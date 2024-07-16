https://ukraina.ru/20240716/1056291706.html

"Украинский след в покушении": Медведчук написал письмо Трампу

"Украинский след в покушении": Медведчук написал письмо Трампу - 16.07.2024 Украина.ру

"Украинский след в покушении": Медведчук написал письмо Трампу

Официальные лица, выступающие за прекращение огня на Украине и переговоры с Россией, нередко стали подвергаться нападениям, что не исключает и украинский след в покушении на кандидата на пост президента США Дональда Трампа. Об этому ему в письме сообщил председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук

2024-07-16T17:50

2024-07-16T17:50

2024-07-16T17:50

новости

дональд трамп

виктор медведчук

россия

украина

сша

роберт фицо

покушение

сво

переговоры

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/02/15/1053436392_0:0:2773:1561_1920x0_80_0_0_1d332ee34566f2327baab27237ba39b3.jpg

"Решительно осуждая покушение на жизнь кандидата в президенты США, как и покушение на жизнь премьер-министра Словакии Роберта Фицо, совершенное ранее другим сторонником неонацистского украинского режима, вынужден констатировать, что борьба за мир на Украине все чаще и чаще вызывает открытую агрессию со стороны приверженцев войны и становится все более и более опасной", – указал он. Медведчук напомнил, что Трамп неоднократно заявлял о намерении завершить украинский конфликт, что сделало его врагом для киевского режима, потому как при наступлении мира Владимир Зеленский окончательно утратил бы власть. Политик пожелал Трампу победы на выборах и выразил уверенность в том, что тот готов на решительные действия в отношении наказания киевского режима, который представляет опасность для всего мира. Ранее председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов назвал покушения на Трампа и Фицо звеньями одной цепи. Подробнее об украинском следе в вооруженном нападении на кандидата на пост президента США читайте в интервью политтехнолога, политолога Дмитрия Выдрина на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20240716/1056287075.html

россия

украина

сша

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, дональд трамп, виктор медведчук, россия, украина, сша, роберт фицо, покушение, сво, переговоры