Блюдо на Рождество, Щедрый вечер, Крещение и поминки - 19.01.2025 Украина.ру
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Блюдо на Рождество, Щедрый вечер, Крещение и поминки
Блюдо на Рождество, Щедрый вечер, Крещение и поминки - 19.01.2025 Украина.ру
Блюдо на Рождество, Щедрый вечер, Крещение и поминки
Накануне Старого Нового года, который в народе известен еще и под названием Щедрый вечер, люди, которые чтут традиции, будут готовить одно особенное блюдо. Его же готовят и в Крещенский сочельник, без него праздничный стол немыслим. Однако ели это блюдо не только в праздники, но и на похоронах
2025-01-19T04:53
2025-01-19T04:53
рождество
крещение
эксклюзив
украина
леся украинка
украинская кухня
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Согласно народным традициям, в эти дни и те, кто скорбит, и те, кто всё же будет праздновать, несмотря на тяжёлые времена, будут готовить одно и то же блюдо, которое дошло до нас со времен неолита. По крайней мере, так утверждал в своей работе член Русского географического общества, антрополог, археолог и один из отцов украинской этнографии Фёдор Волков. Правда, название этого блюда имеет греческие корни. Речь о кутье.Угол, бобы и четыре разновидностиСогласно одной из версий происхождения названия этого блюда, оно имеет византийские корни. На византийском греческом ϰουϰϰιά (читается как "кукья́") означает "бобы". В пользу этой версии говорит и то, что название одной из разновидностей кутьи — колива — явно имеет греческие корни. Древнегреческое слово κόλλυβος означало "зерно". Так же позже называли и маленькую монету. Позже слово превратилось в κόλλυβα и стало означать вареную пшеницу.Еще одна версия происхождения названия кутьи связана с кутом — углом. Именно в угол, на покутье, под иконами ставилась кутья перед тем, как ее ставили на стол. Покутье же было и остается самым почетным местом в хате, связанным с рядом обрядов.Такая роль этого блюда в православии не случайна. Архиепископ Нижегородский и Арзамасский Вениамин в своей книге "Новая Скрижаль, или Объяснение о Церкви, о литургии и о всех службах и утварях церковных", изданной в 1803 году, писал, что приготовление кутьи, среди прочего, означает, что умерший человек воскреснет."Ибо пшеница, посеваемая в земле, потом возрастает в земле и приносит плод; посему и Господь Иисус Христос — воскресение наше — сказал: "Аминь, аминь глаголю вам: аще зерно пшенично пад на земли не умрет, то едино пребывает: аще же умрет, мног плод сотворит", — цитировал Евангелие от Иоанна архиепископ Вениамин.Мед же, употребляемый при приготовлении кутьи, по словам архиепископа, означает, что "после воскресения ожидает православных и праведных не горька и прискорбная, но сладкая, благоприятная и блаженная жизнь в Небесном Царствии".В подтверждение своих слов русский архиепископ цитировал святителя Симеона Солунского, жившего в конце XIV — начале XV века. Тот тоже указывал на символизм пшеничных семян в третий день по смерти человека.Украинские этнографы в кутье усматривают символ из еще дохристианских времён. Такой точки зрения придерживается Олекса Воропай, который во введении к первому тому "Обычаев нашего народа", изданном в Мюнхене в 1958 году, писал: "Староукраинские традиции вошли в плоть и кровь наших обычаев и теперь мы себе не представляем Рождества без кутьи &lt;…&gt; Все это — наша дохристианская культура, наша самая старая традиция. Кутья — это символ урожая, писанка — это символ рождения весеннего солнца".Тем не менее, сегодня кутья связана именно с православными традициями и обрядами. Впрочем, некоторые обряды, связанные с этим блюдом, носят и неправославный характер.Поверья, гадания и стрельбаКутья, пожалуй, главное блюдо на Рождество. Ее подобием малороссы и галичане кормили даже зверей, чтобы и те отпраздновали рождение Христа и не жаловались на хозяина в единственную ночь, когда будут говорить с Богом на человеческом языке. После этого хозяин звал на ужин гостей, да непростых."Мороз, мороз, иди к нам на ужин!" — трижды звал хозяин. А после этого говорил: "А как не идешь, то не иди на жито-пшеницу, всякую пашницу".Потом на кутью приглашал хозяин волка.И, наконец, хозяин приглашал на Святой Вечер черные бури и злые ветры. Если уж те не приходили, то не должны были они прийти и летом. После этих приглашений двери в хате плотно закрывались, и до конца ужина никто не должен был выходить их открывать, что бы ни происходило на улице. Начинался один из самых важных ужинов."