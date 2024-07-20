Покушавшийся на жизнь Трампа неоднократно исследовал местность с помощью дрона - WSJ - 20.07.2024 Украина.ру
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Покушавшийся на жизнь Трампа неоднократно исследовал местность с помощью дрона - WSJ
Покушавшийся на жизнь Трампа неоднократно исследовал местность с помощью дрона - WSJ - 20.07.2024 Украина.ру
Покушавшийся на жизнь Трампа неоднократно исследовал местность с помощью дрона - WSJ
Мэтью Крукс, совершивший покушение на кандидата в президенты США Дональда Трампа на предвыборном митинге, перед мероприятием более одного раза проводил разведку местности с помощью беспилотника. Об этом сообщает газета Wall Street Journal, ссылаясь на данные представителей правоохранительных органов
2024-07-20T11:24
2024-07-20T11:29
новости
сша
дональд трамп
покушение
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"Боевик, пытавшийся убить Дональда Трампа, смог управлять дроном и снять с воздуха ярмарочные площади западной Пенсильвании незадолго до того, как бывший президент должен был там выступить, (...) что еще раз подчеркивает ошеломляющие нарушения безопасности в преддверии близкого убийства Трампа", – говорится в публикации.Уточняется, что Крукс ранее в тот же день, 13 июля, направил беспилотник по запрограммированной траектории полета, чтобы прочесать территорию выставки Батлер Фарм перед митингом. При этом, предопределенная траектория, предполагает, что злоумышленники использовали дрон неоднократно. Помимо беспилотника, в его машине обнаружили взрывчатку, бронежилет и около ста патронов. Возможно, Крукс собирался устроить резню, полагают журналисты. Ранее стало известно об украинском следе в деле о покушении на Трампа. Подробнее о дичайшем непрофессионализме спецслужб США читайте в материале автора издания Украина.ру Елены Мурзиной.
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новости, сша, дональд трамп, покушение
Новости, США, Дональд Трамп, покушение

Покушавшийся на жизнь Трампа неоднократно исследовал местность с помощью дрона - WSJ

11:24 20.07.2024 (обновлено: 11:29 20.07.2024)
 
© AP / Gene J. Puskar
- РИА Новости, 1920, 20.07.2024
© AP / Gene J. Puskar
Читать в
Мэтью Крукс, совершивший покушение на кандидата в президенты США Дональда Трампа на предвыборном митинге, перед мероприятием более одного раза проводил разведку местности с помощью беспилотника. Об этом сообщает газета Wall Street Journal, ссылаясь на данные представителей правоохранительных органов
"Боевик, пытавшийся убить Дональда Трампа, смог управлять дроном и снять с воздуха ярмарочные площади западной Пенсильвании незадолго до того, как бывший президент должен был там выступить, (...) что еще раз подчеркивает ошеломляющие нарушения безопасности в преддверии близкого убийства Трампа", говорится в публикации.
Уточняется, что Крукс ранее в тот же день, 13 июля, направил беспилотник по запрограммированной траектории полета, чтобы прочесать территорию выставки Батлер Фарм перед митингом.
При этом, предопределенная траектория, предполагает, что злоумышленники использовали дрон неоднократно. Помимо беспилотника, в его машине обнаружили взрывчатку, бронежилет и около ста патронов. Возможно, Крукс собирался устроить резню, полагают журналисты.
Ранее стало известно об украинском следе в деле о покушении на Трампа.
Подробнее о дичайшем непрофессионализме спецслужб США читайте в материале автора издания Украина.ру Елены Мурзиной.
Акция сторонников кандидата в президенты США Дональда Трампа - РИА Новости, 1920, 17.07.2024
17 июля, 04:30
Покушение на Трампа: Насонов объяснил, почему спецслужбы США не могут решать элементарные задачи США – это уже не та страна, которая является образцом в вопросе безопасности. Американская школа подготовки таких сотрудников, которая когда-то была самой профессиональной и технически подготовленной, сейчас уже ушла. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, полковник запаса, ветеран боевых действий Роман Насонов
 
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