Покушавшийся на жизнь Трампа неоднократно исследовал местность с помощью дрона - WSJ
11:24 20.07.2024 (обновлено: 11:29 20.07.2024)
© AP / Gene J. Puskar
© AP / Gene J. Puskar
Мэтью Крукс, совершивший покушение на кандидата в президенты США Дональда Трампа на предвыборном митинге, перед мероприятием более одного раза проводил разведку местности с помощью беспилотника. Об этом сообщает газета Wall Street Journal, ссылаясь на данные представителей правоохранительных органов
"Боевик, пытавшийся убить Дональда Трампа, смог управлять дроном и снять с воздуха ярмарочные площади западной Пенсильвании незадолго до того, как бывший президент должен был там выступить, (...) что еще раз подчеркивает ошеломляющие нарушения безопасности в преддверии близкого убийства Трампа", – говорится в публикации.
Уточняется, что Крукс ранее в тот же день, 13 июля, направил беспилотник по запрограммированной траектории полета, чтобы прочесать территорию выставки Батлер Фарм перед митингом.
При этом, предопределенная траектория, предполагает, что злоумышленники использовали дрон неоднократно. Помимо беспилотника, в его машине обнаружили взрывчатку, бронежилет и около ста патронов. Возможно, Крукс собирался устроить резню, полагают журналисты.
Ранее стало известно об украинском следе в деле о покушении на Трампа.
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