Святая Вечеря — это совместный ужин всего рода. Даже мёртвые родичи и без вести пропавшие — все должны в этот вечер собраться вместе, чтобы трапезничать целым родом. Живые, помня своих мёртвых родичей, ставили для них кутью и узвар на окнах, разбрасывали варёный боб по углам, оставляли немытыми ложки и миски после ужина, — "чтобы души могли их лизать для поживы". Садясь на стул или на лавку, продували место — "чтобы не привалить собой мёртвой души", ведь в этот вечер мёртвых душ объявляется число неимоверное! И везде они есть: на лавках, на окнах, на столе и под столом", — описывает этот ужин Воропай.Хозяин приглашает все мёртвые души на ужин. Он берёт миску с кутьёй, ставит ее на кусок полота и со всем этим и с зажженной свечой обходит стол "по солнцу" трижды, после чего ставит миску на стол, а сам встаёт на колени перед образами и молится за умершие души, за себя. После приглашения умерших на кутью с неё как с первого блюда и начинается сам ужин.Но одним лишь ужином на Рождество роль кутьи не исчерпывалась. Интересный обычай описал в XIX веке автор современного украинского гимна, фольклорист и этнолог Павел Чубинский. После ужина в кутье на целую ночь оставляли ложки. И тот, чья ложка оказалась утром повёрнутой кверху, в будущем году должен был по поверьям умереть.С щедрой кутьёй — кутьёй на Щедрый вечер — особые обряды не связаны. Называется она щедрой еще и потому, что в дни, когда ее ели, в отличие от рождественского и крещенского Сочельников, поста не было. Поэтому к обычной варёной пшенице, мёду, орехам и перетертому маку могли добавить сливочное масло и молоко.А вот следующая кутья — голодная — на Крещение. И ней связан интересный обычай: подуставшие от праздников малороссы прогоняли кутью."Тикай, кутья, из покутьяА узвар — иди на базар,Паляницы, оставайтесь на полке,А дидух — на тёплый дух,Чтобы бросить кожух", — кричали дети.В общем, кутью убирали из покутья, с узваром тоже покончили, дидух — сноп пшеницы — сжигали, оставляя лишь паляницы.А вот взрослые порой прибегали и к более радикальным методам."Было, как поужинают запорожцы на Голодную кутью и выйдут с ружьями прогонять кутью, то поднимут такую стрельбу, будто действительно война идет. На второй день на Водосвячение идут, было, к Днепру и пушки за собой везут, как только попы начинают крест опускать в воду, то они и палят из пушек. Еще я хорошо знаю, как двадцатых годах в Каменке из пушек кутью прогоняли, ведь тогда были и попы из запорозьцев", — передавал слова лоцмана Осипа Омельченко этнограф Яков Новицкий в своих записях, сделанных в 1876 году в селе Лоцманская Камянка.Впрочем, прогоняли кутью и без стрельбы. В ночь на Крещение и стар и млад все выходили на улицу с макогонами, ложками и ухватами и били в углы хаты, заборы и ворота, выкрикивая всю ту же детскую кричалку, призывавшую кутью "тикать".В общем, это блюдо готовят на Украине и в радости, и в печали. Остается лишь пожелать, чтобы кроме Рождества, Щедрого вечера, Крещения и Радоницы поводов для приготовления кутьи не было.
https://ukraina.ru/20240107/1052568256.html
https://ukraina.ru/20230101/1042315720.html
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Николай Подкопаев
Николай Подкопаев
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рождество, крещение, эксклюзив, украина, леся украинка, украинская кухня
Рождество, Крещение, Эксклюзив, Украина, Леся Украинка, украинская кухня

Блюдо на Рождество, Щедрый вечер, Крещение и поминки

04:53 19.01.2025
 
© РИА Новости . Виктор Толочко / Перейти в фотобанкПразднование Рождества в белорусских деревнях
Празднование Рождества в белорусских деревнях - РИА Новости, 1920, 19.01.2025
© РИА Новости . Виктор Толочко
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Николай Подкопаев
обозреватель Ukraina.ru
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Накануне Старого Нового года, который в народе известен еще и под названием Щедрый вечер, люди, которые чтут традиции, будут готовить одно особенное блюдо. Его же готовят и в Крещенский сочельник, без него праздничный стол немыслим. Однако ели это блюдо не только в праздники, но и на похоронах
Согласно народным традициям, в эти дни и те, кто скорбит, и те, кто всё же будет праздновать, несмотря на тяжёлые времена, будут готовить одно и то же блюдо, которое дошло до нас со времен неолита. По крайней мере, так утверждал в своей работе член Русского географического общества, антрополог, археолог и один из отцов украинской этнографии Фёдор Волков. Правда, название этого блюда имеет греческие корни. Речь о кутье.
