https://ukraina.ru/20250119/1060379394.html
Ветеран разведки США констатировал крупный проигрыш Пентагона
Ветеран разведки США констатировал крупный проигрыш Пентагона - 19.01.2025 Украина.ру
Ветеран разведки США констатировал крупный проигрыш Пентагона
Министр обороны США Ллойд Остин проиграл России в конфликте на Украине. Об этом заявил Отставной американский разведчик Скотт Риттер
2025-01-19T13:46
2025-01-19T13:46
2025-01-19T13:46
сша
украина
россия
ллойд остин
скотт риттер
джо байден
пентагон
рамштайн
новости
сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/01/09/1060169288_0:55:1042:641_1920x0_80_0_0_798c95f748bf6c304e37e006ab8e61b3.jpg.webp
Поводом для реакции Риттера стала публикация Остина в соцсети. Глава Пентагона в очередной раз похвастался собранной коалицией из почти полусотни участников для военной помощи Украине.Контактная группа по милитаризации Украины из почти полусотни участников была создана под эгидой Пентагона в начале СВО. Группа собирается на авиабазе ВВС США "Рамштайн" в Западной Германии для обсуждения очередных порций военной помощи защитникам киевского режима.Риттер с опытом службы в морской пехоте США и военных инспекциях, сбором и анализом военной информации о России. В последние годы он известен как непримиримый критик Пентагона и администрации Байдена. Он часто выступает с критикой Остина и других представителей официального Вашингтона, за что на родине подвергается ложным обвинениям, обыскам и другим мерам давления.Также на эту тему: Медведев рассказал, чем поучителен пример "ходячего мертвеца Байдена"
сша
украина
россия
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2025
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/01/09/1060169288_58:0:985:695_1920x0_80_0_0_5c4c081823fb39e022f0680135bedaae.jpg.webp
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
сша, украина, россия, ллойд остин, скотт риттер, джо байден, пентагон, рамштайн, новости, сво, военная помощь
США, Украина, Россия, Ллойд Остин, Скотт Риттер, Джо Байден, Пентагон, Рамштайн, Новости, СВО, военная помощь
Ветеран разведки США констатировал крупный проигрыш Пентагона
Министр обороны США Ллойд Остин проиграл России в конфликте на Украине. Об этом заявил Отставной американский разведчик Скотт Риттер
Поводом для реакции Риттера стала публикация Остина в соцсети. Глава Пентагона в очередной раз похвастался собранной коалицией из почти полусотни участников для военной помощи Украине.
"И вы проиграли. По-крупному", — ответил на это Риттер.
Контактная группа по милитаризации Украины из почти полусотни участников была создана под эгидой Пентагона в начале СВО. Группа собирается на авиабазе ВВС США "Рамштайн
" в Западной Германии для обсуждения очередных порций военной помощи защитникам киевского режима.
Риттер с опытом службы в морской пехоте США и военных инспекциях, сбором и анализом военной информации о России. В последние годы он известен как непримиримый критик Пентагона и администрации Байдена
. Он часто выступает с критикой Остина и других представителей официального Вашингтона
, за что на родине подвергается ложным обвинениям, обыскам и другим мерам давления.