https://ukraina.ru/20240722/1056409609.html

Михаил Павлив: Зеленский надеется дожить до Трампа и готовит референдум, чтобы развязать себе руки

Михаил Павлив: Зеленский надеется дожить до Трампа и готовит референдум, чтобы развязать себе руки - 22.07.2024 Украина.ру

Михаил Павлив: Зеленский надеется дожить до Трампа и готовит референдум, чтобы развязать себе руки

Ключевая задача этого референдума развязать руки Зеленскому или его окружению в плане прямых переговоров с возможностью остановки боевых действий по линии столкновения без возврата территорий. Либо с отсроченным формальным требованием их вернуть, как в свое время Запад так никогда и не признал присоединение Прибалтики к СССР.

2024-07-22T19:30

2024-07-22T19:30

2024-07-22T20:03

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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал украинский политолог Михаил Павлив.Действующий президент США, кандидат от Демократической партии Джо Байден отказался баллотироваться на предстоящих в ноябре выборах главы государства.- Михаил, в украинском сегменте сосетей царили упаднические настроения после этой новости. Был ли Байден единственной опорой киевского режима за океаном?- За океаном нет как таковых опор киевского режима. Зеленский и Ермак (глава Офиса президента) ближе связаны с британцами. И у последнего визита в Лондон Зеленского во время встречи со спикером парламента Великобритании Киром Стармером была большая неформальная составляющая, где обсуждалось, как Зеленскому и его команде вести себя с Вашингтоном.Среди украинского политикума большой разброд и шатание. Большое искушение не только у тех, кто является легальной оппозицией Зеленскому, команды Порошенко, Кличко, но и сред тех, кто формально является его союзниками. Все списать на Зеленского и выйти на новый формат взаимоотношений с новой администрацией в Вашингтоне.Есть большие основания говорить, что даже сам Ермак, не первый, но и не второй в стране, может оказаться среди тех, кто захочет сделать из Зеленского козла отпущения. Именно Ермак был тем человеком, который давно находится в коммуникации с командой Трампа и с республиканцами.По инсайдерской информации, у Зеленского сейчас натянутые отношения с Ермаком. Большинство из его окружения полагает, что он не вполне адекватно себя ведет. Человек, скорее, в измененном состоянии сознания. Речь идет не о наркотиках, а о том, что Зеленский перегружен в эмоциональном и физическом смысле и не справляется с ситуацией.Уход Байдена был более чем ожидаем. Даже до покушения на Трампа, до крайне неудачных дебатов было понятно, что ситуация с выборами неоднозначная. Поэтому представители украинских элит, финансово-промышленных групп из окружения Зеленского пытаются выстраивать работу не только с демократами, но и с республиканцами.У них есть точное понимание, что до прихода в Белый дом новой администрации, с высочайшей вероятностью это будет команда Трампа, со стороны демократов будет минимальное внимание к украинским проблемам. Байден будет минимально задействован в избирательной кампании, еще непонятно, сохранит ли он свой пост, ведь технологически верно было бы, чтобы Камала Харрис избиралась как исполняющий обязанности президента. Но даже если нет, времени на Украину ни у кого не будет.По абсолютно точно подтвержденной информации на январь команда Зеленского готовит референдум по вопросам мирных переговоров. Это попытка синхронизации с командой Трампа. Урсула фон дер Ляйен с головой, незамутненной собственной избирательной кампанией, попытается к этому подключиться. При этом очевидно, что финансовые и оборонные возможности Европы по поставкам техники исчерпаны. Британцы, хотя они глубоко погружены в украинские хитросплетения и политические игры, помочь ничем особо не могут.Уныние в украинских политических кругах царит давно. Оно не связано с отходом Байдена от дел. Он и так был далеко не тем человеком, который держал руку на пульсе украинского вопроса. Команда Байдена остается, но она будет заниматься в первую очередь выборами. Украинский вопрос сейчас будет глубоко второстепенным. На Украине это понимают все и давно.- Согласны ли вы с тем, что выход Байдена из президентской гонки это слив всей кампании Трампу, потому что Харрис не может посоперничать с ним в рейтинге. А Зеленский по итогам разговора с Трампом назвал его "президентом". Возможно, это не случайная оговорка.- В США нет понятия экс-президент. Если ты был президентом, то президентом и остаешься. В этом смысле действуют в рамках традиционного политеса. Не надо делать далеко идущих выводов.Во-вторых, о том, что и Камала Харрис, и Байден, не конкуренты - было понятно и так. Номинирование Харрис в качестве кандидата на выборах очень вероятно, но сохраняется небольшая вероятность попытки навязать ей конкурентов в лице той же Мишель Обамы. Клинтоны, Гэвин Ньюсом уже поддержали кандидатуру Харрис, а чикагский клан, к которому относятся Обамы, еще не высказались.Сразу после того, как Харрис зарегистрировалась как кандидат, в ее фонд было перечислено 40 млн долларов. Так что поддержка у нее есть.- Что будет вынесено на референдум в январе на Украине?- Ключевая задача этого референдума развязать руки Зеленскому или его окружению в плане прямых переговоров с возможностью остановки боевых действий по линии столкновения без возврата территорий. Либо с отсроченным формальным требованием их вернуть, как в свое время Запад так никогда и не признал присоединение Прибалтики к СССР.Задача – зафиксировать статус-кво, чтобы на это был якобы согласен украинский народ. Есть нюансы, как будет сформулирован этот вопрос, потому что в лоб об этом спрашивать нельзя, это будет нарушением Конституции и уголовного кодекса для организаторов референдума.Но каким-то образом эти вопросы будут заданы, чтобы зафиксировать существующее положение без разговоров о границе 1991 года, о положении вещей на 24 февраля 2022 года.- А если фронт рухнет до января?- У них есть определенные основания рассчитывать, что фронт не рухнет, люди под ружьем у них еще есть. Любые провалы на фронте можно не то чтобы купировать человеческой массой, но сдерживать до определенной степени продвижение войск РФ, забрасывая трупами. Думаю, они вполне рассчитывают дожить до прихода новой администрации Трампа.- Озвученный экс-премьером Британии Борисом Джонсоном "мирный план", который предусматривает отход России на границы 2022 года в обмен на нормализацию отношений с США, согласован с Трампом?- Это хорошая мина при плохой игре. Никакого отношения к конкретным решениям, которые может принимать Трамп, это не имеет. Возможно, в озвученных идеях, это не пошаговый план, не дорожная карта, есть некие отголоски того, что он обсуждал с Трампом. Но это попытки Джонсона вернуться в большую политику. У него есть большое желание приложить все усилия, чтобы снова возглавить консерваторов, теперь уже в оппозиции.- Возможно, ли что недавнее убийство Ирины Фарион это зачистка из публичного поля людей, которые могли бы встать на пути подобных инициатив?- Это следствие ее постоянных перепалок в последние годы с представителями самых разных националистических и военных кругов. Она была человеком крайне конфликтным, никогда не лезла в карман за выражениями. Никакой серьезной политической силы собой она не представляла, лидером мнений не была. Никакого влияния ни в партийной системе, ни в электоральном смысле она не имела. Давно сбитый летчик. Звезда ее закатилась лет десять назад. Это все личные разборки, ее черный язык.О результатах деятельности националистки Ирины Фарион Гегемония лингвонационализма. Почему Фарион победила

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