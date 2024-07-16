"Украинский след в покушении": Медведчук написал письмо Трампу
© РИА Новости . Кристина Кормилицына / Перейти в фотобанкИнтервью В. Медведчука агентству РИА Новости
Официальные лица, выступающие за прекращение огня на Украине и переговоры с Россией, нередко стали подвергаться нападениям, что не исключает и украинский след в покушении на кандидата на пост президента США Дональда Трампа. Об этому ему в письме сообщил председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук
"Решительно осуждая покушение на жизнь кандидата в президенты США, как и покушение на жизнь премьер-министра Словакии Роберта Фицо, совершенное ранее другим сторонником неонацистского украинского режима, вынужден констатировать, что борьба за мир на Украине все чаще и чаще вызывает открытую агрессию со стороны приверженцев войны и становится все более и более опасной", – указал он.
Медведчук напомнил, что Трамп неоднократно заявлял о намерении завершить украинский конфликт, что сделало его врагом для киевского режима, потому как при наступлении мира Владимир Зеленский окончательно утратил бы власть.
"Этот негодяй (Зеленский – Ред.) не остановится ни перед чем для того, чтобы помешать Вам выиграть президентские выборы. Думаю, что в деле о покушении на Вас появится украинский след. (...) Уверен, Вы готовы на решительные действия, которые подразумевают под собой осуждение и наказание преступного киевского режима", – сказано в письме Медведчука к Трампу.
Политик пожелал Трампу победы на выборах и выразил уверенность в том, что тот готов на решительные действия в отношении наказания киевского режима, который представляет опасность для всего мира.
Ранее председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов назвал покушения на Трампа и Фицо звеньями одной цепи.
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