Угол, бобы и четыре разновидности
Согласно одной из версий происхождения названия этого блюда, оно имеет византийские корни. На византийском греческом ϰουϰϰιά (читается как "кукья́") означает "бобы". В пользу этой версии говорит и то, что название одной из разновидностей кутьи — колива — явно имеет греческие корни. Древнегреческое слово κόλλυβος означало "зерно". Так же позже называли и маленькую монету. Позже слово превратилось в κόλλυβα и стало означать вареную пшеницу.
Еще одна версия происхождения названия кутьи связана с кутом — углом. Именно в угол, на покутье, под иконами ставилась кутья перед тем, как ее ставили на стол. Покутье же было и остается самым почетным местом в хате, связанным с рядом обрядов.
Всего существует четыре разновидности кутьи: богатая кутья, щедрая кутья, голодная кутья и черная кутья. Первая — богатая — готовится на Святой вечер — Рождество. Вторая — щедрая — на Щедрый вечер — Старый Новый год. Голодная кутья готовится на Крещение, ведь в крещенский сочельник православные соблюдают строгий пост. А черная кутья готовится на похоронах и поминках.
Такая роль этого блюда в православии не случайна. Архиепископ Нижегородский и Арзамасский Вениамин в своей книге "Новая Скрижаль, или Объяснение о Церкви, о литургии и о всех службах и утварях церковных", изданной в 1803 году, писал, что приготовление кутьи, среди прочего, означает, что умерший человек воскреснет.
"Ибо пшеница, посеваемая в земле, потом возрастает в земле и приносит плод; посему и Господь Иисус Христос — воскресение наше — сказал: "Аминь, аминь глаголю вам: аще зерно пшенично пад на земли не умрет, то едино пребывает: аще же умрет, мног плод сотворит", — цитировал Евангелие от Иоанна архиепископ Вениамин.
Мед же, употребляемый при приготовлении кутьи, по словам архиепископа, означает, что "после воскресения ожидает православных и праведных не горька и прискорбная, но сладкая, благоприятная и блаженная жизнь в Небесном Царствии".
В подтверждение своих слов русский архиепископ цитировал святителя Симеона Солунского, жившего в конце XIV — начале XV века. Тот тоже указывал на символизм пшеничных семян в третий день по смерти человека.
Празднование Рождества на Украине - РИА Новости, 1920, 07.01.2024
7 января 2024, 10:24
Google не обманешь. Украинцы празднуют православное Рождество, вопреки запретам и раскольникамПо данным системы вводы Google Trends, 6 января, в Сочельник православного Рождества по григорианскому календарю запрос поздравительных открыток и пожеланий "С Рождеством" на Украине занял первое место
Украинские этнографы в кутье усматривают символ из еще дохристианских времён. Такой точки зрения придерживается Олекса Воропай, который во введении к первому тому "Обычаев нашего народа", изданном в Мюнхене в 1958 году, писал: "Староукраинские традиции вошли в плоть и кровь наших обычаев и теперь мы себе не представляем Рождества без кутьи <…> Все это — наша дохристианская культура, наша самая старая традиция. Кутья — это символ урожая, писанка — это символ рождения весеннего солнца".
Тем не менее, сегодня кутья связана именно с православными традициями и обрядами. Впрочем, некоторые обряды, связанные с этим блюдом, носят и неправославный характер.
Поверья, гадания и стрельба
Кутья, пожалуй, главное блюдо на Рождество. Ее подобием малороссы и галичане кормили даже зверей, чтобы и те отпраздновали рождение Христа и не жаловались на хозяина в единственную ночь, когда будут говорить с Богом на человеческом языке. После этого хозяин звал на ужин гостей, да непростых.
"Мороз, мороз, иди к нам на ужин!" — трижды звал хозяин. А после этого говорил: "А как не идешь, то не иди на жито-пшеницу, всякую пашницу".
Потом на кутью приглашал хозяин волка.
"Иди и ты на кутью, серый волк, а как не идешь, то не бери у нас ни телят, ни ягнят, ни малых поросят!" — передает слова хозяина этнограф Воропай.
И, наконец, хозяин приглашал на Святой Вечер черные бури и злые ветры. Если уж те не приходили, то не должны были они прийти и летом. После этих приглашений двери в хате плотно закрывались, и до конца ужина никто не должен был выходить их открывать, что бы ни происходило на улице. Начинался один из самых важных ужинов.
