https://ukraina.ru/20250119/1060325493.html
России не стоит переживать за ее часть Арктики: Ераносян объяснил, чем будет занят Трамп
России не стоит переживать за ее часть Арктики: Ераносян объяснил, чем будет занят Трамп - 19.01.2025 Украина.ру
России не стоит переживать за ее часть Арктики: Ераносян объяснил, чем будет занят Трамп
Российская часть Арктики в безопасности, Арктический регион по всей прибрежной полосе защищен. А у новоизбранного лидера США и так хватит забот на посту президента. Трамп еще во время дебатов с Камалой Харрис обозначил самую большую проблему Америки
2025-01-19T11:15
2025-01-19T11:15
2025-01-19T11:15
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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал эксперт Бюро военно-политического анализа, доцент Финансового университета при правительстве РФ, кандидат политических наук, капитан 1 ранга запаса Владимир Ераносян.Также в интервью изданию Украина.ру политолог, политтехнолог Дмитрий Выдрин, опираясь на высказывание "согласного судьба ведет, сопротивляющегося — тащит", заявил, что сейчас очевидно, куда судьба "тащит" Гренландию.Подробнее об этом в интервью Дмитрия Выдрина: Украинская карикатура Трампа вряд ли появится на инаугурации президента СШАПолный текст интервью "Балтийский часовой" в Финском заливе. Владимир Ераносян о том, как Россия ответит НАТО возле Клайпеды
https://ukraina.ru/20250116/1060311774.html
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Украина.ру
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новости, россия, сша, арктика, дональд трамп, нато, дмитрий выдрин, детали
Новости, Россия, США, Арктика, Дональд Трамп, НАТО, Дмитрий Выдрин, детали
России не стоит переживать за ее часть Арктики: Ераносян объяснил, чем будет занят Трамп
Российская часть Арктики в безопасности, Арктический регион по всей прибрежной полосе защищен. А у новоизбранного лидера США и так хватит забот на посту президента. Трамп еще во время дебатов с Камалой Харрис обозначил самую большую проблему Америки