России не стоит переживать за ее часть Арктики: Ераносян объяснил, чем будет занят Трамп - 19.01.2025 Украина.ру
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России не стоит переживать за ее часть Арктики: Ераносян объяснил, чем будет занят Трамп
России не стоит переживать за ее часть Арктики: Ераносян объяснил, чем будет занят Трамп - 19.01.2025 Украина.ру
России не стоит переживать за ее часть Арктики: Ераносян объяснил, чем будет занят Трамп
Российская часть Арктики в безопасности, Арктический регион по всей прибрежной полосе защищен. А у новоизбранного лидера США и так хватит забот на посту президента. Трамп еще во время дебатов с Камалой Харрис обозначил самую большую проблему Америки
2025-01-19T11:15
2025-01-19T11:15
новости
россия
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арктика
дональд трамп
нато
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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал эксперт Бюро военно-политического анализа, доцент Финансового университета при правительстве РФ, кандидат политических наук, капитан 1 ранга запаса Владимир Ераносян.Также в интервью изданию Украина.ру политолог, политтехнолог Дмитрий Выдрин, опираясь на высказывание "согласного судьба ведет, сопротивляющегося — тащит", заявил, что сейчас очевидно, куда судьба "тащит" Гренландию.Подробнее об этом в интервью Дмитрия Выдрина: Украинская карикатура Трампа вряд ли появится на инаугурации президента СШАПолный текст интервью "Балтийский часовой" в Финском заливе. Владимир Ераносян о том, как Россия ответит НАТО возле Клайпеды
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, россия, сша, арктика, дональд трамп, нато, дмитрий выдрин, детали
Новости, Россия, США, Арктика, Дональд Трамп, НАТО, Дмитрий Выдрин, детали

России не стоит переживать за ее часть Арктики: Ераносян объяснил, чем будет занят Трамп

11:15 19.01.2025
 
Ледокол "Арктика" © Rosatom
Ледокол Арктика © Rosatom
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Российская часть Арктики в безопасности, Арктический регион по всей прибрежной полосе защищен. А у новоизбранного лидера США и так хватит забот на посту президента. Трамп еще во время дебатов с Камалой Харрис обозначил самую большую проблему Америки
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал эксперт Бюро военно-политического анализа, доцент Финансового университета при правительстве РФ, кандидат политических наук, капитан 1 ранга запаса Владимир Ераносян.
"А Трамп будет занят присоединением Гренландии и Панамского канала. Кроме того, его задача избавиться от латиноамериканских преступных группировок в США. Эти банды работают на картели Синалоа, Лос-Сетас, Ла Фамилиа и другие. Трамп во время дебатов с Харрис признал, что для США это самая большая проблема", — считает Ераносян.
Также в интервью изданию Украина.ру политолог, политтехнолог Дмитрий Выдрин, опираясь на высказывание "согласного судьба ведет, сопротивляющегося — тащит", заявил, что сейчас очевидно, куда судьба "тащит" Гренландию.
Подробнее об этом в интервью Дмитрия Выдрина: Украинская карикатура Трампа вряд ли появится на инаугурации президента США
Ледокол Арктика © Rosatom
16 января, 12:36
Посол России рассказал, нужна ли ей Гренландия и чем богата АрктикаАрктика генерирует порядка 20% российского экспорта. Об этом Владимир Барбин заявил в интервью датской телекомпании Тv2.
Полный текст интервью "Балтийский часовой" в Финском заливе. Владимир Ераносян о том, как Россия ответит НАТО возле Клайпеды
 
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