"Святая Вечеря — это совместный ужин всего рода. Даже мёртвые родичи и без вести пропавшие — все должны в этот вечер собраться вместе, чтобы трапезничать целым родом. Живые, помня своих мёртвых родичей, ставили для них кутью и узвар на окнах, разбрасывали варёный боб по углам, оставляли немытыми ложки и миски после ужина, — "чтобы души могли их лизать для поживы". Садясь на стул или на лавку, продували место — "чтобы не привалить собой мёртвой души", ведь в этот вечер мёртвых душ объявляется число неимоверное! И везде они есть: на лавках, на окнах, на столе и под столом", — описывает этот ужин Воропай.
Хозяин приглашает все мёртвые души на ужин. Он берёт миску с кутьёй, ставит ее на кусок полота и со всем этим и с зажженной свечой обходит стол "по солнцу" трижды, после чего ставит миску на стол, а сам встаёт на колени перед образами и молится за умершие души, за себя. После приглашения умерших на кутью с неё как с первого блюда и начинается сам ужин.
"Семья сидит за столом, ужинает, — уже и кутья, и узвар на столе. В доме так ясно, свет горит то очень весело и вместе торжественно. Вся семья шумит, каждому хочется сказать что-то радостное, каждый чувствует себя счастливым и полным надежд, хотя никто не знает, чего, собственно, надеется он и оправдаются его надежды", — писала Леся Украинка в своем рассказе "Святой вечер!".
1 января 2023, 16:47Культура
"Тому не надо далеко ходить, у кого черт за плечами!" - Гоголь и украинские святки в московском театреВ декабре, накануне праздников Московский государственный академический театр "Русская песня" под руководством народной артистки России Надежды Бабкиной несколько раз играл "Ночь перед Рождеством" по мотивам легендарной повести Николая Гоголя. В зале – всегда аншлаг.
Но одним лишь ужином на Рождество роль кутьи не исчерпывалась. Интересный обычай описал в XIX веке автор современного украинского гимна, фольклорист и этнолог Павел Чубинский. После ужина в кутье на целую ночь оставляли ложки. И тот, чья ложка оказалась утром повёрнутой кверху, в будущем году должен был по поверьям умереть.
С щедрой кутьёй — кутьёй на Щедрый вечер — особые обряды не связаны. Называется она щедрой еще и потому, что в дни, когда ее ели, в отличие от рождественского и крещенского Сочельников, поста не было. Поэтому к обычной варёной пшенице, мёду, орехам и перетертому маку могли добавить сливочное масло и молоко.
А вот следующая кутья — голодная — на Крещение. И ней связан интересный обычай: подуставшие от праздников малороссы прогоняли кутью.
"Тикай, кутья, из покутья
А узвар — иди на базар,
Паляницы, оставайтесь на полке,
А дидух — на тёплый дух,
Чтобы бросить кожух", — кричали дети.
В общем, кутью убирали из покутья, с узваром тоже покончили, дидух — сноп пшеницы — сжигали, оставляя лишь паляницы.
А вот взрослые порой прибегали и к более радикальным методам.
"Было, как поужинают запорожцы на Голодную кутью и выйдут с ружьями прогонять кутью, то поднимут такую стрельбу, будто действительно война идет. На второй день на Водосвячение идут, было, к Днепру и пушки за собой везут, как только попы начинают крест опускать в воду, то они и палят из пушек. Еще я хорошо знаю, как двадцатых годах в Каменке из пушек кутью прогоняли, ведь тогда были и попы из запорозьцев", — передавал слова лоцмана Осипа Омельченко этнограф Яков Новицкий в своих записях, сделанных в 1876 году в селе Лоцманская Камянка.
Впрочем, прогоняли кутью и без стрельбы. В ночь на Крещение и стар и млад все выходили на улицу с макогонами, ложками и ухватами и били в углы хаты, заборы и ворота, выкрикивая всю ту же детскую кричалку, призывавшую кутью "тикать".
А вот чёрная кутья, или коливо, готовилась на похороны и поминки. И подавалась она первой на поминальном обеде. Чем-то по рецептуре от кутьи голодной она не отличалась. Ели коливо и на Радоницу. При этом есть нужно было эту кутью натощак.
В общем, это блюдо готовят на Украине и в радости, и в печали. Остается лишь пожелать, чтобы кроме Рождества, Щедрого вечера, Крещения и Радоницы поводов для приготовления кутьи не было.
 
РождествоКрещениеЭксклюзивУкраинаЛеся Украинкаукраинская кухня
 
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Заголовок открываемого материала
07:00Геннадий Алехин: ВСУ все еще могут ударить на Обоянь, а России нужно послать "Орешник" на заводы Харькова
04:53Блюдо на Рождество, Щедрый вечер, Крещение и поминки
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