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Ветеран разведки США констатировал крупный проигрыш Пентагона

Ветеран разведки США констатировал крупный проигрыш Пентагона - 19.01.2025 Украина.ру

Ветеран разведки США констатировал крупный проигрыш Пентагона

Министр обороны США Ллойд Остин проиграл России в конфликте на Украине. Об этом заявил Отставной американский разведчик Скотт Риттер

2025-01-19T13:46

2025-01-19T13:46

2025-01-19T13:46

сша

украина

россия

ллойд остин

скотт риттер

джо байден

пентагон

рамштайн

новости

сво

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Поводом для реакции Риттера стала публикация Остина в соцсети. Глава Пентагона в очередной раз похвастался собранной коалицией из почти полусотни участников для военной помощи Украине.Контактная группа по милитаризации Украины из почти полусотни участников была создана под эгидой Пентагона в начале СВО. Группа собирается на авиабазе ВВС США "Рамштайн" в Западной Германии для обсуждения очередных порций военной помощи защитникам киевского режима.Риттер с опытом службы в морской пехоте США и военных инспекциях, сбором и анализом военной информации о России. В последние годы он известен как непримиримый критик Пентагона и администрации Байдена. Он часто выступает с критикой Остина и других представителей официального Вашингтона, за что на родине подвергается ложным обвинениям, обыскам и другим мерам давления.Также на эту тему: Медведев рассказал, чем поучителен пример "ходячего мертвеца Байдена"

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сша, украина, россия, ллойд остин, скотт риттер, джо байден, пентагон, рамштайн, новости, сво, военная помощь