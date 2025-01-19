https://ukraina.ru/20250119/1060378670.html

Во что перерастёт конфликт интересов США и Британии: Носович об Украине, островах и о многом другом

Во что перерастёт конфликт интересов США и Британии: Носович об Украине, островах и о многом другом - 19.01.2025 Украина.ру

Во что перерастёт конфликт интересов США и Британии: Носович об Украине, островах и о многом другом

Главный редактор аналитического портала RuBaltic.Ru Александр Носович в эфире Украина.ру рассказал о том, как белорусская оппозиция перешла дорогу Литве и во... Украина.ру, 19.01.2025

2025-01-19T13:22

2025-01-19T13:22

2025-01-19T13:22

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украина.ру

украина-ес

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Главный редактор аналитического портала RuBaltic.Ru Александр Носович в эфире Украина.ру рассказал о том, как белорусская оппозиция перешла дорогу Литве и во что может перерасти конфликт интересов США и Британии. 00:29 - Газовый вопрос в Евросоюзе; 02:44 - Кто наложит вето на решения ЕС по Украине? 04:30 - Об акциях белорусской оппозиции; 08:23 - О предстоящих выборах президента в Белоруссии; 10:55 - О вероятности конфликта между Вашингтоном и Лондоном за территории. ТГ-канал Александра Носовича: https://t.me/nosovichchannel Наш канал Вконтакте: https://vk.com/ukraina_ru_official Telegram: https://t.me/ukr_2025_ru Одноклассники: https://ok.ru/ukrainaru Дзен: https://dzen.ru/ukraina.ru Rutube: https://rutube.ru/channel/4478643 Наши подкасты: https://vk.com/podcasts-72801118 ТГ-канал с нашими видео и подкастами: https://t.me/podcast_ukrainaru Наш сайт: https://ukraina.ru

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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