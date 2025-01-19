Во что перерастёт конфликт интересов США и Британии: Носович об Украине, островах и о многом другом - 19.01.2025 Украина.ру
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Во что перерастёт конфликт интересов США и Британии: Носович об Украине, островах и о многом другом
Во что перерастёт конфликт интересов США и Британии: Носович об Украине, островах и о многом другом - 19.01.2025 Украина.ру
Во что перерастёт конфликт интересов США и Британии: Носович об Украине, островах и о многом другом
Главный редактор аналитического портала RuBaltic.Ru Александр Носович в эфире Украина.ру рассказал о том, как белорусская оппозиция перешла дорогу Литве и во... Украина.ру, 19.01.2025
2025-01-19T13:22
2025-01-19T13:22
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Главный редактор аналитического портала RuBaltic.Ru Александр Носович в эфире Украина.ру рассказал о том, как белорусская оппозиция перешла дорогу Литве и во что может перерасти конфликт интересов США и Британии. 00:29 - Газовый вопрос в Евросоюзе; 02:44 - Кто наложит вето на решения ЕС по Украине? 04:30 - Об акциях белорусской оппозиции; 08:23 - О предстоящих выборах президента в Белоруссии; 10:55 - О вероятности конфликта между Вашингтоном и Лондоном за территории. ТГ-канал Александра Носовича: https://t.me/nosovichchannel Наш канал Вконтакте: https://vk.com/ukraina_ru_official Telegram: https://t.me/ukr_2025_ru Одноклассники: https://ok.ru/ukrainaru Дзен: https://dzen.ru/ukraina.ru Rutube: https://rutube.ru/channel/4478643 Наши подкасты: https://vk.com/podcasts-72801118 ТГ-канал с нашими видео и подкастами: https://t.me/podcast_ukrainaru Наш сайт: https://ukraina.ru
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видео, сша, британия, украина, александр носович, ес, вооруженные силы украины, украина.ру, украина-ес, белоруссия, белорусские националисты, белорусская оппозиция, белорусская власть, президентские выборы, александр лукашенко, светлана тихановская, сво, латвия, прибалтика, российский газ, венгрия, словакия, дональд трамп, видео
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Во что перерастёт конфликт интересов США и Британии: Носович об Украине, островах и о многом другом

13:22 19.01.2025
 
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Главный редактор аналитического портала RuBaltic.Ru Александр Носович в эфире Украина.ру рассказал о том, как белорусская оппозиция перешла дорогу Литве и во что может перерасти конфликт интересов США и Британии.
00:29 - Газовый вопрос в Евросоюзе;
02:44 - Кто наложит вето на решения ЕС по Украине?
04:30 - Об акциях белорусской оппозиции;
08:23 - О предстоящих выборах президента в Белоруссии;
10:55 - О вероятности конфликта между Вашингтоном и Лондоном за территории.
ТГ-канал Александра Носовича: https://t.me/nosovichchannel
Наш канал Вконтакте: https://vk.com/ukraina_ru_official
Telegram: https://t.me/ukr_2025_ru
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Наши подкасты: https://vk.com/podcasts-72801118
ТГ-канал с нашими видео и подкастами: https://t.me/podcast_ukrainaru
Наш сайт: https://ukraina.ru
 
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