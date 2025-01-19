https://ukraina.ru/20250119/1060351680.html
Войне между Россией и Европой быть, но не в его смену: Панина рассказала, чего ждать от Трампа
Войне между Россией и Европой быть, но не в его смену: Панина рассказала, чего ждать от Трампа - 19.01.2025 Украина.ру
Войне между Россией и Европой быть, но не в его смену: Панина рассказала, чего ждать от Трампа
Россия может быть вовлечена в вооруженный конфликт с европейскими странами к 2028-29 годам, но при администрации избранного президента США Дональда Трампа это произойдет с меньшей вероятностью. Так как команда нового лидера Америки не заинтересована в глобальном ядерном конфликте
2025-01-19T11:30
2025-01-19T11:30
2025-01-19T11:30
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россия
европа
сша
дональд трамп
ростислав ищенко
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Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделилась российский политический деятель, директор Института международных политических и экономических стратегий - РУССТРАТ Елена Панина.Она считает, что сценарий вооруженного столкновения с европейскими странами к 2028-29 годам весьма вероятен.По ее словам, именно это может выступить как фактор сдерживания глобального конфликта между Россией и Европой."Так что такой конфликт возможен, но не при нынешней администрации США", — заключила эксперт.Ранее автор издания Украина.ру Ростислав Ищенко в своем материале упомянул, что в течении текущего года России необходимо решить две проблемы:"Первая: закрепить результаты одержанной на Украине военной победы, надёжно обеспечив безопасность своих западных границ. И вторая: попытаться избежать втягивания в новую конфронтацию, которую агрессивные, русофобски настроенные круги Запада усиленно готовят".По мнению Ищенко, если эти проблемы будут успешно решены, то, будет обеспечен отличный задел на 2026-2027 годы. Автор издания отметил, что если не в 2026 году, то ближе к 2028 году Запад согласиться-таки на конструктивные переговоры по глобальному урегулированию с участием всех заинтересованных сторон.Подробнее об этом в материале Часы двенадцать бьют. Основные политические итоги года для РоссииПолный текст интервью Елены Паниной: У Трампа есть два способа завершить войну на Украине, но России не подходит ни один
https://ukraina.ru/20250117/1060332152.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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новости, россия, европа, сша, дональд трамп, ростислав ищенко, детали
Войне между Россией и Европой быть, но не в его смену: Панина рассказала, чего ждать от Трампа
Россия может быть вовлечена в вооруженный конфликт с европейскими странами к 2028-29 годам, но при администрации избранного президента США Дональда Трампа это произойдет с меньшей вероятностью. Так как команда нового лидера Америки не заинтересована в глобальном ядерном конфликте
Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделилась российский политический деятель, директор Института международных политических и экономических стратегий - РУССТРАТ Елена Панина.
Она считает, что сценарий вооруженного столкновения с европейскими странами к 2028-29 годам весьма вероятен.
"Но новая команда Трампа не заинтересована в глобальном ядерном конфликте. Их задача сделать Америку снова великой, но делать это в мире, который разрушен ядерной войной, нецелесообразно. Поэтому мир, в том числе Европу, ослабленную вассальной зависимостью от США, надо сохранять", — заявила Панина.
По ее словам, именно это может выступить как фактор сдерживания глобального конфликта между Россией и Европой.
"Так что такой конфликт возможен, но не при нынешней администрации США", — заключила эксперт.
Ранее автор издания Украина.ру Ростислав Ищенко в своем материале упомянул, что в течении текущего года России необходимо решить две проблемы:
"Первая: закрепить результаты одержанной на Украине военной победы, надёжно обеспечив безопасность своих западных границ. И вторая: попытаться избежать втягивания в новую конфронтацию, которую агрессивные, русофобски настроенные круги Запада усиленно готовят".
По мнению Ищенко, если эти проблемы будут успешно решены, то, будет обеспечен отличный задел на 2026-2027 годы. Автор издания отметил, что если не в 2026 году, то ближе к 2028 году Запад согласиться-таки на конструктивные переговоры по глобальному урегулированию с участием всех заинтересованных сторон.