СБУ: днепропетровское предприятие помогало России разрабатывать ядерное оружие - 19.01.2025 Украина.ру
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СБУ: днепропетровское предприятие помогало России разрабатывать ядерное оружие
СБУ: днепропетровское предприятие помогало России разрабатывать ядерное оружие - 19.01.2025 Украина.ру
СБУ: днепропетровское предприятие помогало России разрабатывать ядерное оружие
России помогала строить "ядерные лаборатории" компания из Днепропетровской области. Об этом сообщила СБУ.
2025-01-19T11:04
2025-01-19T11:04
новости
днепропетровская область
ближний восток
дмитрий ковалевич
алексей гончаренко
россия
сбу
украина
ядерное оружие
ядерная безопасность
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"Служба безопасности разоблачила на Днепропетровщине предприятие, которое помогает РФ строить лаборатории, в которых враг разрабатывает ядерное оружие", - сказано в публикации украинской спецслужбы.Там также отмечено, что следователи установили причастность к организации этой деятельности некоего владельцы украинской компании-производителя стройматериалов. Выразилось это в том, что после начала СВО "представители завода переправили в РФ масштабную партию готового профиля из нержавеющей стали".Этим металлопрофилем, утверждают в СБУ, были отделаны служебные помещения российского института ядерных исследований. В неназванном институте, уверены представители украинской спецслужбы, в профиле из нержвеющей стали неназванной марки разрабатываются проекты новых образцов некоего ракетного вооружения с ядерным зарядом."Чтобы прикрыть международные поставки, дельцы сначала отправляли товар подконтрольной компании на Ближнем Востоке, а оттуда осуществляли ее реэкспорт российским заказчикам. По данным следствия, финансовую отчетность обеих компаний вела главная бухгалтер украинского предприятия", - заявили в СБУ.На предприятии были произведены обыски с изъятиями телефонов, оргтехники и документации. Следователи спецслужбы сообщили работникам предприятия о своих подозрениях, назвали их "злоумышленниками" и пригрозили им до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.Автор издания Украина.ру Дмитрий Ковалевич присмотрелся к ситуации в публикации Требует ядерную бомбу и позорит Украину перед иностранцами. Чем занят скандальный нардеп Гончаренко* *Физическое лицо, внесенное в перечень террористов и экстремистов на территории РФ
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новости, днепропетровская область, ближний восток, дмитрий ковалевич, алексей гончаренко, россия, сбу, украина, ядерное оружие, ядерная безопасность, ядерная энергетика, спецслужба
Новости, Днепропетровская область, Ближний Восток, Дмитрий Ковалевич, Алексей Гончаренко, Россия, СБУ, Украина, Ядерное оружие, ядерная безопасность, Ядерная энергетика, спецслужба

СБУ: днепропетровское предприятие помогало России разрабатывать ядерное оружие

11:04 19.01.2025
 
СБУ обыскивает днепропетровское предприятие, якобы помогавшее России в разработке ядерного оружия
СБУ обыскивает днепропетровское предприятие, якобы помогавшее России в разработке ядерного оружия
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России помогала строить "ядерные лаборатории" компания из Днепропетровской области. Об этом сообщила СБУ.
"Служба безопасности разоблачила на Днепропетровщине предприятие, которое помогает РФ строить лаборатории, в которых враг разрабатывает ядерное оружие", - сказано в публикации украинской спецслужбы.
Там также отмечено, что следователи установили причастность к организации этой деятельности некоего владельцы украинской компании-производителя стройматериалов. Выразилось это в том, что после начала СВО "представители завода переправили в РФ масштабную партию готового профиля из нержавеющей стали".
Этим металлопрофилем, утверждают в СБУ, были отделаны служебные помещения российского института ядерных исследований. В неназванном институте, уверены представители украинской спецслужбы, в профиле из нержвеющей стали неназванной марки разрабатываются проекты новых образцов некоего ракетного вооружения с ядерным зарядом.
"Чтобы прикрыть международные поставки, дельцы сначала отправляли товар подконтрольной компании на Ближнем Востоке, а оттуда осуществляли ее реэкспорт российским заказчикам. По данным следствия, финансовую отчетность обеих компаний вела главная бухгалтер украинского предприятия", - заявили в СБУ.
На предприятии были произведены обыски с изъятиями телефонов, оргтехники и документации. Следователи спецслужбы сообщили работникам предприятия о своих подозрениях, назвали их "злоумышленниками" и пригрозили им до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Автор издания Украина.ру Дмитрий Ковалевич присмотрелся к ситуации в публикации Требует ядерную бомбу и позорит Украину перед иностранцами. Чем занят скандальный нардеп Гончаренко*
*Физическое лицо, внесенное в перечень террористов и экстремистов на территории РФ
 
НовостиДнепропетровская областьБлижний ВостокДмитрий КовалевичАлексей ГончаренкоРоссияСБУУкраинаЯдерное оружиеядерная безопасностьЯдерная энергетикаспецслужба
 
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