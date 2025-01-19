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"Вокруг Булгакова": прототип Безыменский

"Вокруг Булгакова": прототип Безыменский - 19.01.2025 Украина.ру

"Вокруг Булгакова": прототип Безыменский

18 января 1898 года появился на свет литератор Александр Ильич Безыменский. Его, возможно и забыли бы с удовольствием, как многих сверстников, умевших рифмовать слова, но в русской литературе он остался не столько субъектом (творцом и критиком), сколько объектом (прототипом сразу нескольких персонажей)

2025-01-19T12:00

2025-01-19T12:00

2025-01-19T12:00

"вокруг булгакова"

история

житомир

ссср

михаил булгаков

иосиф сталин

поэт

мастер и маргарита

писатель

русская литература

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Уроженец Житомира, участник Октябрьской революции Александр Безыменский был ярким представителем "комсомольской поэзии".Он, например, написал новые слова на мотив "Марсельезы". Перевод французской песенки "Всё хорошо, прекрасная маркиза" в исполнении Леонида и Эдит Утёсовых до сих пор остаётся одним из самых популярных шлягеров советской эпохи. Как-то ему попалась на глаза немецкая песня "Молодая гвардия", которую он перевёл близко к тексту, и до самого конца ВЛКСМ она стала фактически гимном советской молодёжи. Все обладатели комсомольских билетов знали эти строки:"Вперед заре на встречуСмелей вперёд и тверже шаг,Мы молодая гвардияРабочих и крестьян!"Упоминания, что это перевод вскоре исчезли со страниц, а в 1946 году сам товарищ Сталин, критикуя Александра Фадеева за первую редакцию романа "Молодая гвардия", оставил и такие замечание:"Вы эпиграфом взяли пять строчек из песни "Молодая гвардия". А автора песни, поэта Безыменского, не назвали. Почему?"Вообще, товарищ Сталин одобрял творчество Безыменского (не смотря на то, что тот некоторое время был троцкистом и даже удостоился хвалебного предисловия "Льва Революции" к одному из ранних своих сборников):"Я не знаток литературы и, конечно, не критик. Тем не менее, ввиду Ваших настояний могу сообщить Вам свое личное мнение. Читал и "Выстрел" и "День нашей жизни"…. Ничего ни "мелкобуржуазного", ни "антипартийного" в этих произведениях нет. И то, и другое, особенно "Выстрел", можно считать образцами революционного пролетарского искусства для настоящего времени".В 1920-1930 годы тираж книг Безыменского составил один миллион экземпляров, но уже в 1930-х годах его популярность снизилась.А что же сам поэт? Рифмовал и, разумеется, "стучал" на товарищей по литературе.Особенно на первом писательском съезде в 1934 году. Он говорил там о поэтах, которые являются "рупором классового врага, а также о чуждых влияниях в творчестве поэтов, близких нам".В его достаточно увесистом проскрипционном списке оказались — "империалистическая романтика" Гумилёва, "кулацко-богемная" часть стихов Есенина, апологеты "идиотизма деревенской жизни" Николай Клюев и Сергей Клычков, надевший "маску юродства" враг Николай Заболоцкий, неубедительно ругающий кулака Павел Васильев и попавший под влияние его "богемно-хулиганского образа жизни" Ярослав Смеляков.Среди жертв критики Безыменского не могло не быть и такого "попутчика" как Михаил Булгаков. И именно благодаря этому великая русская литература накрепко ввинтила его в историю.Еще в 1925 году строчки из Безыменского, причем без кавычек, вплетаются в донос Швондера на профессора Преображенского в повести "Собачье сердце":"Семь комнат каждый умеет занимать до тех пор, пока блистающий меч правосудия не сверкнул над ним красным лучом".За что же такая нелюбовь?В "Открытом письме МХАТу" ("Комсомольская правда" от 14 октября 1926 года) Безыменский писал:"Вы, Художественный театр, извращением исторической, художественной и человеческой истины от лица классовой правды Турбиных дали пощечину памяти моего брата".(Его брат Бенцион погиб во время Гражданской войны).Это письмо Булгаков позже процитирует в письме Правительству СССР 28 марта 1930 года: "Писали "о Булгакове, который чем был, тем и останется, новобуржуазным отродьем, брызжущим отравленной, но бессильной слюной на рабочий класс и его коммунистические идеалы".7 июня 1934 года Булгакову и его жене в унизительной форме было отказано в обещанной поездке во Францию. Это был для писателя страшный удар, и по рассказу жены:"На улице М.А. вскоре стало плохо, я с трудом довела его до аптеки. Ему дали капель, уложили на кушетку. Я вышла на улицу — нет ли такси. Не было, и только рядом с аптекой стояла машина и около нее Безыменский. Ни за что!"А уж в романе "Мастер и Маргарита", по мнению составителей "Булгаковской энциклопедии", Безыменский угадывается в Иване Бездомном. Вспомним диалог Мастера и Иванушки в психиатрической клинике Стравинского:"– Хороши ваши стихи, скажите сами?– Чудовищны! – вдруг смело и откровенно произнес Иван.– Не пишите больше! – попросил пришедший умоляюще.– Обещаю и клянусь! – торжественно произнёс Иван".Но, кроме этого, было еще несколько персонажей с его физиономией, причём ряд их осталась только в черновиках. В ранних редакциях романа присутствует памятник "знаменитому поэту Александру Ивановичу Житомирскому" (Житомир — родина Безыменского).Причём в черновых набросках Булгаков уничтожает Безыменского так же, как и Берлиоза. Сначала в вариантах 1928-29 годов, условно названных некоторыми булгаковедами "Копыто инженера", сообщается, что Житомирский умер в 1933 году, отравившись осетриной. Затем автор сообщает другую версию: "молчал гипсовый поэт Александр Иванович Житомирский — в позапрошлом году полетевший в Кисловодск на аэроплане и разбившийся под Ростовом".Но и над памятником Булгаков решил надругаться:"Молчал гипсовый поэт Александр Иванович Житомирский, во весь рост стоящий под ветвями с книгой в одной руке и обломком меча в другой. За три года поэт покрылся зелёными пятнами и от меча осталась лишь рукоять".Как видим даже меч Безыменского, здесь уже не сверкает красным лучом.Отдельные черты Безыменского, а также его друга Александра Жарова угадываются и в поэте Сашке Рюхине. Но больше — в поэте Двубратском, о котором Рюхин рассуждает:"Двубратский? Да, стихи его ещё хуже. Вся Москва знает, что он пишет чёрт знает что. Но ему почему-то везёт! У него есть собственная машина! Как он ухитрился достать её? Он ловок, нагл, удачлив! А мне не везёт, у меня нет счастья, нету гнезда у меня!.."Так и остался Безыменский в литературе — не классиком, но прототипом.

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https://ukraina.ru/20230416/1045328979.html

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Дмитрий Губин

Дмитрий Губин

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Дмитрий Губин

история, житомир, ссср, михаил булгаков, иосиф сталин, поэт, мастер и маргарита, писатель, русская литература