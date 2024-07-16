"Украинский след в покушении": Медведчук написал письмо Трампу - 16.07.2024 Украина.ру
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"Украинский след в покушении": Медведчук написал письмо Трампу
"Украинский след в покушении": Медведчук написал письмо Трампу - 16.07.2024 Украина.ру
"Украинский след в покушении": Медведчук написал письмо Трампу
Официальные лица, выступающие за прекращение огня на Украине и переговоры с Россией, нередко стали подвергаться нападениям, что не исключает и украинский след в покушении на кандидата на пост президента США Дональда Трампа. Об этому ему в письме сообщил председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук
2024-07-16T17:50
2024-07-16T17:50
новости
дональд трамп
виктор медведчук
россия
украина
сша
роберт фицо
покушение
сво
переговоры
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"Решительно осуждая покушение на жизнь кандидата в президенты США, как и покушение на жизнь премьер-министра Словакии Роберта Фицо, совершенное ранее другим сторонником неонацистского украинского режима, вынужден констатировать, что борьба за мир на Украине все чаще и чаще вызывает открытую агрессию со стороны приверженцев войны и становится все более и более опасной", – указал он. Медведчук напомнил, что Трамп неоднократно заявлял о намерении завершить украинский конфликт, что сделало его врагом для киевского режима, потому как при наступлении мира Владимир Зеленский окончательно утратил бы власть. Политик пожелал Трампу победы на выборах и выразил уверенность в том, что тот готов на решительные действия в отношении наказания киевского режима, который представляет опасность для всего мира. Ранее председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов назвал покушения на Трампа и Фицо звеньями одной цепи. Подробнее об украинском следе в вооруженном нападении на кандидата на пост президента США читайте в интервью политтехнолога, политолога Дмитрия Выдрина на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, дональд трамп, виктор медведчук, россия, украина, сша, роберт фицо, покушение, сво, переговоры
Новости, Дональд Трамп, Виктор Медведчук, Россия, Украина, США, Роберт Фицо, покушение, СВО, переговоры

"Украинский след в покушении": Медведчук написал письмо Трампу

17:50 16.07.2024
 
© РИА Новости . Кристина Кормилицына / Перейти в фотобанкИнтервью В. Медведчука агентству РИА Новости
Интервью В. Медведчука агентству РИА Новости - РИА Новости, 1920, 16.07.2024
© РИА Новости . Кристина Кормилицына
Перейти в фотобанк
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Официальные лица, выступающие за прекращение огня на Украине и переговоры с Россией, нередко стали подвергаться нападениям, что не исключает и украинский след в покушении на кандидата на пост президента США Дональда Трампа. Об этому ему в письме сообщил председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук
"Решительно осуждая покушение на жизнь кандидата в президенты США, как и покушение на жизнь премьер-министра Словакии Роберта Фицо, совершенное ранее другим сторонником неонацистского украинского режима, вынужден констатировать, что борьба за мир на Украине все чаще и чаще вызывает открытую агрессию со стороны приверженцев войны и становится все более и более опасной", – указал он.
Медведчук напомнил, что Трамп неоднократно заявлял о намерении завершить украинский конфликт, что сделало его врагом для киевского режима, потому как при наступлении мира Владимир Зеленский окончательно утратил бы власть.
"Этот негодяй (Зеленский – Ред.) не остановится ни перед чем для того, чтобы помешать Вам выиграть президентские выборы. Думаю, что в деле о покушении на Вас появится украинский след. (...) Уверен, Вы готовы на решительные действия, которые подразумевают под собой осуждение и наказание преступного киевского режима", – сказано в письме Медведчука к Трампу.
Политик пожелал Трампу победы на выборах и выразил уверенность в том, что тот готов на решительные действия в отношении наказания киевского режима, который представляет опасность для всего мира.
Ранее председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов назвал покушения на Трампа и Фицо звеньями одной цепи.
Подробнее об украинском следе в вооруженном нападении на кандидата на пост президента США читайте в интервью политтехнолога, политолога Дмитрия Выдрина на сайте Украина.ру.
Дмитрий Дробницкий интервью
15:00
Дмитрий Дробницкий: Первый выстрел гражданской войны в США сделан, но Трамп уже дал жесткий ответСША как национальное государство выйдут из гражданской войны обновленными и окрепшими. Но Pax Americana как глобальной структуре приходит конец. Этому можно порадоваться, но на самом деле это огромный вызов для других государств, потому что мы все еще живем в этом американском мире.
 
НовостиДональд ТрампВиктор МедведчукРоссияУкраинаСШАРоберт ФицопокушениеСВОпереговоры
 
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