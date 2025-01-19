https://ukraina.ru/20250119/1060325493.html

России не стоит переживать за ее часть Арктики: Ераносян объяснил, чем будет занят Трамп

России не стоит переживать за ее часть Арктики: Ераносян объяснил, чем будет занят Трамп - 19.01.2025 Украина.ру

России не стоит переживать за ее часть Арктики: Ераносян объяснил, чем будет занят Трамп

Российская часть Арктики в безопасности, Арктический регион по всей прибрежной полосе защищен. А у новоизбранного лидера США и так хватит забот на посту президента. Трамп еще во время дебатов с Камалой Харрис обозначил самую большую проблему Америки

2025-01-19T11:15

2025-01-19T11:15

2025-01-19T11:15

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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал эксперт Бюро военно-политического анализа, доцент Финансового университета при правительстве РФ, кандидат политических наук, капитан 1 ранга запаса Владимир Ераносян.Также в интервью изданию Украина.ру политолог, политтехнолог Дмитрий Выдрин, опираясь на высказывание "согласного судьба ведет, сопротивляющегося — тащит", заявил, что сейчас очевидно, куда судьба "тащит" Гренландию.Подробнее об этом в интервью Дмитрия Выдрина: Украинская карикатура Трампа вряд ли появится на инаугурации президента СШАПолный текст интервью "Балтийский часовой" в Финском заливе. Владимир Ераносян о том, как Россия ответит НАТО возле Клайпеды

https://ukraina.ru/20250116/1060311774.html

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новости, россия, сша, арктика, дональд трамп, нато, дмитрий выдрин, детали