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СБУ: днепропетровское предприятие помогало России разрабатывать ядерное оружие

СБУ: днепропетровское предприятие помогало России разрабатывать ядерное оружие - 19.01.2025 Украина.ру

СБУ: днепропетровское предприятие помогало России разрабатывать ядерное оружие

России помогала строить "ядерные лаборатории" компания из Днепропетровской области. Об этом сообщила СБУ.

2025-01-19T11:04

2025-01-19T11:04

2025-01-19T11:04

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"Служба безопасности разоблачила на Днепропетровщине предприятие, которое помогает РФ строить лаборатории, в которых враг разрабатывает ядерное оружие", - сказано в публикации украинской спецслужбы.Там также отмечено, что следователи установили причастность к организации этой деятельности некоего владельцы украинской компании-производителя стройматериалов. Выразилось это в том, что после начала СВО "представители завода переправили в РФ масштабную партию готового профиля из нержавеющей стали".Этим металлопрофилем, утверждают в СБУ, были отделаны служебные помещения российского института ядерных исследований. В неназванном институте, уверены представители украинской спецслужбы, в профиле из нержвеющей стали неназванной марки разрабатываются проекты новых образцов некоего ракетного вооружения с ядерным зарядом."Чтобы прикрыть международные поставки, дельцы сначала отправляли товар подконтрольной компании на Ближнем Востоке, а оттуда осуществляли ее реэкспорт российским заказчикам. По данным следствия, финансовую отчетность обеих компаний вела главная бухгалтер украинского предприятия", - заявили в СБУ.На предприятии были произведены обыски с изъятиями телефонов, оргтехники и документации. Следователи спецслужбы сообщили работникам предприятия о своих подозрениях, назвали их "злоумышленниками" и пригрозили им до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.Автор издания Украина.ру Дмитрий Ковалевич присмотрелся к ситуации в публикации Требует ядерную бомбу и позорит Украину перед иностранцами. Чем занят скандальный нардеп Гончаренко* *Физическое лицо, внесенное в перечень террористов и экстремистов на территории РФ

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новости, днепропетровская область, ближний восток, дмитрий ковалевич, алексей гончаренко, россия, сбу, украина, ядерное оружие, ядерная безопасность, ядерная энергетика, спецслужба