя для объединения?!Плюс мостик из далекого прошлого в недавнее настоящее с воспитательным налетом жертвенности в борьбе за идею. В соцсетях уже появилась информация, что, кроме бандеровцев, из всей Украины во Львов потянулись колдуны, мольфары, мавки и прочая нечисть, чтобы вызвать дух убитой и превратить его "указания" в демоническую силу.А на месте убийства долго не смывали кровь и вокруг нее попытались создать рукотворный "алтарь", под который, помимо цветов и свечей, стали приносить странные вещи -- волосы, монеты и прочую демоническую атрибутику. Бесовщина поперла. Под стать погибшей.Кроме того, неподалеку от могилы Фарион находятся погребения и мемориал нацистским прихвостням из дивизии СС "Галичина". А по всей Украине развешены рекламные щиты с фотографиями рейхсфюрера Генриха Гиммлера перед нацистской дивизией СС "Галичина". Изображение соратника Гитлера закрыто эмблемой дивизии, и его не видно. Но сам баннер на щитах посвящен 80-летию битвы под Бродами, в время которой от дивизии после столкновения с Красной армией остались рожки да ножки: был убит каждый третий "дивизийнык" (из 14 000 солдат и офицеров дивизии погибли и пропали без вести 10 115 человек).Дальше эта дивизия существовала, как карательный отряд убийц. Но это же не важно: сегодня они – жертвы борьбы за независимость. Как, собственно, и Фарион.И лозунг на баннере – вы высшей степени по-бандеровски духоподъемный: "Вчера -- они, сегодня -- ты". Пугает параллелями, но вдохновляет жертвенностью одновременно. А что дуракам и фанатикам еще надо?* — организация признана террористической и запрещена в РоссииБольше о Фарион читайте в статье Владимира Скачко "В аду дождались. Во Львове застрелена прима-русофобка Ирина Фарион".

https://ukraina.ru/20190305/1022896521.html

https://ukraina.ru/20240721/1056380618.html

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