Войне между Россией и Европой быть, но не в его смену: Панина рассказала, чего ждать от Трампа - 19.01.2025 Украина.ру
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Войне между Россией и Европой быть, но не в его смену: Панина рассказала, чего ждать от Трампа
Войне между Россией и Европой быть, но не в его смену: Панина рассказала, чего ждать от Трампа - 19.01.2025 Украина.ру
Войне между Россией и Европой быть, но не в его смену: Панина рассказала, чего ждать от Трампа
Россия может быть вовлечена в вооруженный конфликт с европейскими странами к 2028-29 годам, но при администрации избранного президента США Дональда Трампа это произойдет с меньшей вероятностью. Так как команда нового лидера Америки не заинтересована в глобальном ядерном конфликте
2025-01-19T11:30
2025-01-19T11:30
новости
россия
европа
сша
дональд трамп
ростислав ищенко
детали
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Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделилась российский политический деятель, директор Института международных политических и экономических стратегий - РУССТРАТ Елена Панина.Она считает, что сценарий вооруженного столкновения с европейскими странами к 2028-29 годам весьма вероятен.По ее словам, именно это может выступить как фактор сдерживания глобального конфликта между Россией и Европой."Так что такой конфликт возможен, но не при нынешней администрации США", — заключила эксперт.Ранее автор издания Украина.ру Ростислав Ищенко в своем материале упомянул, что в течении текущего года России необходимо решить две проблемы:"Первая: закрепить результаты одержанной на Украине военной победы, надёжно обеспечив безопасность своих западных границ. И вторая: попытаться избежать втягивания в новую конфронтацию, которую агрессивные, русофобски настроенные круги Запада усиленно готовят".По мнению Ищенко, если эти проблемы будут успешно решены, то, будет обеспечен отличный задел на 2026-2027 годы. Автор издания отметил, что если не в 2026 году, то ближе к 2028 году Запад согласиться-таки на конструктивные переговоры по глобальному урегулированию с участием всех заинтересованных сторон.Подробнее об этом в материале Часы двенадцать бьют. Основные политические итоги года для РоссииПолный текст интервью Елены Паниной: У Трампа есть два способа завершить войну на Украине, но России не подходит ни один
https://ukraina.ru/20250117/1060332152.html
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новости, россия, европа, сша, дональд трамп, ростислав ищенко, детали
Новости, Россия, Европа, США, Дональд Трамп, Ростислав Ищенко, детали

Войне между Россией и Европой быть, но не в его смену: Панина рассказала, чего ждать от Трампа

11:30 19.01.2025
 
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников
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Россия может быть вовлечена в вооруженный конфликт с европейскими странами к 2028-29 годам, но при администрации избранного президента США Дональда Трампа это произойдет с меньшей вероятностью. Так как команда нового лидера Америки не заинтересована в глобальном ядерном конфликте
Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделилась российский политический деятель, директор Института международных политических и экономических стратегий - РУССТРАТ Елена Панина.
Она считает, что сценарий вооруженного столкновения с европейскими странами к 2028-29 годам весьма вероятен.
"Но новая команда Трампа не заинтересована в глобальном ядерном конфликте. Их задача сделать Америку снова великой, но делать это в мире, который разрушен ядерной войной, нецелесообразно. Поэтому мир, в том числе Европу, ослабленную вассальной зависимостью от США, надо сохранять", — заявила Панина.
По ее словам, именно это может выступить как фактор сдерживания глобального конфликта между Россией и Европой.
"Так что такой конфликт возможен, но не при нынешней администрации США", — заключила эксперт.
Ранее автор издания Украина.ру Ростислав Ищенко в своем материале упомянул, что в течении текущего года России необходимо решить две проблемы:
"Первая: закрепить результаты одержанной на Украине военной победы, надёжно обеспечив безопасность своих западных границ. И вторая: попытаться избежать втягивания в новую конфронтацию, которую агрессивные, русофобски настроенные круги Запада усиленно готовят".
По мнению Ищенко, если эти проблемы будут успешно решены, то, будет обеспечен отличный задел на 2026-2027 годы. Автор издания отметил, что если не в 2026 году, то ближе к 2028 году Запад согласиться-таки на конструктивные переговоры по глобальному урегулированию с участием всех заинтересованных сторон.
Подробнее об этом в материале Часы двенадцать бьют. Основные политические итоги года для России
Коллаж: Трамп и Байден - РИА Новости, 1920, 17.01.2025
17 января, 07:20
От Байдена к Трампу: что унаследовал старый новый президент США20 января в Белый дом вернётся его прежний обитатель — Дональд Трамп, которому вместе с президентским постом достанется целый букет проблем. Каждая из этих проблем не является смертельной для США — с ними вполне можно жить и сейчас, но их не получится игнорировать в даже в среднесрочной перспективе.
Полный текст интервью Елены Паниной: У Трампа есть два способа завершить войну на Украине, но России не подходит ни один
 
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